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Política

Eleições 2026

Riedel reduz R$ 4,5 milhões em bens, enquanto Trad aumentou R$ 1,3 mi

Os patrimônios declarados pelos candidatos Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT) e Lucien Rezende (PSOL) à Justiça Eleitoral, já aparecem na plataforma TSE

João Pedro Flores

07/08/2026 - 12h30
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do site DivulgaCand, apresentou informações detalhadas sobre o patrimônio dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Na relação dos que pediram registro à Justiça Eleitoral, aparecem apenas Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT) e Lucien Rezende (PSOL).  

De acordo com o TSE, o candidato Eduardo Riedel teve uma redução de R$ 4.596.439,08 em seu patrimônio declarado para a eleição de 2026. Seus bens totais estão avaliados em R$ 16.147.849,34. Quando foi eleito governador em 2022, ele havia declarado um patrimônio de R$ 20.744.288,42 ao tribunal.

Ao contrário de Riedel, Fábio Trad (PT) teve um aumento considerável em relação a última Eleição a qual participou, em 2022, quando concorreu ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito. Na época, ele tinha um patrimônio de R$ 2.363.367,45, e que passou ao valor de R$ 3.670.880,45 em 2026. A elevação dos bens totais está em torno de R$ 1,3 milhão.

O terceiro candidato ao governo que aparece no DivulgaCand é Lucien Rezende (PSOL). Ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 500 mil, composto por duas casas avaliadas em R$ 250 mil cada. Em 2024, última vez que concorreu a um cargo político, no caso para prefeitura de Ribas do Rio Pardo, ele havia declarado R$ 135.520,10. O aumento dos seus bens totais foi de R$ 364.479,90.

Os outros candidatos ao governo do Estado, no caso Daniel Lemes (PCO), Jefferson Bezerra (Agir), João Henrique Catan (Novo) e Renato Gomes (DC), ainda não aparecem na plataforma do TSE. Confira abaixo os bens declarados por cada político.

Bens totais

Eduardo Riedel (PP)

2026

Total em bens: R$ 16.147.849,34

 

  • Ford Edge Ano 2011 - R$ 96.000,00
  • Quota capital Sicredi União MS/TO - R$ 2.937,56
  • Quota capital Sicredi Centro Sul MS/BA - R$ 95.545,04
  • Quota capital Coamo - R$ 6.534,69
  • Crédito a receber - R$ 624.344,36
  • Quotas cooperativa agrícola mista Serra de Maracauju - R$ 3.500,00
  • Moto Honda Ano 2019 - R$ 15.800,00
  • Quota capital APE Participações - R$ 3.000,00
  • Quota capital cooperativa agrícola sulmatogrossense - R$ 3.276,79
  • Moto BMW ANO 2026 - R$ 113.900,00
  • Quota capital cooperativa Plantadores de cana São Paulo - R$ 60.793,92
  • 521 cabeças de bovinos (até o dia 31 de dezembro de 2025) - R$ 2.084.000,00
  • Ford Ranger ano 2024 - R$ 321.890,00
  • Bens relacionados ao exercício da atividade rural - R$ 12.250.222,42
  • Moto Yamaha Ano 2017 - R$ 18.000
  • Quota capital cooperativa agrícola mista de Adamantina - R$ 8.379,88
  • Depósitos em conta corrente, poupança e investimento bancários (saldo em 31/12/2025) - R$ 439.724,68

Em 2022, quando possuía um patrimônio maior, avaliado em R$ 20.744.288,42, ele tinha em seu nome:

