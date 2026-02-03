Oposição protocola requerimento de CPMI do Banco Master

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta terça-feira, 3, um requerimento de instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master, que reúne deputados e senadores.
Esse requerimento, de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), tem o apoio de 238 deputados e 42 senadores, majoritariamente da oposição. Apenas um petista, o senador Fabiano Contarato (ES), é subscritor do requerimento.
A CPI tem como foco, aponta Jordy, apurar fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master, estimadas em mais de R$ 12,2 bilhões, a constituição de fundos e ativos supostamente inexistentes, a falsificação de contratos e manipulação contábil, bem como a tentativa de transferência de passivos a instituição financeira estatal, caso do Banco de Brasília (BRB), com potenciais danos ao patrimônio público.
"Esse caso deixa a Lava Jato no chinelo. Temos esposa de ministro, que tem contrato milionário de R$ 129 milhões sem ter nenhum registro de sua atuação no Banco Central desse banco fraudulento, irmão de ministro dono de resort ligado a fundo ligado ao Banco Master", disse Jordy.
O deputado se refere a Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A advogada manteve contrato de prestação de serviços advocatícios de elevado valor econômico com o Banco Master, conforme informações do jornal O Globo.
A outra referência é ao ministro do STF Dias Toffoli, cujos irmãos foram sócios de um resort no Paraná. O pastor e empresário Fabiano Zettel - cunhado do banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro - é o dono dos fundos de investimento que compraram parte da participação dos irmãos do ministro Toffoli, que é relator do caso no Supremo.
A CPI Mista também quer apurar omissão ou interferência de agentes públicos, autoridades e terceiros, inclusive no âmbito da regulação, supervisão e decisões do Banco Central, e demais conexões político-institucionais relacionadas aos fatos investigados.
"Esperamos que o presidente Davi Alcolumbre assuma o seu papel e faça a instalação da CPMI do Banco Master", disse o deputado, sobre o presidente do Congresso. Jordy também pede a quantia de R$ 200 mil para o funcionamento dos trabalhos da comissão.
O colegiado vem sendo o recurso usado pela oposição para garantir a instauração de comissões investigativas no Congresso Nacional. Isso porque uma CPI Mista dribla a fila de outros requerimentos de CPI na Câmara dos Deputados e no Senado. Esse argumento é tradicionalmente usado por governistas, lideranças partidárias do Centrão e pelos presidentes das duas Casa para barrar a instaurações de CPIs.
Esse caminho foi usado, por exemplo, para a formação da CPI do 8 de Janeiro e da CPI do INSS.
Como mostrou o Estadão, o governo se antecipou e protocolou sua própria CPI antes da oposição. Esse requerimento, de autoria do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), foi feito na Câmara, e teve menos assinaturas: foram 201 deputados nesse caso
O requerimento de Rollemberg também tem como foco os R$ 12,2 bilhões pagos pelo BRB ao Master entre janeiro a junho de 2025, sendo R$ 6,7 bilhões pelas carteiras falsas e mais R$ 5,5 bilhões de prêmio.
Veja a lista de quem assinou:
Deputados
Carlos Jordy (PL-RJ)
Luiz Carlos Motta (PL-SP)
Marcos Pollon (PL-MS)
Daniel Agrobom (PL-GO)
Nikolas Ferreira (PL-MG)
Ricardo Guidi (PL-SC)
Jefferson Campos (PL-SP)
Nelson Barbudo (PL-MT)
Giacobo (PL-PR)
Rosângela Reis (PL-MG)
Matheus Noronha (PL-CE)
Miguel Lombardi (PL-SP)
Fernando Rodolfo (PL-PE)
Soraya Santos (PL-RJ)
