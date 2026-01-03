Parlamentares de MS se manifestam sobre ataque dos EUA e prisão de Maduro

A operação teria resultado na retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do país - Reprodução: Redes Sociais

A ação militar realizada pelos Estados Unidos na Venezuela, na madrugada deste sábado (3), passou a repercutir entre parlamentares de Mato Grosso do Sul, que usaram as redes sociais para comentar o episódio. A operação teria resultado na retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do país, além de ataques a áreas estratégicas de Caracas e de outros estados venezuelanos.

De acordo com informações divulgadas pelo governo venezuelano, explosões foram registradas na capital e em regiões como Miranda, Aragua e La Guaira. Após os ataques, foi decretado estado de emergência nacional. Ainda não há balanço oficial de mortos e feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram aeronaves militares sobrevoando Caracas e colunas de fumaça em diferentes pontos da cidade. Moradores relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica em áreas próximas a bases militares.

Manifestações em MS

Entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul, as reações foram distintas.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) publicou mensagens comemorando a ação e ironizando a nota divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em algumas postagens, o parlamentar utilizou expressões como “grande dia” e fez críticas ao governo federal.

Já o vereador Rafael Tavares (PL), de Campo Grande, afirmou em uma publicação que os Estados Unidos estariam atacando bases militares venezuelanas com o objetivo de capturar o presidente Nicolás Maduro, além de fazer comentários em tom irônico sobre apoiadores do Partido dos Trabalhadores.

No campo oposto, parlamentares ligados à esquerda criticaram a operação.

A deputada estadual Gleice Jane (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais, que defender a Venezuela representa defender a soberania dos países da América Latina.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT), de Campo Grande, classificou o episódio como inaceitável e afirmou que se trata de um ataque contra o povo venezuelano. Ela também destacou o direito à autodeterminação dos povos e condenou o que chamou de interferência externa.

Nota do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota em que condena a ação dos Estados Unidos. Segundo ele, os bombardeios em território venezuelano e a retirada do presidente do país representam uma afronta à soberania da Venezuela e criam um precedente perigoso para a comunidade internacional.

Lula também defendeu que a Organização das Nações Unidas se manifeste sobre o caso e reiterou a posição do Brasil em favor do diálogo e da cooperação entre os países.

A ofensiva ocorre após declarações recentes do presidente norte-americano Donald Trump, que vinha mencionando a possibilidade de adotar medidas mais duras contra o governo venezuelano. Pouco antes dos ataques, autoridades dos Estados Unidos chegaram a restringir o tráfego aéreo sobre o espaço venezuelano para voos comerciais americanos.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, e o episódio segue sendo acompanhado por organismos internacionais e governos da região.

