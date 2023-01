Nelsinho Trad repudia ataques feitos por bolsonaristas a prédios públicos em Brasília

SENADORA DE MS

Senadora de MS diz que não 'há espaço para vandalismo'

A senadora eleita e já diplomada de Mato Grosso do Sul Tereza Cristina, do PP, que foi ministra da Agricultura do ex-governo de Jair Bolsonaro, do PL, por meio de sua conta no Facebook, recriminou as invasões dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, neste domingo (8).



Apoiadores de Bolsonaro e insatisfeitos com a eleição de Lula, além de partidários da ideia do retorno da ditadura no Brasil foram quem invadiram os prédios públicos federais.



"Momento gravíssimo que merece equilíbrio e sensatez. Precisamos de muita responsabilidade para enfrentarmos os lamentáveis acontecimentos de hoje. Na democracia, não há espaço para vandalismo e desrespeitos à instituições", escreveu Tereza Cristina.



As invasões foram duramente criticadas por parlamentares de Mato Grosso do Sul, como o deputado estadual Pedro Kemp, Zeca do PT, Camila Jara (deputada federal) e ainda pela senadora Soraya Thronicke, do União Brasil.



A senadora licenciada do MDB de MS, Simone Tebet, ministra de Planejamento do governo de Lula, também reagiu às invasões.



Para Simone, “os líderes políticos coniventes, bem como os financiadores dessa ação, devem ser responsabilizados com rigor”, relatou.



O senador Nelsinho Trad, do PSD e o governador de MS, Eduardo Riedel, também criticaram as invasões.