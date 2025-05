Paraná Pesquisas: Riedel lidera disputa para o governo em 2026

Política

A estimativa de gastos permanece sigilosa até a definição da empresa responsável pelo projeto

A Câmara dos Deputados vai instalar 19 pontos de recarga para carros elétricos em seus prédios e anexos. O edital de licitação foi aberto no dia 9 deste mês, e as propostas serão analisadas nesta terça-feira, dia 20. A Casa tem somente um veículo elétrico na frota, por um contrato com a empresa BYD.



De acordo com o documento, a estimativa de gastos permanece sigilosa até a definição da empresa responsável pelo projeto. O edital também prevê que as estações devem ser entregues em até 60 dias após a assinatura do contrato.



A licitação inclui ainda o fornecimento de 60 licenças do software de gerenciamento dos pontos de recarga, além do suporte técnico pelo período de 36 meses.



A Câmara justificativa que a instalação dos pontos de recarga é necessária pela "crescente da adoção de carros elétricos", o que provocou uma demanda significativa por essa infraestrutura nos edifícios administrados pela Casa.



Em 2023, um projeto piloto instalou três estações de recarga e implementou um software de gerenciamento para avaliar desafios técnicos e comportamentais.



"Com o sucesso do projeto, a Câmara planeja expandir essa infraestrutura, adquirindo 19 carregadores adicionais e ampliando as licenças do software para atender a todos os edifícios administrados, promovendo a sustentabilidade ambiental e reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis", afirmou a Casa.



Na frota oficial, a Câmara dos Deputados possui apenas um carro elétrico, cedido pela empresa chinesa BYD em regime de comodato, sem custos para a Casa.



Desde janeiro de 2024, a fabricante chinesa tem cedido veículos para uso em órgãos públicos na capital federal. O carro concedido à Câmara é do modelo Tan, avaliado em R$ 449 mil.



No edital, a Câmara argumenta que o projeto está alinhado com os objetivos de responsabilidade ambiental. A licitação exige que a contratação atenda a critérios de sustentabilidade, incluindo o descarte ambientalmente adequado dos resíduos gerados pelos pontos de recarga.