Política

Política

Operação Carbono Oculto é nova forma de proceder contra o crime organizado, diz Haddad

O ministro ressaltou que as cifras em jogo são expressivas e tendem a crescer conforme as apurações avancem

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/08/2025 - 13h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a Operação Carbono Oculto representa uma inovação no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Em entrevista ao Canal Livre, da Band, que vai ao ar neste domingo, 31, Haddad disse que o esquema alcançou o mercado financeiro, mas não o tradicional.

"Quando a gente fala de Faria Lima, não estou falando do mercado financeiro tradicional. Estou falando de gente que ganhou tanto dinheiro que começou a alugar andares dos prédios mais chiques da cidade", afirmou.

Haddad ressaltou que as cifras em jogo são expressivas e tendem a crescer conforme as apurações avancem. "Não tenho dúvidas de que com o aprofundamento das investigações, a operação chegaria a centenas de bilhões de reais lavados pelo crime organizado", disse. Apenas em São Paulo, lembrou, já foram identificados R$ 52 bilhões movimentados. "Para chegar a 100, 200, 300 (bilhões). . não precisa de muita coisa", completou.

Em outro trecho divulgado pela Band, o ministro falou sobre os impactos da repercussão negativa da tentativa da Receita Federal de monitorar movimentações via Pix. Segundo Haddad, o vídeo divulgado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que contabiliza dezenas de milhões de visualizações, prejudicou as investigações a partir de informações falsas.

"Penso que aquela fake news tinha o propósito de criar polêmica, ganhar visibilidade, lacrar", avaliou ao considerar que a atitude não tenha tido como objetivo favorecer organizações criminosas. O ministro explicou que, diante da repercussão, os auditores foram obrigados a realizar parte da fiscalização manualmente.

Carbono Oculto

Deflagrada pela Receita Federal em parceria com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público e órgãos estaduais, a Operação Carbono Oculto é considerada a maior já realizada no País contra organizações criminosas na economia formal. O alvo foi um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, que utilizava fintechs, fundos de investimento e redes de postos para lavar dinheiro e ocultar patrimônio.

As apurações mostram que uma fintech que atuava como banco paralelo movimentou R$ 46 bilhões em cinco anos. Também parte do esquema, cerca de 40 fundos foram usados para proteger ativos ilícitos estimados em R$ 30 bilhões.

Troca partidária

Azambuja assina ficha de filiação no PL no dia 12 de setembro, na Nipo-Brasileira

Após quase 30 anos filiado no PSDB, o ex-governador vai iniciar a sua nova trajetória política no partido de Jair Bolsonaro

30/08/2025 08h30

O ex-governador Reinaldo Azambuja vai tentar uma vaga no Senado no pleito de 2026

O ex-governador Reinaldo Azambuja vai tentar uma vaga no Senado no pleito de 2026 Reprodução

Acabou a espera sobre a data em que Reinaldo Azambuja vai assinar a ficha de filiação no PL, depois de quase 30 anos no ninho tucano. O Correio do Estado apurou com fontes ligadas ao partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro que a festa para recepcionar o ex-governador será no dia 12 de setembro, às 16h, no clube de campo da Associação Nipo-Brasileira, localizado na Avenida Ministro João Arinos, nº 140, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Diferentemente do governador Eduardo Riedel (PP), que já tinha assinado a ficha no Progressistas na semana anterior ao anúncio da troca de legenda, Azambuja ainda continua filiado no PSDB, conforme consulta feita nesta sexta-feira pelo Correio do Estado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na certidão de filiação partidária, consta situação regular e data de ingresso no ninho tucano no dia 6 de dezembro de 1995, isto é, há 29 anos e 8 meses.

A reportagem foi informada de que são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político de filiação do ex-governador no PL, incluindo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda, senador Rogério Marinho (RN).

E, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada, em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais e deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é de fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. Procurado pelo Correio do Estado para confirmar as informações, Azambuja informou que ainda não está nada definido.

“Devemos bater o martelo quanto à data e ao local neste fim de semana. Fui informado de que já está circulando que será no dia 12 de setembro, mas quem vai definir isso é o presidente Valdemar Costa Neto”, declarou o ex-governador à reportagem.

REFORÇO

Além do ex-governador, também devem assinar as fichas de filiação no PL pelo menos 30 dos 44 prefeitos do PSDB, e os 256 vereadores tucanos não poderão acompanhar suas lideranças porque a janela partidária para troca de legenda abrirá somente em 2028.

Em entrevista anterior ao Correio do Estado, Azambuja tinha informado que essa quantidade de prefeitos tinha manifestado que lhe acompanharia na migração para o PL, de Bolsonaro.

No entanto, no próximo ano, quando abrir a janela partidária para os deputados estaduais e federais, dificilmente os seis parlamentares estaduais e os três federais devem prosseguir no ninho tucano.

No dia 19, durante a reunião com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual da legenda, comunicou a saída do ninho tucano e o ingresso no PL.

“Na primeira quinzena de setembro, devo assinar a ficha de filiação, mas alinhei com o Perillo que os três deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026”, informou.

No entanto, Azambuja disse que os deputados estaduais filiados ao PSDB devem trocar de legenda para tentar a reeleição no próximo ano. 

