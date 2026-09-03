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Pardal: irregularidades eleitorais crescem 94% em uma semana em MS

Levantamento considera os registros apresentados desde 16 de agosto

Alison Silva

Alison Silva

03/09/2026 - 15h45
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Consulta feita pelo Correio do Estado ao painel público do Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral destinada ao recebimento de denúncias sobre propaganda irregular, mostra que Mato Grosso do Sul já contabiliza 37 ocorrências relacionadas às eleições de 2026.

O levantamento foi realizado nesta quinta-feira (3), e considera os registros apresentados desde 16 de agosto, data do pontapé oficial do período de campanhas eleitorais. O número representa 94% mais denúncias em relação ao balanço do encerramento da segunda semana, que apontava 19 ocorrências.

Campo Grande concentra 19 registros, o equivalente a 51% das denúncias feitas no Estado. Dourados, Ponta Porã e Bonito aparecem em seguida, com 3 denúncias cada, seguidas por Jardim, com duas denúncias. Ivinhema, Corumbá, Miranda, Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim e Caarapó possuem uma ocorrência cada.

Na Capital, as denúncias envolvem distribuição de material gráfico, comícios e showmícios, utilização de bens públicos, propaganda na internet e outdoors. Um dos registros aparece no sistema sem a informação sobre o tipo de irregularidade apontada.

Em Dourados, uma denúncia está relacionada ao uso de bens públicos e outra à propaganda na internet. Ivinhema tem um caso envolvendo omissão de informações obrigatórias, enquanto Jardim e Nova Andradina registraram ocorrências relacionadas a outdoors. Em Miranda e Três Lagoas, as denúncias tratam de propaganda eleitoral na internet.

Entre os cargos envolvidos, candidatos a deputado estadual (17) e a deputado federal (11) concentram a maioria das denúncias. Demais denúncias foram destinadas a candidatos a governador (3) e partido e coligação (6). 

O painel público do Pardal não informa os nomes dos candidatos ou responsáveis denunciados. O relatório disponibilizado pela Justiça Eleitoral apresenta somente o município, o tipo de irregularidade, o cargo envolvido e a situação da ocorrência. Os nomes podem constar no ambiente interno da Justiça Eleitoral ou em processos do PJe que não estejam sob sigilo.

A propaganda na internet é o tipo mais frequente, com sete registros. Bens públicos (7), outdoors (6), comícios e showmícios (5), distribuição de material gráfico (4) também estão entre as denúncias. Também há denúncias por adesivagem, confecção e distribuição de brindes. 

Das 19 denúncias apresentadas em Mato Grosso do Sul, 15 já foram peticionadas no Processo Judicial Eletrônico. Outras duas permanecem em andamento e duas foram baixadas do sistema. A maior parte dos registros, 21, foi enviada por aparelhos com sistema iOS, enquanto 16 partiram de dispositivos Android.

O registro no Pardal não significa que a irregularidade tenha sido comprovada. As informações encaminhadas pelos eleitores passam pela análise da Justiça Eleitoral, que verifica a existência de elementos mínimos e define as providências cabíveis para cada caso.

CASO BANCO MASTER

Bancada federal de MS cobra apuração dos vínculos entre Moraes e Vorcaro

Vander, Nelsinho e Soraya defendem apuração antes de conclusões, enquanto Rodolfo, Ovando e Pollon apoiam o afastamento

03/09/2026 07h45

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Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon, Luiz Ovando, Nelsinho Trad, Soraya Thronicke e Vander Loubet

Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon, Luiz Ovando, Nelsinho Trad, Soraya Thronicke e Vander Loubet Montagem

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As revelações sobre os vínculos entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-controlador do Banco Master Daniel Vorcaro levaram integrantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul a cobrar a investigação dos fatos.

Entre os parlamentares que responderam ao Correio do Estado, há consenso sobre a necessidade de esclarecimentos, embora as posições divirjam quanto a uma eventual saída do ministro.

Os senadores Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (PSB), bem como o deputado federal Vander Loubet (PT) defenderam que as informações sejam apuradas antes de conclusões ou responsabilizações.

Já os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL), Dr. Luiz Ovando (PP) e Marcos Pollon (PL) adotaram posição mais dura e apoiam o afastamento de Moraes, seja por impeachment ou renúncia, enquanto Geraldo Resende (União Brasil) não quis comentar.

