Nova subseção em Pedro Gomes reforça presença da OAB-MS no interior

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) inaugurou, nesta quarta-feira (20), a nova sede da 31ª Subseção em Pedro Gomes. O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking, sala da presidência, banheiro social e copa. A iniciativa é considerada fundamental para fortalecer a atuação da advocacia no interior, sobretudo em Pedro Gomes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital, Campo Grande.

A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB/MS e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), além de representantes dos Conselhos Federal e Estadual. Entre os presentes estavam o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; a vice-presidente, Marta do Carmo Taques; a secretária-geral adjunta, Letícia Arrais Miranda Guimarães; o diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa; o conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche; e o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo. Também participaram representantes da Subseção de Coxim, conselheiros estaduais e autoridades locais.

Durante a cerimônia, as falas reforçaram o simbolismo da nova sede. O conselheiro federal Mansour Elias Karmouche destacou que a sede fortalece não apenas a advocacia, mas também a cidadania.

“Com sua sensibilidade, o presidente Bitto Pereira elegeu Pedro Gomes como uma das prioridades. Essa Casa da Cidadania inaugurada serve para defender aqueles que não têm voz nem vez”, disse.

Já o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo, agradeceu a diretoria pelo apoio e afirmou que a inauguração marca uma nova fase para os profissionais da região.

“Hoje estamos aqui, em um momento de festa, inaugurando a sede da subseção. É muito bom tê-lo aqui, Presidente Bitto Pereira”, afirmou.

Encerrando a solenidade, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, reforçou o compromisso de sua gestão com todas as subseções.

“Em 2022 estive em Pedro Gomes em uma Caravana e afirmei que voltaria para inaugurar a sede, e hoje estamos aqui. A OAB/MS é saber servir. Somos uma seccional formada por 31 subseções, e todas têm a mesma importância”, declarou.

A inauguração da nova sede em Pedro Gomes reforça a política de interiorização da OAB/MS, garantindo que advogados e advogadas do interior tenham acesso a estruturas adequadas para exercer a profissão com dignidade e melhores condições de trabalho, sem depender exclusivamente da Capital.

