Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

COMBATE À CORRUPÇÃO

Operações do Gecoc em 10 cidades devem afetar eleições em MS

Cientista político acredita que o efeito das ações será maior entre os eleitores das localidades onde foram deflagradas

Daniel Pedra

Daniel Pedra

11/10/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A pouco menos de um ano das eleições gerais de 2026, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), intensificou o cerco à prática de crimes de colarinho branco, como corrupção passiva, fraude em licitação e peculato, nas prefeituras e câmaras municipais do Estado.

Apenas neste ano, o Gecoc já deflagrou ações de combate à corrupção em 10 cidades de Mato Grosso do Sul, sendo 10 prefeituras e 1 Câmara Municipal, enquanto, apenas nos últimos 30 dias, Terenos, Miranda e Bonito receberam as visitas dos promotores de Justiça.

Na análise do cientista político Daniel Miranda, que é professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), essas operações de combate à corrupção afetarão as eleições gerais no Estado, principalmente os eleitores das cidades alvo dos promotores de Justiça.

“Nas outras 69 cidades de Mato Grosso do Sul, acredito que não vai ter muito impacto junto aos eleitores e também junto aos candidatos, pois, estatisticamente, mesmo no caso dos prefeitos aliados envolvidos em escândalos de corrupção, basta que aqueles que vão disputar vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado ou ao governo do Estado digam que não participaram dos esquemas”, pontuou.

O analista completou que, no caso dos candidatos que já ocupam cargos eletivos e vão tentar a reeleição ou mesmo cargo eletivo diferente, eles podem ainda falar que vão colaborar para que o Gecoc possa agir sem nenhum tipo de empecilho.

“Esse discurso tem o objetivo de, lá na frente, esses políticos possam se gabar, inclusive, de que as instituições de controle estão funcionando e que eles não toleram corrupção, sendo uma prova disso que até os prefeitos aliados são investigados, porque não estão blindados”, argumentou.

Para Daniel Miranda, se não houver escândalo de alguém publicamente muito próximo aos políticos com mandatos eletivos ou aos pré-candidatos, não haverá muito impacto no cenário eleitoral estadual, entretanto, nos cenários locais, ou seja, nas 10 cidades onde foram deflagradas as operações de combate à corrupção pelo Gecoc, provavelmente haverá impacto, sim, no pleito do próximo.

“Nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, como um todo, não há muitos grupos políticos competitivos, sendo quase sempre um grupo no governo e outro na oposição”, disse.

Conforme Miranda, o número de candidatos é um indicativo disso, então, se o atual mandatário se vê envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seu nome não seja diretamente citado, como no caso de Bonito, isso é munição pesada para a oposição, em 2026, detonar os políticos aliados a ele que forem pedir votos. 

“E, como normalmente não há muitos grupos políticos rivais, a tendência é de fortalecer o grupo de oposição que houver na cidade”, projetou.

ÚLTIMAS OPERAÇÕES

Em Miranda, no dia 1º, o Gecoc deflagrou a Operação Copertura, tendo como objetivo o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão por decisão judicial proferida no bojo da investigação que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, bem como delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de diversos tipos de produtos no município de Miranda desde 2020, por meio do conluio de empresários que fornecem propostas ou orçamentos “cobertura” e contando com atuação decisiva de agente público no esquema criminoso.

Algumas empresas não tinham sequer sede própria ou funcionários registrados, mas venciam licitações de produtos das mais variadas características, como, por exemplo, materiais de construção, escritório, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, informática, kits escolares, etc.

Já nesta quarta-feira foi a vez de Bonito ser alvo da Operação Águas Turvas, para apurar esquema que abrange práticas de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos. 

Os contratos investigados pelo Gecoc na prefeitura de Bonito somam R$ 4,39 milhões. A partir desses contratos, o grupo envolvido corrompia agentes públicos e desviava recursos do erário por meio de conluios empresariais.

O Gecoc ganhou musculatura neste ano e já conta com equipamentos e uma equipe de servidores em estrutura similar à de outro grupo igualmente conhecido no MPMS pelo combate ao crime organizado, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que, inclusive, deu apoio à operação em Bonito. 

Foram presos pelos agentes do Gecoc, com apoio de policiais civis e militares, o secretário de Finanças de Bonito, Edilberto Cruz Gonçalves, conhecido como Beto Caveira; o arquiteto Carlos Henrique Sanches Corrêa, que atua como fiscal de finanças na cidade; Luciene Cíntia Pazette, responsável pelo setor de licitações e contratos; e o empresário Genilton da Silva Moreira, apontado como beneficiário direto dos contratos fraudulentos.

