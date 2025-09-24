Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros ladrões da nação, diz Haddad

O ministro da Fazend, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros responsáveis

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/09/2025 - 23h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros "ladrões da pátria". Ele participou de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"As operações da receita federal, recentes inclusive, estão chegando nos verdadeiros ladrões da nação", disse Haddad.

E completou, citando o projeto que trata os devedores contumazes: "Nós vamos chegar devagarzinho nos verdadeiros ladrões da pátria, mas com too o direito de defesa. Eles vão para a cadeia depois do devido processo legal."

Haddad criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que este passou 4 anos sem corrigir a tabela o imposto de renda e que essa foi a maior "vagabundagem". "A maior vagabundagem que foi feita nesse país que esse taxa de maneira cruel é não corrigir a tabela do imposto de renda", disse.

O ministro repetiu que vai taxar bancos, bilionários e as bets e rebateu aos deputados bolsonaristas que lhe questionaram perguntando se estes não se envergonham de defender o último governo.

"Nós vamos começar a taxar bet, taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto porque é assim que se busca justiça tributária", declarou ele.

Haddad afirmou que Bolsonaro teve a pior gestão fiscal e da pandemia em comparação com too o mundo. Afirmou que o ex-presidente "matou" 700 mil pessoas de covid e deixou 33 milhões no mapa da fome.
 

eleições 2026

Possível candidatura de Boulos ao Senado pode trazer Simone de volta ao MS

Para ter mais liberdade de movimentos, a ministra pode migrar para o PSB

24/09/2025 18h56

Simone Tebet pode concorrer ao Senado por MS

Simone Tebet pode concorrer ao Senado por MS Foto: Divulgação

A possível indicação de Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência da República está movimentando o cenário político e pode influenciar o futuro de Simone Tebet (MDB) no Senado. 

Boulos, com status de ministro, é cotado para concorrer ao Senado por São Paulo e não deve buscar a reeleição para a Câmara Federal. Essa conjuntura pode levar o Partido dos Trabalhadores e seus aliados a apoiar uma única candidatura ao Senado em São Paulo, abrindo caminho para a ministra do Planejamento retornar ao Mato Grosso do Sul.

Contudo, para ter mais liberdade de movimentos, ela pode migrar para o PSB. O MDB em MS e em São Paulo tem laços profundos com candidatos da extrema-direita. Aqui com o PL e em São Paulo com o Republicanos, do governador Tarcísio Freitas. 

O ex-governador e deputado estadual Zeca do PT reforçou a validade da possível candidatura de Tebet ao Senado pelo PSB. Em suas palavras, a ministra é um "ótimo quadro" e a mudança partidária seria uma alternativa viável. "Seria uma alternativa para Simone poder concorrer ao Senado, já que o MDB do André Puccinelli já está no colo do Reinaldo Azambuja", comentou.

O também deputado estadual Pedro Kemp (PT) corroborou a informação sobre a possível migração de Tebet para o PSB, destacando que o partido deve caminhar com o PT nacionalmente e em Mato Grosso do Sul.

“A Simone estaria tentando migrar para o PSB, que deve caminhar com o PT nacionalmente, e aqui no MS também estará conosco", explicou.  

O presidente do diretório estadual do PSB em MS, deputado Paulo Duarte, não respondeu até o fechamento da matéria.

A ministra já confirmou ao canal ICL Notícias que planeja concorrer ao Senado, com o apoio do presidente Lula. "Eu falei para o presidente: ‘se o senhor precisar de mim até 31 de dezembro de 2026, eu fico os quatro anos, sou ministra’. Mas ele veio com esse argumento: 'a eleição mais difícil e mais importante é a do Senado e nós precisamos de pessoas democratas no Senado, vamos aguardar pesquisas, mas eu acho que seria interessante você ser candidata’", explicou Tebet. 

“O PT no meu estado já disse que, se eu sair candidata, eu tenho o apoio deles, não seria um problema", disse a ministra.

Dentro do PT em MS, os planos atuais incluem candidaturas ao governo do estado, possivelmente com o ex-deputado Fábio Trad (PT), e ao Senado, com o deputado federal Vander Loubet (PT). No entanto, o nome de Simone Tebet tem ganhado destaque nas pesquisas eleitorais.

A visão da direita

Ainda assim, parlamentares ligados a Reinaldo Azambuja e ao Partido Liberal (PL) expressaram ceticismo quanto à candidatura de Tebet em Mato Grosso do Sul, afirmando que as pesquisas não a favorecem e que o eleitorado local tende para o centro-direita.

"Não tem chance, as pesquisas não apontam o nome dela, o viés do eleitor é de centro-direita", comentou um deles, que não quis se identificar. 

Boulos irá assumir o cargo que cuida da interlocução com movimentos sociais e seu desempenho nas manifestações de domingo chamou atenção do presidente Lula. O momento é visto como de virada de chave entre o eleitor, a partir da PEC da Blindagem e da votação da anistia no Congresso.

Zeca do PT enfatizou a importância de Tebet, juntamente com o ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, na recuperação do governo Lula.

“Eu gosto demais e aprendi a admirar a Simone. Muito da recuperação do governo Lula tem a ver com ela, com o Haddad e com o Alckmin", cita. 

Ele os descreveu como "esteios do momento positivo que o governo do Lula vive" e reiterou que o presidente está em contato direto com Tebet para definir o melhor caminho para ela.

PEC DA BLINDAGEM

Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ

Comissão do Senado considerou proposta inconstitucional

24/09/2025 17h30

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Divulgação/ Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), arquivou nesta quarta-feira (24) a proposta de emenda à Constituição que determinava que deputados e senadores só poderiam ser processados após autorização prévia da Câmara ou do Senado, a chamada PEC da Blindagem. 

O arquivamento ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ter rejeitado, por unanimidade, o texto.

Como a comissão considerou o texto inconstitucional, Alcolumbre afirmou que a proposta não deve ser votada pelo plenário e determinou o arquivamento definitivo. 

"Esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de Plenário", disse Alcolumbre, conforme a Agência Senado.

Ele ainda elogiou a atuação do presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), e do relator da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

PEC da Blindagem

A proposta previa uma mudança na Constituição para que os deputados e senadores não fossem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou do Senado, respectivamente. A votação seria por meio de voto secreto dos parlamentares.

A PEC foi aprovada pela maioria da Câmara, a partir de uma articulação feita pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Defensores da medida dizem que a proposta é uma reação ao que chamam de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal (STF) e que as medidas restabelecem prerrogativas originais previstas na Constituição de 1988, mas que foram alteradas posteriormente.

No último domingo (21), manifestações contrárias à proposta foram realizadas em todo o país. 

Para especialistas e entidades que atuam no combate à corrupção, a PEC poderia barrar ações penais contra corrupção no uso de emendas parlamentares.

