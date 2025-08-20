Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Advocacia

Nova subseção em Pedro Gomes reforça presença da OAB-MS no interior

O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking entre outras comodidades

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

20/08/2025 - 19h52
A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) inaugurou, nesta quarta-feira (20), a nova sede da 31ª Subseção em Pedro Gomes. O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking, sala da presidência, banheiro social e copa. A iniciativa é considerada fundamental para fortalecer a atuação da advocacia no interior, sobretudo em Pedro Gomes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital, Campo Grande.

A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB/MS e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), além de representantes dos Conselhos Federal e Estadual. Entre os presentes estavam o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; a vice-presidente, Marta do Carmo Taques; a secretária-geral adjunta, Letícia Arrais Miranda Guimarães; o diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa; o conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche; e o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo. Também participaram representantes da Subseção de Coxim, conselheiros estaduais e autoridades locais.

Durante a cerimônia, as falas reforçaram o simbolismo da nova sede. O conselheiro federal Mansour Elias Karmouche destacou que a sede fortalece não apenas a advocacia, mas também a cidadania.

“Com sua sensibilidade, o presidente Bitto Pereira elegeu Pedro Gomes como uma das prioridades. Essa Casa da Cidadania inaugurada serve para defender aqueles que não têm voz nem vez”, disse.

Já o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo, agradeceu a diretoria pelo apoio e afirmou que a inauguração marca uma nova fase para os profissionais da região.

“Hoje estamos aqui, em um momento de festa, inaugurando a sede da subseção. É muito bom tê-lo aqui, Presidente Bitto Pereira”, afirmou.

Encerrando a solenidade, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, reforçou o compromisso de sua gestão com todas as subseções.

“Em 2022 estive em Pedro Gomes em uma Caravana e afirmei que voltaria para inaugurar a sede, e hoje estamos aqui. A OAB/MS é saber servir. Somos uma seccional formada por 31 subseções, e todas têm a mesma importância”, declarou.

A inauguração da nova sede em Pedro Gomes reforça a política de interiorização da OAB/MS, garantindo que advogados e advogadas do interior tenham acesso a estruturas adequadas para exercer a profissão com dignidade e melhores condições de trabalho, sem depender exclusivamente da Capital.

Política

Soraya Thronicke tem projeto para ampliar participação feminina na política barrado no Senado

Parlamentar falou que as propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária

20/08/2025 16h30

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em sessão nesta quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke manifestou forte preocupação com o que classificou como tentativa de retirada de direitos fundamentais das mulheres na política, ressaltou que até mesmo propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária pela Casa. Em discurso, a parlamentar sul-matogrossense falou sobre o fato: 

“Eu, Soraya, gostaria de votar a favor da paridade. Nem esse direito eu tenho. Protocolei uma emenda tratando da paridade 50-50. Um, então, relator, rejeitou sob o argumento de que ela não vai passar. Acolher uma emenda não significa que ela vai passar ou não. Mas não acolher dizendo que ela é meritória, porque já anteviu que não vai passar, aí é algo que nós não podemos aceitar. Pelo menos ter o direito de trabalharmos a pauta”, afirmou.

A senadora disse ainda que seguirá insistindo até o último momento:

“Eu vou insistir até o último minuto, e vai ficar muito feio, presidente, para este Senado uma situação de simplesmente não permitir nem que nós trabalhemos em favor disso.”

Soraya também se posicionou contra a proposta de redução da cota mínima de candidaturas femininas, atualmente fixada em 30%.

“Quanto à perda da garantia de 30% de candidaturas, eu posso dizer com toda tranquilidade: mesmo que passe a garantia de 20 cadeiras femininas e não passe a manutenção dos 30% de candidaturas, não há como isso prevalecer, porque existe a proibição da regressão de um direito fundamental.

Estou jogando muito limpo e muito claro que nós não percamos mais tempo em relação a isso. Não adianta tirar os 30% porque nós vamos ganhar na Justiça”, concluiu.

Polêmica nacional

Proposta quer ampliar lei de proteção a crianças para incluir crimes virtuais em MS

Projeto de lei foi apresentado pelo deputado Pedro Kemp, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa

20/08/2025 15h45

Crimes cibernéticos são os mais registrados no país

Crimes cibernéticos são os mais registrados no país Freepik

Um projeto de lei quer ampliar o regulamento de proteção à crianças incluindo crimes virtuais. A proposta foi do deputado Pedro Kemp (PT), apresentada nesta quarta-feira (20), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Aprovada há 23 anos, a Lei Estadual 2.413/2002, que trata de procedimentos de prevenção e enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes não contempla crimes cometidos no ambiente digital. Para corrigir essa lacuna, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei 216/2025.

“Aprovada há mais de 20 anos, a lei não abordou as situações de crime que hoje ocorrem em ambiente digital e que, devido à ampliação da incidência na última década, é um tema que atualmente está em acalorado debate no Congresso Nacional”, afirmou Kemp na justificativa.

A proposta inclui entre as linhas de ação previstas na legislação a orientação, fiscalização e denúncia de conteúdos digitais que envolvam exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes na internet e redes sociais.

Na discussão, Kemp apresentou dados da Safernet, organização que monitora crimes cibernéticos, onde revela que o Brasil está entre os países que mais denunciam conteúdos abusivos na internet.

A pesquisa ainda mostra que em 2024 foram encaminhadas perto de 53 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças em ambiente digital.

O projeto também faz referência ao vídeo do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que viralizou nas redes sociais ao denunciar conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes na internet.

A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se aprovada, seguirá para avaliação das comissões temáticas e depois para votação em plenário.

 