General Pazuello (PL-RJ)
Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)
Adilson Barroso (PL-SP)
André Ferreira (PL-PE)
Paulo Freire Costa (PL-SP)
Missionário José Olimpio (PL-SP)
Mauricio Marcon (PL-RS)
Giovani Cherini (PL-RS)
Zé Trovão (PL-SC)
Zucco (PL-RS)
Any Ortiz (Cidadania-RS)
Luiz Lima (Novo-RJ)
Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
Rosangela Moro (União-SP)
Pastor Eurico (PL-PE)
Kim Kataguiri (União-SP)
Coronel Fernanda (PL-MT)
Filipe Barros (PL-PR)
Marcio Alvino (PL-SP)
Adriana Ventura (Novo-SP)
Delegado Caveira (PL-PA)
Capitão Alden (PL-BA)
Sargento Fahur (PSD-PR)
Junio Amaral (PL-MG)
Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
Carla Dickson (União-RN)
Pr. Marco Feliciano (PL-SP)
Daniel Freitas (PL-SC)
Alfredo Gaspar (União-AL)
Marcel van Hattem (Novo-RS)
Luisa Canziani (PSD-PR)
Rodolfo Nogueira (PL-MS)
Gilson Marques (Novo-SC)
Bia Kicis (PL-DF)
Dilceu Sperafico (PP-PR)
Sargento Gonçalves (PL-RN)
Felipe Becari (União-SP)
Evair Vieira de Melo (PP-ES)
Gustavo Gayer (PL-GO)
Osmar Terra (PL-RS)
Coronel Ulysses (União-AC)
Helio Lopes (PL-RJ)
José Medeiros (PL-MT)
Capitão Augusto (PL-SP)
Dr. Frederico (PRD-MG)
Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
Gilvan da Federal (PL-ES)
Vermelho (PP-PR)
Danilo Forte (União-CE)
Domingos Sávio (PL-MG)
Zé Vitor (PL-MG)
Eli Borges (PL-TO)
Coronel Meira (PL-PE)
Joaquim Passarinho (PL-PA)
Pezenti (MDB-SC)
Diego Garcia (Republicanos-PR)
Pastor Diniz (União-RR)
Dr. Zacharias Calil (União-GO)
Aluisio Mendes (Republicanos-MA)
Coronel Assis (União-MT)
Bibo Nunes (PL-RS)
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)
Alberto Fraga (PL-DF)
Sanderson (PL-RS)
Capitão Alberto Neto (PL-AM)
Caroline de Toni (PL-SC)
Dr. Jaziel (PL-CE)
Reinhold Stephanes (PSD-PR)
Padovani (União-PR)
Filipe Martins (PL-TO)
Julia Zanatta (PL-SC)
Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)
Rosana Valle (PL-SP)
Allan Garcês (PP-MA)
Mendonça Filho (União-PE)
General Girão (PL-RN)
Emidinho Madeira (PL-MG)
Daniela Reinehr (PL-SC)
Messias Donato (Republicanos-ES)
Thiago Flores (Republicanos-RO)
Rodrigo Valadares (PL-SE)
André Fernandes (PL-CE)
Mauricio do Vôlei (PL-MG)
Mario Frias (PL-SP)
Pedro Lupion (Republicanos-PR)
Rodrigo Estacho (PSD-PR)
Eros Biondini (PL-MG)
Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)
Delegado Palumbo (MDB-SP)
Sargento Portugal (Podemos-RJ)
Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)
Delegado Éder Mauro (PL-PA)
Nicoletti (União-RR)
Clarissa Tércio (PP-PE)
Delegado Fabio Costa (PP-AL)
Geovania de Sá (PSDB-SC)
Franciane Bayer (Republicanos-RS)
Magda Mofatto (PRD-GO)
Guilherme Derrite (PP-SP)
Cobalchini (MDB-SC)
Amom Mandel (Cidadania-AM)
Rafael Fera (Podemos-RO)
Ana Paula Leão (PP-MG)
Tião Medeiros (PP-PR)
Fausto Jr. (União-AM)
Felipe Francischini (União-PR)
Gisela Simona (União-MT)
Pedro Westphalen (PP-RS)
Diego Andrade (PSD-MG)
Chris Tonietto (PL-RJ)
Paulo Litro (PSD-PR)
Duarte Jr. (PSB-MA)
Dayany Bittencourt (União-CE)
Vicentinho Júnior (PP-TO)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
Marussa Boldrin (MDB-GO)
Amaro Neto (Republicanos-ES)
Pinheirinho (PP-MG)
Afonso Hamm (PP-RS)
Delegado Matheus Laiola (União-PR)
Alexandre Guimarães (MDB-TO)
Pauderney Avelino (União-AM)
Lucas Redecker (PSDB-RS)
Marcelo Moraes (PL-RS)
Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC)
Luiz Nishimori (PSD-PR)
Delegada Ione (Avante-MG)
Raimundo Santos (PSD-PA)
Thiago de Joaldo (PP-SE)
Cristiane Lopes (União-RO)
Vitor Lippi (PSDB-SP)
Silvye Alves (União-GO)
Lêda Borges (PSDB-GO)
Fabio Schiochet (União-SC)
Delegado Marcelo Freitas (União-MG)
Ismael (PSD-SC)
Silvia Cristina (PP-RO)