“Por enquanto, quem está certo de me acompanhar é a deputada estadual Mara Caseiro, que sairá candidata a deputada federal. Os demais não definiram ainda. Sobre os prefeitos, alguns devem me acompanhar, outros vão permanecer na legenda e os demais vão para outros partidos, até para darem suporte aos vereadores, que não terão janela partidária até 2028”, adiantou.

RACHA FAMILIAR

Nelsinho reclama que irmãos com viés "esquerdista" atrapalham sua reeleição

O senador também abriu as portas do PSD para abrigar os parlamentares do PSDB que não tiverem espaço no PP e no PL

29/08/2025 09h00

O senador Nelsinho Trad, presidente do PSD em Mato Grosso do Sul, que tentará a reeleição

O senador Nelsinho Trad, presidente do PSD em Mato Grosso do Sul, que tentará a reeleição Edilson Rodrigues / Agência Senado

O senador Nelsinho Trad, presidente do PSD em Mato Grosso do Sul, reconheceu, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, que o fato de seus dois irmãos – o vereador e ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PDT) e o ex-deputado federal Fábio Trad (PT) – terem adotado um viés mais à esquerda vai atrapalhar sua campanha eleitoral para a reeleição em 2026.

Ele explicou que, como sempre esteve ligado à direita e ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), os eleitores bolsonaristas do Estado podem estranhar que seus dois irmãos estejam filiados em partidos diferentes, afetando-o na hora que sair a campo pedindo votos.

“Porém, creio também que, com a evolução da campanha, os próprios eleitores vão saber diferenciar os campos ideológicos escolhidos e compreenderão, separando essas escolhas”, projetou.

O parlamentar disse que “[em] todas as últimas eleições disputadas, 10 ao todo, inclusive, muitas delas com os meus dois irmãos juntos comigo, tivemos o PT como adversário”.

“Porém, após a última eleição para governador, a de 2022, em que o Marquinhos ficou em quinto lugar para o cargo de chefe do Executivo estadual e o Fábio não conseguiu se reeleger deputado federal, evidenciou-se o racha entre nós”, admitiu.

O parlamentar ainda completou que, no segundo turno da eleição para governador, o diretório estadual do PSD “democraticamente optou por apoiar a candidatura do atual governador Eduardo Riedel, que era do PSDB, enquanto o Marquinhos decidiu ficar do lado do ex-deputado estadual Capitão Contar [PRTB]”.

“Já o Fábio não apoiou nenhum dos dois, declarando voto apenas para presidente da República, no caso, o Lula [PT], que acabou vencendo o pleito”, recordou.

Na última eleição para a Prefeitura de Campo Grande, no ano passado, Nelsinho reforçou que ele e os irmãos, mais uma vez, também escolheram caminhos diferentes.

“No primeiro turno, o PSD municipal apoiou a candidatura do deputado federal Beto Pereira [PSDB], enquanto, no segundo, a legenda liberou seus membros”, explicou.

De acordo com o senador, seu irmão Fábio Trad, que ainda estava na legenda, ficou do lado da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), enquanto ele ficou do lado da prefeita Adriane Lopes (PP), que foi reeleita

“O Marquinhos, que já tinha sido eleito vereador pelo PDT, também foi com a Rose”, detalhou, revelando que não é surpresa que não poderá contar com os dois para as eleições do próximo ano.

PORTAS ABERTAS

Mudando de assunto, Nelsinho também abriu as portas do PSD para os parlamentares tucanos que não terão espaço no PP, para onde foi o governador Eduardo Riedel, nem no PL, que ficará sob o comando do ex-governador Reinaldo Azambuja, que ainda está filiado ao PSDB, mas já comunicou ao presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, que deixará a legenda para tentar ser senador.

“Na hora dos arranjos, nem todos os deputados estaduais e federais do PSDB vão ter espaço no PP ou no PL, muitos pela ideologia mais à direita dessas duas legendas, outros porque podem continuar no ninho tucano. Para aqueles que vão sair, o PSD está pronto para recebê-los, pois temos tempo de rádio e televisão, bem como um Fundo Eleitoral bem gordo”, avisou.

Porém, conforme ele, o PSD precisa se encorpar para poder fazer frente a uma disputa eleitoral aqui em Mato Grosso do Sul. 

“Mas não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Muita calma nessa hora e sem sofrer por antecipação. Vamos esperar todo mundo se ajeitar, e penso que, a partir do momento que isso acontecer, o PSD vai ser um partido interessante para poder abrigar alguns que não couberem na janela do ônibus, tanto do PL quanto do PP. A gente tem a mesma linha de pensamento, e é isso que nós vamos colocar, com muita maturidade, com muita tranquilidade”, assegurou.

A respeito das últimas movimentações partidárias, o parlamentar disse que a filiação do governador Riedel ao PP já era esperada, em razão de sua ligação com a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do partido, assim como está próxima a concretização da ida de Azambuja para o PL. 

“O senador Rogério Marinho [PL-RN] já tinha me adiantado no Senado sobre essas mudanças”, revelou, não escondendo o desejo de fechar uma dobradinha com Azambuja na disputa pelas duas vagas ao Senado.

