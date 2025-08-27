Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

MONITORAMENTO

"Nenhum criminoso na história passou por isso", diz Pollon sobre PF na casa de Bolsonaro 24 horas

Deputado federal de MS, Marcos Pollon (PL), afirmou que é "inacreditável" e "inconstitucional" a decisão do STF e que "tudo que é ruim ainda pode piorar no Brasil"

Naiara Camargo, com estadão conteúdo

Naiara Camargo, com estadão conteúdo

27/08/2025 - 10h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25), que a Polícia Federal (PF) monitore o ex-presidente Jair Bolsonaro, em tempo integral, 24 horas/dia, em sua casa.

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília. Segundo a decisão, os policiais devem ficar de prontidão dentro e fora da residência do ex-presidente.

A decisão revoltou bolsonaristas de Mato Grosso do Sul. O deputado federal de MS, Marcos Pollon (PL), classificou a medida do STF como “inacreditável”, “inconstitucional” e que “nenhum criminoso da história passou por isso”.

“Acabei de tomar conhecimento de mais um absurdo da ditadura que se instaurou no nosso país: foi deferido o reforço policial da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Isso é completamente inacreditável. Alguém que já deixou mais do que claro que não tem qualquer objetivo de se evadir, agora tem vilipendiada a sua casa com o deferimento do reforço policial (pasmem) numa prisão domiciliar. Nenhum criminoso na história do país passou por isso. E agora alguém que não cometeu crime nenhum, presidente Bolsonaro está passando por essa humilhação. Mas, no Brasil, tudo o que é ruim, ainda pode piorar. Tomei conhecimento que ainda hoje foi requerido também que os policiais também ingressem no interior do domicílio. Ou seja, não há mais direito fundamental no Brasil. Não há mais artigo quinto. Não há mais constituição. O STF declarou a constituição inconstitucional.”

Outros bolsonaristas ainda não haviam se manifestado nas suas redes sociais até às 10h desta quarta-feira (27).

Moraes usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista. Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima semana na Primeira Turma do STF.

A decisão menciona ainda a minuta de pedido de asilo político encontrada no celular do ex-presidente, o que gerou um temor sobre a possibilidade de fuga. A defesa nega que Bolsonaro tenha cogitado deixar o Brasil.

Em parecer enviado ao STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se mostrou favorável ao reforço no policiamento.

O procurador-geral Paulo Gonet defendeu "o monitoramento em tempo real" das medidas cautelares impostas do ex-presidente, "adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, com tornozeleira eletrônica.

Política

Simone integra equipe de Alckmin em viagem ao o México para driblar tarifaço de Trump

O vice-presidente viaja com a comitiva nesta terça-feira (26) para fortalecer as relações entre os países e ampliar laços comerciais

26/08/2025 15h30

Compartilhar
Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial

Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial Divulgação/Folha

Continue Lendo...

Uma comitiva do Governo Federal embarca nesta terça-feira (26) para o México, a fim de fortalecer as relações políticas e ampliar laços comerciais e de investimentos entre o Brasil e o México, as duas maiores economias da América Latina. O objetivo da missão é ampliar e fortalecer as relações entre os paises após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. 

O grupo é composto por representantes de ministérios e de instituições. Entre eles, faz parte da comitiva a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. 

“Nosso objetivo é esse, lutar por soberania nacional, defender o nosso País fazendo parceria com esse grande parceiro que é o México. Nós temos muito a oferecer a eles como balança comercial e eles também têm muito a oferecer a nós”, disse a ministra sul-mato-grossense.

O ponto alto da agenda é o encontro com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional do país na quinta-feira (28), que deve reforçar o diálogo entre os governos e a parceria estratégica na região. 

“O México é um parceiro importante para o Brasil. A visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, afirmou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que lidera a missão. 

Ele também ressalta que os encontros com o governo e com os setores privados do país são para “destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”. 

Além de Tebet, fazem parte da comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A agenda da viagem é extensa, com encontros com empresários e ministros. No segundo dia, Alckmin receberá as Chaves da Cidade do México das mãos da Chefe de Governo, Clara Brugada Molina.

