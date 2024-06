Nelsinho Trad recebe delegação do Bahrein e fecha acordo que pode beneficiar produtores de MS

ELEIÇÕES 2024

A deputada federal Camila Jara será confirmada como a candidata do partido a prefeita da Capital

O presidente municipal do PT em Campo Grande, Agamenon Rodrigues, confirmou, agora à noite, que o partido marcou para o próximo dia 27 de julho a data da convenção da legenda para confirmar a candidatura da deputada federal Camila Jara a prefeita da Capital.



“Nós acabamos de ter uma reunião da nossa coordenação da campanha da deputada Camila Jara aqui em Campo Grande. Nós definimos aqui uma data para dia 27 de julho para fazermos a nossa convenção”, declarou.



Ele informou que participaram da reunião todas as lideranças do PT, inclusive o ex-governador Zeca, atual deputado estadual pelo partido. “Vamos intensificar a questão do debate de programa e das reuniões da nossa chapa de vereadores”, informou.



Agamenon do Prado revelou ao Correio do Estado que, durante a reunião, Camila Jara fez o convite ao ex-governador para que ele seja o vice-prefeito na chapa encabeçada por ela.



“O Zeca não titubeou e demonstrou disposição de ser candidato a vice na chapa da Camila. Ele vai conversar com algumas pessoas, mas ele está com a disposição de ser o nosso vice”, revelou o presidente municipal do PT.



O dirigente completou que o deputado estadual tem insistido que é inadmissível uma capital ainda ter seis mil crianças fora de escola. “Ele quer voltar a intensificar a construção de casas populares aqui em Campo Grande com o advento de várias favelas criadas na cidade”, ressaltou.



Agamenon do Prado também acrescentou que Zeca do PT pretende conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ter aqui um programa de construção de casas populares muito robusto em Campo Grande.



“Nós estamos muito animados com essa disposição do ex-governador Zeca do PT e nós vamos colocar o nosso bloco na rua. Ele está convicto que nós temos condições de estar no segundo turno para fazer um grande debate da Campo Grande que temos e da Campo Grande que queremos”, pontuou.



O Correio do Estado procurou o ex-governador Zeca do PT para ouvir a opinião dele sobre o convite feito por Camila Jara. “Me fizeram essa ponderação na reunião da coordenação da campanha. Eu fiquei de analisar, de conversar com Dona Gilda (ex-primeira-dama do Estado)”, declarou.



Para ele, o nome do deputado federal Vander Loubet (PT-MS) também é um dos cotados. “Talvez melhor que o meu, como o do deputado estadual Pedro Kemp, que seria o ideal”, argumentou.



Zeca relatou que não pode se furtar dessa responsabilidade na eventualidade de ser necessária sua candidatura. “Me coloquei à disposição do PT. Nunca me omiti e não vou me omitir agora. Falei para o PT que tem que pensar direitinho em que eu ajudaria para ver se sou a melhor alternativa”, finalizou.