Apesar do envolvimento de servidores do primeiro escalão, o prefeito de Bonito, Jusmail Rodrigues (PL), não foi alvo da operação. Foram expedidos pelo Poder Judiciário 4 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Bonito, Terenos e Curitiba (PR).

Na quinta-feira, em Terenos, o Gecoc deflagrou a Operação Spotless, que teve como objetivo o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 59 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública instalada no município de Terenos, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema.

A organização criminosa se valia de servidores públicos corrompidos para fraudar o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando os respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema delituoso, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima, em contratos que, somente no último ano, ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos, que, em típico ato de ofício, tanto atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços como ainda aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Durante os trabalhos, o Gecoc se valeu de provas obtidas, especialmente o conteúdo extraído de alguns telefones celulares apreendidos, compartilhados mediante autorização judicial, que revelou o modus operandi da organização criminosa e possibilitou que se chegasse até o líder do esquema.

Além dessas três prefeituras, os municípios de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia e Nioaque também tiveram contratos da administração pública investigados, enquanto em Aquidauana o alvo foi a Câmara Municipal, que, segundo o MPMS, teria fraudado um processo licitatório e o contrato dele decorrente.

SAIBA

Criado em 26 de outubro de 2015, pela Resolução nº 8/2016 do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso do Sul (CPJ-MS), o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), vinculado diretamente ao gabinete do procurador-geral de Justiça, tem como prioridade institucional intensificar o combate à corrupção e a defesa do patrimônio público, porque a corrupção viola os direitos sociais e individuais indisponíveis e o direito à boa administração, reconhecido como expressão e consectário lógico dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal.

O Gecoc atua de forma preventiva e repressiva em todo Mato Grosso do Sul, com atribuição extrajudicial e judicial, cível e criminal, mediante solicitação formal de um promotor de Justiça. Além disso, o grupo pode atuar isolado ou conjuntamente com o órgão de execução de origem. Em ambos os casos, a atuação do Gecoc se dá somente mediante expressa concordância do promotor de Justiça. 

Assine o Correio do Estado

REFORMA ADMINISTRATIVA

Riedel já teria 3 nomes em mãos para substituir Eduardo Rocha na Casa Civil

O governador reassume o cargo na próxima semana e a expectativa é de que faça o anúncio do novo titular da Pasta

10/10/2025 08h20

Compartilhar
Sérgio Luiz Gonçalves, Cláudio George Mendonça e Walter Carneiro Jr. estão cotados à Casa Civil

Sérgio Luiz Gonçalves, Cláudio George Mendonça e Walter Carneiro Jr. estão cotados à Casa Civil Montagem

Continue Lendo...

Na próxima semana, assim que retornar da licença que tirou para acompanhar a esposa até os Estados Unidos, o governador Eduardo Riedel (PP) já deve iniciar a reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no pleito de 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que o primeiro a deixar o cargo deve ser o atual titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, que tentará uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo MDB, e que Riedel já teria em mãos os nomes de três possíveis substitutos.

Os cotados para o cargo são o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Educação (SED), Sérgio Luiz Gonçalves, o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio George Mendonça, e o secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), Walter Carneiro Júnior, os três do PP.

No caso de Sérgio Gonçalves, ele tem longo anos de serviços prestados ao PP de Mato Grosso do Sul, comandado pela senadora Tereza Cristina, e, em setembro do ano passado, foi nomeado pelo governador para o cargo de secretário-adjunto da SED. 

Anteriormente, Sérgio Gonçalves era assessor especial na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e tem longa experiência na administração pública estadual, tendo comandado a área financeira da Secretaria de Estado de Comunicação durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Também pertencente aos quadros da administração pública estadual, Walter Carneiro Jr. é primeiro-suplente de deputado federal do PP, obtendo 39.860 votos nas eleições gerais de 2022, e, no ano passado, foi nomeado para o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil, mas, anteriormente, na gestão de Azambuja, foi diretor-presidente da Sanesul.

A expressiva votação obtida nas eleições passadas o credencia a ser pré-candidato a deputado federal pelo PP nas eleições gerais do próximo ano, o que pode pesar na hora de o governador Riedel escolher o substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil, afinal, tirará do páreo um nome forte para o pleito de 2026.

Já Cláudio Mendonça, que está à frente da Superintendência do Sebrae-MS desde 2007, tem uma forte relação com o governador, desde quando Riedel comandou a Famasul e o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS, e faz parte do Sistema S há quase 20 anos, passando pela diretoria da Fiems, logo no início da gestão do empresário Sérgio Longen, e atualmente faz parte da diretoria da Famasul, que está sob a direção do produtor rural Marcelo Bertoni.

