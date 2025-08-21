Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ARTICULAÇÕES

Nome de Gerson ao Senado se fortalece dentro da federação União Progressista

Nos últimos dias, o presidente da Assembleia Legislativa de MS ganhou o apoio de várias lideranças do PP e do União Brasil

Daniel Pedra

Daniel Pedra

21/08/2025 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), conseguiu, nos últimos dias, fortalecer ainda mais o próprio nome para ser o escolhido da federação União Progressista para disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições do próximo ano.

O Correio do Estado apurou que o parlamentar, além do já conquistado apoio de pelo menos 20 dos 24 deputados estaduais, bem como dos 18 prefeitos progressistas no Estado e da maioria dos 150 vereadores do PP, agora também teria obtido o amparo da ex-deputada federal Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, bem como dos 63 vereadores do partido.

Na prática, conforme informações obtidas pela reportagem, o nome dele se fortaleceu dentro da federação União Progressista, incluindo o mais novo filiado ao PP, governador Eduardo Riedel, de quem Claro se aproximou muito durante a missão oficial de Mato Grosso do Sul à Ásia.Com a chegada de Riedel aos progressistas, de acordo com interlocutores do presidente da Assembleia Legislativa, já é dada como certo que a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP e também da federação em Mato Grosso do Sul, opte por Claro para ser o candidato ao Senado.

O Correio do Estado levantou que a candidatura de Gerson Claro ao Senado ainda conseguiu a simpatia de lideranças de outras legendas, como as do PL, que nos próximos dias deve receber o ex-governador Reinaldo Azambuja, que também será candidato a senador.

A expectativa das lideranças do PL é de que Azambuja e Claro formem uma dobradinha na disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026, pois a articulação política do presidente da Assembleia Legislativa casaria melhor com a força partidária do ex-governador.

Essa pressão para que Gerson Claro seja o candidato ao Senado chegou a Tereza Cristina e ao diretor-geral do PP no Estado, Marco Aurélio Santullo, duas lideranças estaduais do partido de quem o deputado já conquistou a confiança.

A princípio, o presidente da Alems disputa a indicação para ser o candidato ao Senado pelo PP com o deputado federal Dr. Luiz Ovando e com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, Marcelo Miglioli.

“A senadora Tereza Cristina é quem vai definir o candidato da federação ao Senado, então, estou muito tranquilo quanto a isso. Fico feliz que os deputados estaduais, os prefeitos e os vereadores da União Progressista defendam o meu nome”, declarou.

APOIADORES

Entre os 20 deputados estaduais que já declararam apoio para que Gerson Claro seja o nome do PP ao Senado está o parlamentar Coronel David (PL).

“Caso o meu partido tenha apenas um candidato ao Senado, o meu segundo voto será para o presidente Gerson Claro, pois, caso seja eleito, será um grande senador por Mato Grosso do Sul”, afirmou.
Outro que também faz parte desse grupo é o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil).

“Entendo que a federação União Progressista tem forte representação política, por meio da senadora Tereza Cristina, do deputado federal Dr. Luiz Ovando, do presidente Gerson Claro, do deputado Londres Machado, que é o líder do governo na Casa de Leis, de vários prefeitos, inclusive a de Campo Grande, Adriane Lopes, de vários vice-prefeitos e de muitos vereadores, portanto, precisa ter um candidato ao Senado”, assegurou.

Já entre os 18 prefeitos do PP que também se mobilizaram em torno do nome do deputado estadual Gerson Claro está o de Itaporã, Tiago Carbonaro. “Sou uns dos apoiadores da candidatura do Gerson e estou com ele para o Senado”, disse.

Na avaliação do prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson, o PP é um dos maiores partidos do Brasil e de MS e merece ter um candidato ao Senado.

“Claro que a nossa líder é a Tereza Cristina e ela quem decide quem será o nosso candidato. O que ela decidir, nós vamos acatar, mas, caso tenhamos mesmo um candidato, acredito que o melhor nome hoje é do Gerson Claro”, declarou.

Assine o Correio do Estado.

Política

Petrobras confirma renúncia de Pietro Mendes de seu Conselho de Administração

A estatal informou que recebeu nesta quarta-feira, 20, a renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do conselho de administração da companhia

20/08/2025 20h00

Compartilhar
Sede da Petrobrás

Sede da Petrobrás Imagem: Agência Petrobras

Continue Lendo...

A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira, 20, a renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do conselho de administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes, aos cargos de presidente e membro do conselho da estatal em razão de novos desafios profissionais. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Pietro Mendes vai assumir uma cadeira da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em mandato de 5 anos. Ele teve seu nome aprovado na terça-feira, 19, pelo Senado.

Em fato relevante, a Petrobras afirma que Pietro Mendes, ao renunciar, deixou seu agradecimento aos colegas de conselho, aos membros da diretoria executiva liderados pela presidente Magda Chambriard e às equipes da companhia pela colaboração durante seu período à frente do conselho de administração.

Segundo a Petrobras, seu Estatuto Social prevê que o próprio conselho de administração pode eleger o substituto no caso de vacância do cargo de presidente do conselho, eleição válida até a próxima assembleia geral que vier a ocorrer.
 

Assine o Correio do Estado

Advocacia

Nova subseção em Pedro Gomes reforça presença da OAB-MS no interior

O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking entre outras comodidades

20/08/2025 19h52

Compartilhar
Nova sede da OAB-MS em Pedro Gomes foi inaugurada

Nova sede da OAB-MS em Pedro Gomes foi inaugurada Divulgação

Continue Lendo...

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) inaugurou, nesta quarta-feira (20), a nova sede da 31ª Subseção em Pedro Gomes. O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking, sala da presidência, banheiro social e copa. A iniciativa é considerada fundamental para fortalecer a atuação da advocacia no interior, sobretudo em Pedro Gomes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital, Campo Grande.

A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB/MS e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), além de representantes dos Conselhos Federal e Estadual. Entre os presentes estavam o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; a vice-presidente, Marta do Carmo Taques; a secretária-geral adjunta, Letícia Arrais Miranda Guimarães; o diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa; o conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche; e o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo. Também participaram representantes da Subseção de Coxim, conselheiros estaduais e autoridades locais.

Durante a cerimônia, as falas reforçaram o simbolismo da nova sede. O conselheiro federal Mansour Elias Karmouche destacou que a sede fortalece não apenas a advocacia, mas também a cidadania.

“Com sua sensibilidade, o presidente Bitto Pereira elegeu Pedro Gomes como uma das prioridades. Essa Casa da Cidadania inaugurada serve para defender aqueles que não têm voz nem vez”, disse.

Já o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo, agradeceu a diretoria pelo apoio e afirmou que a inauguração marca uma nova fase para os profissionais da região.

“Hoje estamos aqui, em um momento de festa, inaugurando a sede da subseção. É muito bom tê-lo aqui, Presidente Bitto Pereira”, afirmou.

Encerrando a solenidade, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, reforçou o compromisso de sua gestão com todas as subseções.

“Em 2022 estive em Pedro Gomes em uma Caravana e afirmei que voltaria para inaugurar a sede, e hoje estamos aqui. A OAB/MS é saber servir. Somos uma seccional formada por 31 subseções, e todas têm a mesma importância”, declarou.

A inauguração da nova sede em Pedro Gomes reforça a política de interiorização da OAB/MS, garantindo que advogados e advogadas do interior tenham acesso a estruturas adequadas para exercer a profissão com dignidade e melhores condições de trabalho, sem depender exclusivamente da Capital.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 22 horas

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 1 dia

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?