A controvérsia ganhou força após a divulgação de informações relacionadas às investigações do Banco Master, entre elas contatos atribuídos a Vorcaro com Moraes e um contrato de aproximadamente R$ 131 milhões firmado entre o banco e o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

IMPEACHMENT

Rodolfo Nogueira figura entre os coautores de um novo pedido de impeachment de Moraes apresentado pelo deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).

A denúncia sustenta que os fatos revelados envolvendo Moraes e Vorcaro podem caracterizar crimes de responsabilidade e justificar a abertura de processo contra o ministro do Supremo.

Com a adesão ao pedido, Rodolfo está entre os integrantes da bancada de Mato Grosso do Sul que adotaram posição mais contundente diante das novas revelações.

Dr. Luiz Ovando também confirmou ter voltado a assinar um pedido de impeachment contra Moraes. Apesar de defender o afastamento, o parlamentar ressaltou a necessidade de investigação, contraditório e transparência.

“O relatório da Polícia Federal aponta encontros entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, mensagens enviadas às vésperas da prisão do banqueiro e a participação atribuída ao ministro na edição de um contrato de R$ 131 milhões firmado com o escritório de sua esposa. São indícios que exigem investigação, contraditório e transparência – jamais silêncio ou blindagem”, afirmou.

Para Ovando, cobrar esclarecimentos não significa atacar o Supremo. “Cobrar apuração não é atacar o STF, mas defendê-lo. Nenhuma toga pode servir de salvo-conduto e nenhuma autoridade está acima da lei”, declarou.

O parlamentar também criticou o Senado pelo que considera omissão diante das denúncias e confirmou sua adesão ao afastamento. “Por isso, voltei a assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes”, afirmou.

Já Pollon foi ainda mais direto e defendeu que Moraes renuncie ao cargo. “Caiu a casa com o Alexandre de Moraes, foi exposto por conta da sua atuação, com a esposa, envolvendo o Banco Master”, declarou, mencionando o contrato firmado entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro e afirmando que, caso Moraes não deixe voluntariamente o cargo, o impeachment poderá avançar.

“Renuncia, Alexandre de Moraes, porque senão ano que vem, depois de nós resgatarmos o Brasil da mão desses criminosos, com o Flávio Bolsonaro, o impeachment será questão de tempo”, disse.

INVESTIGAÇÃO

Vander Loubet adotou uma posição diferente. O petista classificou as denúncias como graves, mas defendeu que os fatos sejam investigados antes de qualquer conclusão. 

“As denúncias são graves e exigem a devida investigação e apuração dos fatos. Da nossa parte, da parte do PT, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Se forem comprovados atos ilícitos por parte do ministro Alexandre, ele terá que responder por isso”, afirmou.

Vander também afirmou que as controvérsias envolvendo Moraes e o ministro Dias Toffoli reforçam a necessidade de criação de um Código de Conduta para integrantes do Judiciário.

“Código de Ética é uma coisa muito genérica e abstrata, tem que ser Código de Conduta, apontando as restrições e liberações que vão envolver o exercício da magistratura, principalmente nas cortes superiores”, declarou.

Segundo o parlamentar, as investigações do Banco Master devem alcançar todos os envolvidos com Vorcaro. “Nós defendemos que todos os envolvidos com o Vorcaro sejam investigados e respondam por eventuais crimes”, disse.

Nelsinho Trad também defendeu que os fatos sejam investigados antes da definição de responsabilidades. “Crise institucional instalada no STF e que poderá se estender aos outros Poderes constituídos. Ninguém está acima da lei”, afirmou.

Segundo ele, as informações divulgadas precisam ser devidamente esclarecidas. “Os fatos que foram revelados deverão ser, após as investigações, devidamente esclarecidos e os que têm transigido em ilegalidades certamente responderão perante a lei”, declarou.

A senadora Soraya Thronicke também classificou as informações como graves, mas defendeu cautela antes de qualquer julgamento. “As informações que vieram a público são graves e exigem cautela e rigor técnico na apuração dos fatos, com transparência e sem interferências”, afirmou.

Para a senadora, todas as circunstâncias precisam ser esclarecidas e qualquer responsabilização deve estar baseada em provas. “Preservar as instituições não significa blindar pessoas, assim como cobrar respostas não autoriza julgamentos antecipados”, declarou.