  • Chácara Maracaju - R$ 37.227,84
  • Motocicleta Yamaha ER250 2017 - R$ 18.000,00
  • Poupança 1 - R$ 155,75
  • Sicredi (caderneta de poupança) - R$ 20,62
  • VGBL Brasilprev - R$ 119.398,04
  • VGBL Bradesco - R$ 90.245,74
  • Aumento capital - Adiantamento - Angraju empreendimentos - R$ 132.900,00
  • Quotas Cooperativa Mista Serra - R$ 3.500,00
  • Quotas Angraju - R$ 865.920,00
  • Apartamento Residencial - R$ 95.433,16
  • Apartamento no Rio de Janeiro - R$ 1.768.436,18
  • Construção Casa Beirute - R$ 2.303.679,53
  • Chevrolet Trailblazer 2019 - R$ 325.837,39
  • Quotas Sapé Agropastoril - R$ 3.855.075,00
  • Quotas CCPI Pantanal - R$ 35.755,04
  • Bens da atividade Rural - R$ 10.747.931,21
  • Aplicação de renda fixa RDB/CDB - R$ 215.439,70
  • Outras aplicações e Investimentos - R$ 797,73
  • Ford Edge - R$ 96.000,00
  • Motocicleta Honda CRF 250 2019 - R$ 15.800,00
  • Aplicação Bradesco - R$ 16.735,49

Fábio Trad (PT)

2026

Total em bens: R$ 3.670.880,45

  • Ações na Vale- R$ 1.464,66
  • Casa em Campo Grande - R$ 220.000,00
  • Hyundai Creta - R$ 122.590,00
  • Quinhão de sítio localizado em São Gabriel do Oeste - R$ 249.975,00
  • Operações estruturadas - R$ 323.000,00
  •  Aplicação bancária - R$ 20.745,11
  • Terreno em São Gabriel do Oeste - R$ 31.343,90
  • Ações na Axia 7 - R$ 14.040,96
  • Ações na Axia /ADM Banco Safra - R$ 4.866,12
  • Ações na Petrobras - R$ 1.703,38
  • Investimento no fundo SAF CAPMKT - R$ 41.096,58
  • Investimento VGBL - R$ 3.814,69
  • Título de captalização - R$ 2.834,19
  • Ações IT NOW IBOV - R$ 19.861,87
  • Ações Petrobras - R$ 1.896,00
  • Valor recebido (espólio) - R$ 174.374,26
  • HYUNDAI HB20 - R$ 80.490,00
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 47.757,15
  • Ações IT NOW IBOV - R$ 2.624,40
  • Quotas de capital FABIO TRAD ADVOGADOS E ASSOCIADOS - R$ 18.000,00
  • Ações IT NOW IBOV - R$ 1.950,52
  • Investimentos na SAF SOB MAX - R$ 39.135,68
  • Apartamento com alienação fiduciária em Campo Grande - R$ 1.000.000,00
  • Ações na AXIA 3 - R$ 47.505,92
  • SVN Fundo de investimento renda fixa - R$ 134.592,55
  • Ações na Vale - R$ 1.460,00
  • PREVIDÊNCIA - SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA - R$ 751.050,26
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 150.000,00
  • Outras ações - R$ 131.363,35

Em 2022

Total em Bens:R$ 2.363.367,45

  • Fundo de investimento Caixa - R$ 342.506,25
  • Sala comercial no Edifício Evolution Business Center -  R$ 269.447,96
  • CIVIC 2019/2019 - R$ 110.250,00
  • Caderneta de poupança (BRADESCO) -  R$ 17,21
  • KWID ZEN 2019/2019 - R$ 39.990,00
  • HB20 ANO 2016/2017 -  R$ 55.500,00
  • Terreno e construção na rua Avoante, Carandá Bosque, em Campo Grande - R$ 500.000,00
  • Terreno no Alphavile, em Campo Grande - R$ 79.500,00
  • Quota capital na sociedade FABIO TRAD ADVOGADOS - R$ 18.000,00
  • Saldo em VGBL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - R$ 99.640,00
  • Conta corrente Bradesco - R$ 5.840,30
  • VGBL no Porto Seguro - R$ 563.580,89
  • VGBL na Mapfre - R$ 4.934,61
  • Consórcio Rodobens - R$ 13.810,23
  • Imóvel na rua Avoante, Carandá Bosque - R$ 220.000,00
  • FIAT/MOBI ANO 2018/2018 - R$ 40.350,00

Política

TSE cria conselho para monitorar desinformação e IA nas eleições

Grupo dará assessoria ao presidente da Corte eleitoral

07/08/2026 22h00

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TSE

TSE Reprodução/TSE

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou nesta sexta-feira (7) o Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional para monitorar o uso indevido da inteligência artificial e a difusão de desinformação durante a campanha eleitoral.