Depois, se encontrará com a presidenta do México para debater negociações comerciais, segurança alimentar e transição energética. A missão se encerrará no evento Associação Brasileira de Proteína Animal. 

Parceiros

Em 2024, o comércio entre Brasil e México somou R$13,6 bilhões. As exportações brasileiras totalizaram US$7,8 bilhões, com destaque para as vendas de automóveis de passageiros, com total de US$715,4 milhões; carnes de aves e miudezas, US$563,7 milhões; e veículos para transporte de mercadorias, com valor total de US$ 507 milhões. 

A importação de produtos mexicanos totalizou US$5,8 bilhões, com destaque para partes e acessórios de veículos (US$849 milhões), automóveis de passageiros (US$757,8 milhões) e automóveis para transporte de mercadorias (US$264,2 milhões). 


 

126 anos

Riedel parabeniza Campo Grande, mas não comparece ao desfile de 26 de agosto

Prefeita Adriane Lopes, que é agora é companheira de partido do governador, disse que fez o convite, mas não soube o motivo do não comparecimento

26/08/2025 11h15

Compartilhar
Governador não esteve no palanque montado para políticos e autoridades

Governador não esteve no palanque montado para políticos e autoridades Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), não compareceu ao desfile cívico-militar em comemoração aos 126 de Campo Grande, nesta terça-feira (26). No palanque montado para autoridades e políticos, estavam a prefeita Adriane Lopes, vereadores, deputados e o senador Nelsinho Trad.

Questionada sobre o motivo do não comparecimento do governador, a prefeita disse não saber, mas que o convite foi feito. Ambos são agora companheiros de partido, após Riedel se filiar ao PP no dia 15 de agosto.

"Nós enviamos convite para o governador, para todas as autoridades da cidade, mas fica a cargo deles virem. Nós já percebemos aqui algumas autoridades, mas nós enviamos convites", disse a prefeita, acrescentando que a senadora Tereza Cristina não compareceu por estar em São Paulo no aniversário do filho.

Nas redes sociais, Riedel publicou um vídeo onde parabeniza Campo Grande pelos 126 anos. Ele disse que iniciou o dia 26 de agosto "no gabinete trabalhando".

"A gente para pra felicitar e celebrar mais um ano conquistado por Campo Grande e faz uma reflexão, eu moro aqui já há muitos anos, de como esta cidade é acolhedora, oferece uma qualidade de vida fantástica", disse.

"Eu saí cedo de casa, vim para cá [governadoria], e fui observando um pouquinho a estrutura da nossa Capital, não há quem chegue aqui, que eu receba nesse gabinete, que não elogie Campo Grande pelas suas avenidas largas, pelas ruas arborizadas, pela qualidade de vida que oferece, é uma primeira impressão muito positiva de quem vem nos visitar", acrescentou.

O governador disse ainda que o governo está aberto a apoiar todas as iniciativas da Capital e oferecer cada vez mais uma condição melhor para a população.

Desfile

Os campo-grandenses lotaram as arquibancadas para o desfile cívico-militar em comemoração aos 126 anos da Capital. O número oficial de pessoas presentes não foi divulgado, mas a prefeita disse que 

O desfile começou pouco depois das 8h na Rua 13 de Maio e a expectativa da Prefeitura de Campo Grande era de que cerca de 30 mil pessoas comparecessem. No ano passado, o público foi de 20 mil.

A prefeita Adriane Lopes acredita que o público tenha sido recorde. 

"As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, a gente percebe as arquibancadas lotadas nesta manhã para celebrar 126 anos, com essa festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção", disse a prefeita.

Adriane destacou ainda o calendário de eventos especial para o mês de agosto, com entregas de várias obras.

"É um balanço muito positivo, tendo em vista que num momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade, R$ 250 milhões em entregas, mas também lançando obras, que a gente pretende num curto espaço de tempo terminá-las e entregar para a população de Campo Grande", acrescentou.

O desfile teve a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. O trajeto do desfile começou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro.

Os palanques oficiais para autoridades foram posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. Passaram pela rua escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 20 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"