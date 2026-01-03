Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Parlamentares de MS se manifestam sobre ataque dos EUA e prisão de Maduro

Ação em Caracas provoca reações opostas entre políticos sul-mato-grossenses

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

03/01/2026 - 10h45
A ação militar realizada pelos Estados Unidos na Venezuela, na madrugada deste sábado (3), passou a repercutir entre parlamentares de Mato Grosso do Sul, que usaram as redes sociais para comentar o episódio. A operação teria resultado na retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do país, além de ataques a áreas estratégicas de Caracas e de outros estados venezuelanos.

De acordo com informações divulgadas pelo governo venezuelano, explosões foram registradas na capital e em regiões como Miranda, Aragua e La Guaira. Após os ataques, foi decretado estado de emergência nacional. Ainda não há balanço oficial de mortos e feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram aeronaves militares sobrevoando Caracas e colunas de fumaça em diferentes pontos da cidade. Moradores relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica em áreas próximas a bases militares.

Manifestações em MS

Entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul, as reações foram distintas.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) publicou mensagens comemorando a ação e ironizando a nota divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em algumas postagens, o parlamentar utilizou expressões como “grande dia” e fez críticas ao governo federal.

Já o vereador Rafael Tavares (PL), de Campo Grande, afirmou em uma publicação que os Estados Unidos estariam atacando bases militares venezuelanas com o objetivo de capturar o presidente Nicolás Maduro, além de fazer comentários em tom irônico sobre apoiadores do Partido dos Trabalhadores.

No campo oposto, parlamentares ligados à esquerda criticaram a operação.

A deputada estadual Gleice Jane (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais, que defender a Venezuela representa defender a soberania dos países da América Latina.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT), de Campo Grande, classificou o episódio como inaceitável e afirmou que se trata de um ataque contra o povo venezuelano. Ela também destacou o direito à autodeterminação dos povos e condenou o que chamou de interferência externa.

Nota do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota em que condena a ação dos Estados Unidos. Segundo ele, os bombardeios em território venezuelano e a retirada do presidente do país representam uma afronta à soberania da Venezuela e criam um precedente perigoso para a comunidade internacional.

Lula também defendeu que a Organização das Nações Unidas se manifeste sobre o caso e reiterou a posição do Brasil em favor do diálogo e da cooperação entre os países.

A ofensiva ocorre após declarações recentes do presidente norte-americano Donald Trump, que vinha mencionando a possibilidade de adotar medidas mais duras contra o governo venezuelano. Pouco antes dos ataques, autoridades dos Estados Unidos chegaram a restringir o tráfego aéreo sobre o espaço venezuelano para voos comerciais americanos.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, e o episódio segue sendo acompanhado por organismos internacionais e governos da região.

PF determina retorno imediato de Eduardo Bolsonaro a cargo de escrivão

Filho do ex-presidente teve mandato parlamentar cassado

02/01/2026 13h30

A Polícia Federal determinou o “retorno imediato” de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão, carreira da qual estava afastado para exercer o cargo de deputado federal. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está foragido em território norte-americano.

Eleito deputado federal pelo estado de São Paulo pela primeira vez em 2015, Eduardo Bolsonaro teve seu último mandato cassado no dia 18 de dezembro por não ter comparecido às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados.

Como não ocupa mais o cargo de deputado, ele deverá retornar à Polícia Federal.

O ato declaratório da corporação foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (2) e determina “a cessação do afastamento para exercício de mandato eletivo, a partir de 19 de dezembro de 2025”. 

Fuga para os EUA

Em março do ano passado, Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e pediu licença do mandato parlamentar.

A licença terminou em 21 de julho, mas o parlamentar não retornou ao Brasil e já acumulava um número expressivo de faltas não justificadas em sessões plenárias.

Em setembro, Motta rejeitou a indicação do deputado para exercer a liderança da minoria na Casa, argumentando que não há possibilidade de exercer o mandato parlamentar estando ausente do território nacional.

Eduardo Bolsonaro também é réu em processo no STF por promover sanções contra o Brasil para evitar o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, pela trama golpista.

Ano eleitoral começa com sessões sobre candidaturas e ilícitos para eleições 2026

Quase dois milhões de sul-mato-grossenses voltam às urnas em 04 de outubro para escolher representantes para deputados federais e estaduais, dois senadores, governador e Presidente da República

02/01/2026 13h01

Com 2026 tratando-se de ano eleitoral, em Mato Grosso do Sul quase dois milhões de eleitores voltam às urnas em outubro, sendo que começam já no próximo mês as sessões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que devem aperfeiçoar as resoluções que devem orientar as próximas Eleições Gerais. 

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Com isso, conforme estabelecido na edição de 22 de dezembro do Diário da Justiça Eletrônico, as audiências públicas devem acontecer entre os dias 03 e 05 do próximo mês, voltadas para receber sugestões de toda a sociedade. 

Esses encontros, cabe destacar, serão pautados por eixos temáticos específicos a serem discutidos diariamente, com o dia 03, por exemplo, voltado para: pesquisas eleitorais; auditoria e fiscalização; sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. No dia seguinte, a pauta da audiência pública no TSE abordará o registro de candidaturas e à prestação de contas. 

"Já no dia 5, serão discutidos assuntos relacionados à propaganda eleitoral, representações e reclamações, ilícitos eleitorais, transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e consolidação das normas voltadas ao cidadão nas eleições", confirma o Tribunal Superior Eleitoral em nota veiculada à imprensa.

Como participar

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas, procedimento esse coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. 

Essas minutas das normas estarão disponíveis para consulta pública, que poderá ser feita através do Portal do Tribunal a partir de 19 de janeiro de 2026, com pelo menos 15 dias de antecedência. 

Haverá um formulário específico, disponibilizado também no Portal do TSE, por meio do qual exclusivamente os interessados poderão submeter as sugestões. Nesse mesmo documento, há ainda um espaço em que os populares podem pedir, inclusive, pelo uso da palavra durante essas audiências públicas. 

Ou seja, esse processo e respectivos prazos são válidos para toda a sociedade em geral, tanto pessoas físicas como jurídicas, o que inclui ainda  partidos políticos, entidades públicas e privadas e também associações profissionais e acadêmicas.  

Importante frisar que, as participações nas audiências serão concedidas de acordo com os temas, considerando antes tanto o que foi apresentado como o próprio tempo hábil para a sessão. 

Ou seja, em caso de mais de um representante inscrito do mesmo partido político, por exemplo, terá preferência e prioridade aquele que for representante do diretório nacional, sendo que a lista de inscrições aprovadas deve ser divulgada no Portal do TSE no próximo dia 29. 

Essas audiências devem ocorrer em formato híbrido, com as participações podendo ser tanto presencialmente quanto por videoconferência, transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. 

Os inscritos serão previamente identificados e, quando convocadas, terão oportunidade de se manifestar pelo prazo de três a cinco minutos.

Essas audiências devem durar cerca de duas horas, com o Tribunal decidindo pela prorrogação ou não de cada audiência. 

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral. 

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar. 

Neste 2026 a urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos. 

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante. 

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias. 

 