Soraya também advertiu que críticas antes da conclusão das investigações podem transformar suspeitas em certezas. “Críticas formuladas antes do completo esclarecimento dos fatos podem transformar suspeitas em certezas e comprometer a seriedade do debate público”, disse.

O deputado federal Geraldo Resende respondeu à reportagem, mas preferiu não entrar no mérito das denúncias. “Não quero comentar, estou distante desta coisa horrorosa”, afirmou.

A reportagem procurou os oito deputados federais e os três senadores que representam Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Até a publicação desta matéria, Camila Jara (PT), Dagoberto Nogueira (PP), Beto Pereira (Republicanos) e a senadora Tereza Cristina (PP) não haviam respondido aos questionamentos.
 

proximidade

Em áudio, Nikolas Ferreira chama Vorcaro de 'lindão' e pede ajuda

Nikolas pede que Vorcaro ajude seu advogado e ex-assessor de seu gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, com a liberação de um ativo minerário

03/09/2026 07h45

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O deputado Nikolas Ferreira já havia utilizado aviões de Vorcaro na campanha eleitoral de 2022

O deputado Nikolas Ferreira já havia utilizado aviões de Vorcaro na campanha eleitoral de 2022

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu ajuda ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para a liberação de um ativo minerário e afirmou querer "ter mais proximidade" com ele. As declarações estão em áudios divulgados pelo site ICL Notícias.

Procurada, a assessoria de Nikolas não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto. A defesa de Vorcaro também não se manifestou.

Segundo a reportagem, o primeiro áudio foi enviado em 30 de março de 2025. Nele, Nikolas pede que Vorcaro ajude seu advogado e ex-assessor de seu gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, com a liberação de um ativo minerário.

 

"Ei Dani, tudo bom? Como você está? Como estão as coisas aí? Desculpa te incomodar num domingo aí, é jogo rápido, também não quero tomar muito seu tempo. É o seguinte, meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui, comentou comigo e falou daqui do seu nome. Eu falei: 'não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço.' Ele falou: 'cara, tô com um ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica, o pessoal técnico dele, enfim, tá pendente lá, tem algumas pessoas que sabem disso lá na empresa.' E eu falei: 'não, ué, eu posso dar um toque nele'", diz Nikolas no áudio.

"Então assim, não sei nem do que se trata, mas enfim é como é uma pessoa, enfim, que eu confio totalmente, tô passando aí pra você, pra se for do teu interesse, passar o contato dele aqui pra vocês tocarem isso, beleza? No mais, qualquer coisa tô aqui à disposição", acrescentou o deputado.

Segundo o ICL Notícias, Vorcaro respondeu minutos após o envio da mensagem, com um áudio de visualização única. Nikolas agradeceu e enviou o contato de Thiago, com a mensagem: "Deus te abençoe e vamos estar juntos". Vorcaro responde: "Amem irmão". Em outra mensagem, o banqueiro escreveu: "Estamos na guerra juntos".

Nikolas disse que era "só dar um toque e vamos nos encontrar" e afirmou que iria "dar banho na pequena" para "amanhã voltar pra guerra". Vorcaro respondeu que estaria em Brasília a semana toda e pediu para o deputado falar para Thiago chamá-lo. No dia seguinte, Nikolas disse que Thiago estaria em Brasília e disponível em "qualquer horário". Um dia depois, Vorcaro respondeu: "Deixa comigo".

O ICL Notícias afirmou ter enviado cinco questionamentos para Thiago e Nikolas. Segundo o site, o advogado disse que o deputado estava em campanha e que não iria incomodá-lo.

"Essas perguntas são nada a ver", respondeu Thiago ao site. "O Vorcaro é de Belo Horizonte e eu sou de Belo Horizonte e a gente conhece todo mundo. Uma vez eu, enfim, tinha um ativo minério porque eu trabalho nessa área de mineração e mandei um ativo minerário pra todo mundo de um contrato que todo mundo sabe que já saiu de uma pessoa que teve um problema e ao qual eu nunca fui chamado para depor na PF porque eu não tenho nada a ver com isso."

Ainda de acordo com o ICL Notícias, em outro áudio, Nikolas pediu desculpas a Vorcaro por publicações que havia feito com críticas a um evento financiado pelo Banco Master em Londres, que contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Troquei ideia lá com o pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: 'pastor, eu não fazia ideia que era este o banco do Dani etc. e tudo, se não, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente', mas enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão", diz o deputado no áudio.

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