Dr. Fernando Máximo (União-RO)
Roberto Duarte (Republicanos-AC)
Geraldo Mendes (União-PR)
Fábio Teruel (MDB-SP)
Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS)
Carlos Sampaio (PSD-SP)
Célio Silveira (MDB-GO)
Weliton Prado (Solidariedade-MG)
Lucio Mosquini (MDB-RO)
Saulo Pedroso (PSD-SP)
Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG)
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
Alceu Moreira (MDB-RS)
Marcos Tavares (PDT-RJ)
Delegado Bruno Lima (PP-SP)
Professor Alcides (PL-GO)
Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
Célio Studart (PSD-CE)
Laura Carneiro (PSD-RJ)
Rafael Simões (União-MG)
Maurício Carvalho (União-RO)
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)
Hugo Leal (PSD-RJ)
Glaustin da Fokus (Podemos-GO)
Sergio Souza (MDB-PR)
Márcio Honaiser (PDT-MA)
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)
David Soares (União-SP)
Juarez Costa (MDB-MT)
Stefano Aguiar (PSD-MG)
Carlos Henrique Gaguim (União-TO)
Pompeo de Mattos (PDT-MS)
Josivaldo Jp (PSD-MA)
Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO)
Samuel Viana (Republicanos-MG)
Eduardo Velloso (União-AC)
Greyce Elias (Avante-MG)
Tabata Amaral (PSB-SP)
Heitor Schuch (PSB-RS)
Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)
Luciano Alves (PSD-PR)
Keniston Braga (MDB-PA)
Toninho Wandscheer (PP-PR)
Ricardo Barros (PP-PR)
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)
Lincoln Portela (PL-MG)
Renata Abreu (Podemos-SP)
Luciano Ducci (PSB-PR)
Sidney Leite (PSD-AM)
José Nelto (União-GO)
Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)
Tiago Dimas (Podemos-TO)
Hildo Rocha (MDB-MA)
Beto Pereira (PSDB-MS)
Covatti Filho (PP-RS)
Antonio Andrade (Republicanos-TO)
Olival Marques (MDB-PA)
João Cury (MDB-SP)
Dr Flávio (PL-RJ)
Felipe Carreras (PSB-PE)
Júnior Ferrari (PSD-PA)
Maria Rosas (Republicanos-SP)
Alex Manente (Cidadania-SP)
Luiz Gastão (PSD-CE)
Rodrigo Gambale (Podemos-SP)
Paulo Folletto (PSB-ES)
Gabriel Mota (Republicanos-RR)
Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)
Otoni de Paula (MDB-RJ)
Gilson Daniel (Podemos-ES)
Jonas Donizette (PSB-SP)
Fausto Pinato (PP-SP)
Túlio Gadêlha (Rede-PE)
Duda Salabert (PDT-MG)
Ricardo Abrão (União-RJ)
Da Vitoria (PP-ES)
Mauricio Neves (PP-SP)
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
Celso Russomanno (Republicanos-SP)
Rodrigo de Castro (União-RJ)
Pedro Paulo (PSD-RJ)
Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
Átila Lins (PSD-AM)
Caio Vianna (PSD-RJ)
Enfermeira Ana Paula (Podemos-CE)
Flávia Morais (PDT-GO)
Newton Cardoso Jr. (MDB-MG)
Senadores
Rogério Marinho (PL-RN)
Eduardo Girão (Novo-CE)
Cleitinho (Republicanos-MG)
Jorge Seif (PL-SC)
Damares Alves (Republicanos-DF)
Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
Carlos Portinho (PL-RJ)
Luis Carlos Heinze (PP-RS)
Marcos do Val (Podemos-ES)
Magno Malta (PL-ES)
Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Marcio Bittar (PL-AC)
Izalci Lucas (PL-DF)
Jaime Bagattoli (PL-RO)
Plínio Valério (PSDB-AM)
Tereza Cristina (PP-MS)
Wellington Fagundes (PL-MT)
Esperidião Amin (PP-SC)
Ivete da Silveira (MDB-SC)
Alan Rick (União-AC)
Marcos Rogério (PL-RO)
Dr. Hiran (PP-RR)
Jayme Campos (União-MT)
Carlos Viana (Podemos-MG)
Wilder Morais (PL-GO)
Flávio Arns (PSB-PR)
Lucas Barreto (PSD-AP)
Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
Sergio Moro (União-PR)
Alessandro Vieira (MDB-SE)
Eduardo Gomes (PL-TO)
Styvenson Valentim (PSDB-RN)
Zequinha Marinho (Podemos-PA)
Nelsinho Trad (PSD-MS)
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
Leila Barros (PDT-DF)
Eduardo Braga (MDB-AM)
Mara Gabrilli (PSD-SP)
Fabiano Contarato (PT-ES)
Fernando Dueire (MDB-PE)
Efraim Filho (União-PB)