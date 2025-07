Papy é reeleito presidente da Câmara de Campo Grande com 18 meses de antecedência

eua-brasil

Parlamentares bolsonaristas de Mato Grosso do Sul se manifestaram em suas redes sociais a respeito da taxação de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Alguns justificaram/compreenderam a atitude de Trump e outros contestaram.

Os que justificaram/compreenderam foram o vereador de Campo Grande Rafael Tavares (PL), deputado estadual João Henrique Catan (PL) e deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

Os que contestaram foram a senadora Tereza Cristina (PP) e o deputado federal Luiz Ovando (PP).

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou, nesta quarta-feira (9), tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros que serão exportados aos Estados Unidos da América (EUA).

A medida vale a partir de 1º de agosto de 2025 e atinge todos os produtos brasileiros, independentemente da tarifa já existente.

Rafael Tavares, João Henrique Catan e Rodolfo Nogueira compreendem a atitude de Trump e culparam Lula e o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo tarifaço.

Além disso, justificaram que Trump tomou essa decisão após as perseguições do ministro do STF Alexandre de Moraes e de Lula ao ex-presidente Jair Bolsaro.

“Parabéns Lula e Xandão, agora vocês conseguiram. Quem procura, acha”, ironizou Tavares em suas redes sociais.

“Lula-lá, tarifa aqui!”, escreveu João Catan em um post nas redes sociais. Além disso, compartilhou a publicação do deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto (PL), que dizia “Parabéns ao Consórcio Lula/Moraes: graças a perseguição politiqueira, agora o Brasil leva 50% de imposto na testa. Não é sobre justiça. É sobre vingança. E o Congresso? Frouxo, omisso, covarde. Deixaram isso acontecer”.

Rodolfo Nogueira publicou que “Lula escolheu ficar do lado das ditaduras e dos terroristas. E agora, o fruto dessa escolha chegou e quem paga a conta é o povo, pelas decisões absurdas do descondenado. O anão diplomático que temos na presidência nunca buscou diálogo com os EUA e agora o resultado das suas escolhas bate à porta do Brasil. Parabéns Lul4 e ST4! O Brasil já está quebrado e mais essa sanção vai trazer o Brasil à lona! O meu recado ao STF: as perseguições tem que parar porque as sanções não vão ficar por aí e o Brasil está em jogo”.

Tereza Cristina e Luiz Ovando contestaram a atitude de Trump e demonstraram preocupação entre relações comerciais e diplomáticas entre os dois países.

“As nossas instituições precisam ter calma e equilíbrio nessa hora. A nossa diplomacia deve cuidar dos altos interesses do Estado brasileiro. Brasil e Estados Unidos têm longa parceria e seus povos não devem ser penalizados. Ambos têm instrumentos legais para colocar à mesa de negociação nos próximos 22 dias’, afirmou a senadora ao Correio Braziliense.

Luiz Ovando afirmou que a taxação de Trump é negativa para a economia brasileira.

“Esse índice de 50% de taxa causará ao Brasil comprometimento significativo da economia. É sempre muito importante entender que esse tipo de ação não passa de uma bravata, mas isso causará problemas aqui para o país, principalmente no ponto de vista de redução da exportação, enfraquecimento da economia e desdobramento sociais sérios, com grande prejuízo da reputação e credibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Sendo assim, é importante você considerar e não aceitar isso como bom. Pelo contrário, posicione-se, não pra facilitar o governo de esquerda, mas para facilitar os interesses reais do povo brasileiro”, disse Ovando, em um vídeo publicado nas redes sociais.

TAXAÇÃO

O anúncio foi feito em uma carta enviada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na carta, Trump aproveitou para dizer que o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) é “uma vergonha nacional e que não deveria estar acontecendo”.

Confira a carta na íntegra:

Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros Líderes de Países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!

Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS às plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer Produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, desvinculados de todas as Tarifas Setoriais. As mercadorias transbordadas para fugir desta Tarifa de 50% estarão sujeitas a essa Tarifa mais elevada.

Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pelas políticas tarifárias e não-tarifárias e pelas barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco.

Por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos condições de concorrência equitativas que devemos ter com o seu país. E isso é necessário para retificar as graves injustiças do atual regime.

Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil, ou empresas de seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas.

Se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não-tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos.

Este défice é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional! Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301.

Se você deseja abrir seus mercados comerciais até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras comerciais tarifárias e não-tarifárias, talvez consideraremos um ajuste nesta carta.

Estas Tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu País. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América.

Obrigado pela sua atenção a este assunto!

O tarifaço imposto por Trump impacta negativamente a economia, relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e EUA.