Além disso, o diretor-superintendente do Sebrae-MS ainda participou da diretoria da Fecomércio-MS e foi presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Estado de Mato Grosso do Sul (Siams), ou seja, caso seja o escolhido, será o segundo secretário do governo de Riedel ligado ao Sistema S, já que o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, é oriundo do Senai-MS e da Fiems.

Para o governador, a Casa Civil é estratégica, pois, estando fortalecida, ajuda o governo estadual a consolidar obras e políticas públicas que impactam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

O titular da Pasta atua diretamente na articulação do governo com deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores para garantir que os avanços econômicos e sociais alcancem todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Além disso, ainda desempenha um papel fundamental na aproximação do governo estadual com o governo federal, bem como o Congresso Nacional, garantido investimentos e conquistas para o Estado.

A reportagem procurou o governado Riedel para comentar sobre a substituição, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*SAIBA

Além de Eduardo Rocha, também já estariam como certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Assine o Correio do Estado

PESQUISA

Eleitores "nem-nem" vão decidir eleições para presidente na Região Centro-Oeste

A pesquisa foi feita pela Quaest, com 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, a pedido da ONG More in Common

09/10/2025 08h30

Compartilhar

Reprodução / TSE

Continue Lendo...

Se a eleição para presidente da República fosse hoje, na Região Centro-Oeste, que inclui os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, o pleito seria decidido pelos eleitores que não são nem pró-Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem pró-Jair Messias Bolsonaro (PL), os chamados “nem-nem”, ou seja, que não se enquadram na polarização entre lulismo e bolsonarismo no Brasil.

A informação consta de recorte regional da pesquisa realizada pela Quaest em parceria com a Organização Não-Governamental (ONG) More in Common, coordenada pelo pesquisador e professor da Universidade de São Paulo (USP) Pablo Ortellado. 

O levantamento ouviu 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, entre 22 de janeiro e 12 de fevereiro deste ano, tendo margem de erro de um ponto porcentual para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Conforme o recorte do Centro-Oeste, obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, 54% dos eleitores da região são “nem-nem”, que na pesquisa receberam o nome de invisíveis, pois ficam à margem do debate político. Do total, 27% são desengajados, e 27% são classificados como cautelosos. Enquanto 31% são bolsonaristas, que no levantamento são chamados de conservadores, sendo 24% conservadores tradicionais, e 7% patriotas indignados.

Já os lulistas, que na pesquisa receberam o nome de progressistas, totalizam 15% do eleitorado do Centro-Oeste, sendo 12% da esquerda tradicional, e 3% dos progressistas militantes. De acordo com a Quaest/More in Common, o grupo dos “nem-nem” está instalado mais ao centro do espectro político e demonstra menos interesse em se manifestar politicamente e de participar de debates públicos.

O recorte do Centro-Oeste coincide com o nacional, que também apontou que 54% do eleitorado brasileiro é “nem-nem”, ficando mais voláteis se comparados a segmentos identificados com esquerda ou direita. A diferença da região para o resto do Brasil está apenas nos porcentuais de progressistas militantes e esquerda tradicional, que nacionalmente totalizam 19%, enquanto regionalmente somam 15%. Já os conservadores tradicionais e patriotas indignados chegam a 27% em nível nacional e, no Centro-Oeste, alcançam 31%.

“Quando dividimos [os entrevistados] em seis grupos, vimos que as posições mais extremas se concentram em segmentos pequenos, enquanto a maioria da população está no meio, cansada da polarização”, comentou o professor Pablo Ortellado.

Ele ainda completou que essas pessoas não são despolitizadas, mas têm opiniões consistentes, porém, não se manifestam em protestos ou nas redes, e acabam invisibilizadas no debate público.

NACIONAL

Em nível nacional, entre os desengajados, 30% relatam ter votado nulo, branco ou não ter comparecido às urnas nas eleições de 2022, e, no mesmo grupo, 65% relatam não terem identificação com nenhum partido, apesar de 21,5% simpatizarem com o PT, e apenas 15% consideram manifestações políticas importantes.
Já entre os cautelosos, apenas 11% concluíram o ensino superior, mais de 55% têm renda menor do que R$ 5 mil, e 12% já não têm o que comer. O grupo é predominantemente nordestino (31%), rural (17%) e católico (48%). 

Em comparação aos desengajados, os cautelosos apresentam um nível de engajamento maior (26% veem como relevante a participação em protestos), mas ainda inferior aos segmentos considerados mais polarizados, que ocupam os extremos e cujos índices variam de 49% a 71%.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 2 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 3 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 1 dia

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito