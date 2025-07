Ambientalistas e produtores divergem opiniões sobre o "PL da devastação"

Congresso

No primeiro semestre deste ano, parlamentares de MS já pediram R$ 2,24 milhões em reembolso da cota garantida pela Câmara dos Deputados

Os oito deputados federais de Mato Grosso do Sul gastaram R$663.273,31 com aluguel de automóveis e com combustíveis no primeiro semestre deste ano. Se continuarem nesse ritmo, os representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados podem gastar mais de R$ 1 milhão com esse tipo de reembolso, garantido pela cota parlamentar da Câmara dos Deputados.

Conforme o regimento da Câmara, cada deputado federal tem direito a gastar, por mês, R$ 46.336,64 com serviços passíveis de reembolso, como passagens aéreas, divulgação da atividade parlamentar, táxi, combustível, locação de automóveis, entre outros custos.

O total gasto com aluguel de carros, no primeiro semestre, atingiu R$415.936. Já o reembolso dos gastos com combustíveis foi de R$247.337,31.

No primeiro semestre deste ano, os parlamentares de Mato Grosso do Sul usaram a cota parlamentar para reembolsar R$ 2,24 milhões.

Os campeões

O campeão de gastos da cota parlamentar é Geraldo Resende (PSDB), que pediu reembolso de R$ 314.121,48 em despesas. O deputado é, também, quem mais gasta com combustíveis: R$45.131,56.

Quando se trata de aluguel de veículos, porém, quem mais reembolsa é outro tucano: Dagoberto Nogueira, com R$74.676,00.

Dagoberto aluga carros em Campo Grande: uma caminhonete Nissan Frontier, que custa R$ 9,8 mil por mês, e um VW Gol, que custa mais R$ 2,9 mil.

O vice-campeão de gastos com aluguel de automóveis é Rodolfo Nogueira (PL), presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e também conhecido pelo apelido de Gordinho do Bolsonaro. Ele gasta, por mês, R$ 12 mil com a locação de dois automóveis: um VW T-Cross e um Toyota Corolla, ambos de uma empresa de Campo Grande, a SM. Sbardelotto.

Na sequência, os que mais usaram recursos com aluguel de automóveis na bancada federal de Mato Grosso do Sul são: Beto Pereira (PSDB) – R$67.400,00; Dr. Luiz Ovando (PP) – R$57.500,00; Geraldo Resende (PSDB) – R$40.800,00; Vander Loubet (PT) – R$48.000,00; Camila Jara (PT) – R$45.760,00; e Marcos Pollon (PL) – R$9.800,00.

Combustível

Em termos de gastos com combustíveis, Geraldo Resende (PSDB) é o campeão. De janeiro a junho, ele reembolsou R$45.131,56, uma média mensal de R$7.521,93. Resende é um grande cliente do Auto Posto Afonso Pena Ltda., em Campo Grande. Em alguns meses, ele chega a pedir mais de R$ 9 mil em reembolso do combustível comprado nesse posto.

O segundo que mais reembolsa combustível com dinheiro da cota parlamentar é outro tucano, Beto Pereira (PSDB). De janeiro a junho, Pereira emitiu notas de R$ 41.214,57 uma média mensal de R$ 6,86 mil.

Na sequência, aparece Camila Jara (PT), que gastou R$ 35.4496,71 em combustível no primeiro semestre, seguida de Dr. Luiz Ovando (PP) – R$32.194,07, Rodolfo Nogueira (PL) – R$30.768,79, Dagoberto Nogueira (PSDB) – R$ 22.491,37, Vander Loubet (PT) – R$ 21.112,89, e Marcos Pollon (PL) – R$ 18.927,35.

Grandes “tanqueadas”

Há casos minimamente curiosos na prestação de contas. Rodolfo Nogueira, por exemplo, é cliente do Posto Patrícia, de Dourados, seu reduto eleitoral. No mês passado, por exemplo, ele abasteceu – pelo menos é o que consta na nota fiscal – 428,7 litros de uma só vez, a R$ 6,29 o litro. O custo da operação foi de R$ 2.697,00.

Gastos com cota parlamentar – 1º semestre:

Geraldo Resende – R$314.121,48

Camila Jara – R$309.112,51

Dagoberto Nogueira – R$302.624,10

Beto Pereira – R$297.380,22

Marcos Pollon – R$276.988,38

Rodolfo Nogueira – R$268.748,51

Vander Loubet – R$256.135,65

Dr. Luiz Ovando – R$224.073,71

Total: R$ 2,24 milhões

Gastos com aluguel de automóveis – 1º semestre

Dagoberto Nogueira – R$74.676,00

Rodolfo Nogueira – R$72.000,00

Beto Pereira – R$67.400,00

Dr. Luiz Ovando – R$57.500,00

Geraldo Resende – R$40.800,00

Vander Loubet – R$48.000,00

Camila Jara – R$45.760,00

Marcos Pollon – R$9.800,00

Total: R$ 415.936,00

Gastos com combustível -1º semestre

Geraldo Resende – R$ 45.131,56

Beto Pereira – R$ 41.214,57

Camila Jara – R$ 35.496,71

Dr. Luiz Ovando – R$ 32.194,07

Rodolfo Nogueira – R$ 30.768,79

Dagoberto Nogueira – R$ 22.491,37

Vander Loubet – R$ 21.112,89

Marcos Pollon – R$ 18.927,35

Total: R$ 247.337,31

