Política

MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Nelsinho intensifica aproximação com Riedel para garantir apoio ao Senado

O senador tem sido presença assídua nas agendas públicas do governador, tanto em Campo Grande quanto no interior

Daniel Pedra

Daniel Pedra

12/12/2025 - 08h20
Como na velha máxima de que quem não é visto, não é lembrado, um ditado popular que significa que a ausência ou falta de visibilidade leva ao esquecimento, o senador Nelsinho Trad (PSD), pré-candidato à reeleição, tem intensificado a aproximação com o governador Eduardo Riedel (PP), acompanhando-o nas agendas públicas, tanto em Campo Grande quanto nas cidades do interior, para assegurar o apoio do chefe do Executivo estadual como o segundo nome ao Senado no amplo arco de aliança para as eleições de 2026.

Desde a reunião realizada, no começo de novembro, no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, entre o governador e 55 dos 79 prefeitos do Estado, quando os gestores municipais reforçaram que trabalhariam para a eleição do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) como senador da República, mas também, pela reeleição do senador Nelsinho ao cargo, mesmo sabendo que o grupo de Riedel pode ter um outro candidato ao Senado, o parlamentar tem procurado ser presença constante nos atos públicos.

A mobilização do senador tem razão de ser, afinal, com a provável chapa pura do PL para disputar as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul, já que, até o momento, são pré-candidatos pelo partido Azambuja e o ex-deputado estadual Capitão Contar, o que obriga a Federação União Progressista, formada pelo PP e o União Brasil, a também lançar pelo menos um pré-candidato ao cargo, inviabilizando ainda mais a “dobradinha” com Nelsinho no arco de aliança dos partidos que apoiam à reeleição de Riedel.

O senador do PSD sabe da importância de contar com o apoio do governador para a sua reeleição, mesmo que o suporte do chefe do Executivo estadual seja no formato de uma “aliança branca”, isto é, fazer um acordo eleitoral informal com a legenda à qual, oficialmente, não estará coligada.

Portanto, nas últimas semanas, prestigiou todas as agendas públicas das quais Riedel estava presente, como no caso da realizada no domingo, na Capital, durante as festividades dos 44 anos das Moreninhas, um dos bairros mais antigos e populosos de Campo Grande.

Ele também prestigiou ontem o 1º MS Citrus Summit – A Nova Fronteira da Citricultura, evento realizado em Três Lagoas com a presença do governador com produtores, especialistas e profissionais que trabalham no setor.

O senador ainda foi com Riedel à cidade de Selvíria, para vistoriar uma obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-444.

Nelsinho ainda estará presente, no domingo, na visita que o governador fará às cidades de Amambai e Juti para entregar obras de pavimentação asfáltica, supervisionar as que ainda estão em andamento e lançar novas.

Procurado pela reportagem para comentar sobre essa intensificação de presença nas agendas públicas do governador, o senador justificou que se trata de uma forma de também vistoriar as obras, pois muitas delas receberam emendas do parlamentar.

“Estou fazendo uma prestação de contas do meu mandato como senador da República por Mato Grosso do Sul sempre acompanhando o governador Riedel e testemunhando a transformação que o Estado está passando, evoluindo em vários setores da economia”, declarou.

Ele ressaltou que é o senador de Mato Grosso do Sul que mais destinou recursos federais por meio de emendas parlamentares para os municípios do Estado e também procura atuar como interlocutor dos gestores municipais com os ministérios em Brasília (DF).

“Apenas para Três Lagoas destinei quase R$ 140 milhões, sendo R$ 4 milhões só neste ano”, reforçou.

Política

Lula defendeu paz no continente em conversa com Maduro por telefone na semana passada

Diálogo foi feito de forma secreta e só foi divulgado pelo governo brasileiro nesta semana

11/12/2025 21h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, na semana passada. O diálogo foi feito de forma secreta e só foi divulgado pelo governo brasileiro nesta semana, após ter sido revelado pela imprensa.

Na conversa que, segundo o Palácio do Planalto, foi rápida, Lula defendeu a paz na América do Sul e do Caribe, diante das investidas militares dos Estados Unidos na região.

A conversa entre Lula e Maduro divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência.

Nesta quarta-feira, 10, o governo americano anunciou a apreensão de um navio petrolífero na costa venezuelana, aumentando a tensão entre Washington e Caracas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alega que a investida militar contra a Venezuela busca combater cartéis de drogas que seriam lideradas por Maduro.
 

Política

Moraes anula decisão da Câmara que manteve mandato de Zambelli

Suplente Coronel Tadeu (PL-SP) deve tomar posse em 48 horas

11/12/2025 19h12

Deputada federal Carla Zambelli

Deputada federal Carla Zambelli Agência Câmara

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira, em Brasília, a anulação da votação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação e manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (foto) (PL-SP).

Na decisão, ele determinou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, emposse imediatamente o suplente da deputada.

O ministro disse que cabe ao Poder Judiciário determinar a perda do mandato de parlamentar condenado por decisão transitada em julgado, cabendo à Câmara somente "declarar a perda do mandato".

Perda de mandato
"Diante do exposto, nos termos decididos pela Primeira Turma desta Suprema Corte no julgamento de mérito da Ação Penal 2.428/DF, declaro nula a rejeição da representação nº 2/2025 da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e decreto a perda imediata do mandato parlamentar de Carla Zambelli Salgado de Oliveira", decidiu Moraes.

Assim, a cadeira de Zambelli deverá ser ocupada pelo suplente Coronel Tadeu (PL-SP). Por determinação do ministro, ele deverá tomar posse no prazo de 48 horas.

Na decisão, o ministro disse que cabe ao Poder Judiciário determinar a perda do mandato de parlamentar condenado por decisão transitada em julgada, cabendo à Câmara somente "declarar a perda do mandato".

O ministro também determinou que sua liminar seja analisada em julgamento virtual da Primeira Turma, nesta sexta-feira (12), às 11h.

Fuga

Em julho deste ano, Zambelli foi presa em Roma, na Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, a deputada deixou o Brasil em busca de asilo político em terras italianas após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023.

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes.

Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da parlamentar para o Brasil.

O pedido de extradição foi oficializado no dia 11 de junho pelo STF.  Em seguida, a solicitação foi enviada pelo Itamaraty ao governo italiano. 

A decisão final sobre o processo de extradição será tomada durante uma audiência que será realizada pela Justiça italiana na próxima quinta-feira (18). 