O grupo será responsável pelo assessoramento do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, nas ações para manter a normalidade do processo eleitoral.

Profissionais de diversas áreas vão participar do grupo, entre eles especialistas em tecnologia da informação, segurança pública, relações internacionais e saúde pública. Os nomes dos participantes ainda não foram escolhidos pelo TSE.

As reuniões serão mensais. O conselho está previsto para funcionar até 31 de dezembro.

IA 

Em março, o TSE aprovou regras sobre o uso de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro.

As normas valem para candidatos e partidos. Os ministros proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar.

O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. 

Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia.

A Corte eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários.

Eleições

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Contas Partidárias

TRE manda PSB de MS devolver dinheiro usado para pagar juros e multas

Contas do diretório estadual foram aprovadas com ressalvas; Justiça Eleitoral considerou irregular o uso de recursos do Fundo Partidário para quitar R$ 818,63 em encargos decorrentes de atrasos

07/08/2026 17h59

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Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que aprovou com ressalvas as contas de 2024 do diretório estadual do PSB e determinou a devolução de R$ 818,63 ao Tesouro Nacional.

Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que aprovou com ressalvas as contas de 2024 do diretório estadual do PSB e determinou a devolução de R$ 818,63 ao Tesouro Nacional. Foto: Divulgação

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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou que o diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) devolva ao Tesouro Nacional R$ 818,63 utilizados irregularmente para o pagamento de juros e multas por atraso. A decisão foi tomada durante a análise da prestação de contas da legenda referente ao exercício financeiro de 2024.

As contas foram aprovadas com ressalvas, por unanimidade, seguindo parecer do Ministério Público Eleitoral. A Corte, no entanto, considerou irregular o uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de encargos decorrentes da inadimplência da própria legenda.

Na prática, a aprovação com ressalvas significa que o TRE-MS considerou as contas regulares no conjunto, mas identificou uma falha que, embora deva ser corrigida, não foi considerada grave o suficiente para provocar a rejeição da prestação de contas.

Neste caso, a irregularidade resultou na determinação para que o partido devolva R$ 818,63 aos cofres públicos.

O processo envolve o diretório estadual do PSB e apresenta como interessados, entre outros, a senadora Soraya Thronicke, Paulo Roberto Duarte, Ana Paula Campos Wolff Gomes e Eliete Aimee da Silva Duarte.

A irregularidade foi identificada durante a fiscalização realizada pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Anuais (Asepa).

Inicialmente, a análise apontou três pontos que precisavam de esclarecimentos: o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência, no total de R$ 818,63; despesas de R$ 10.069,90 com uma empresa de assessoria e consultoria contábil; e um gasto de R$ 328,47 com combustível. 

Durante a tramitação do processo, entretanto, o partido apresentou novos documentos e conseguiu sanar os questionamentos relacionados às duas últimas despesas.

No caso dos R$ 10.069,90 pagos à Santos & Souza Assessoria e Consultoria Contábil Ltda., a Procuradoria Regional Eleitoral considerou que o contrato de prestação de serviços apresentado posteriormente, acompanhado de boletos e comprovantes de transferências bancárias, foi suficiente para demonstrar a regularidade da despesa. 

Situação semelhante ocorreu com os R$ 328,47 pagos ao Posto Emanuele Ltda. A apresentação da nota fiscal, do boleto bancário e do comprovante de pagamento levou a Justiça Eleitoral a considerar o gasto devidamente comprovado. 

Uso de dinheiro do Fundo Partidário permaneceu irregular

O problema que permaneceu na prestação de contas foi a utilização de R$ 818,63 do Fundo Partidário para quitar juros e multas de mora.

De acordo com a decisão, embora tenha sido regularmente intimado, o PSB-MS não apresentou justificativas para a utilização dos recursos nessa finalidade. 

A legislação eleitoral estabelece que recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para pagar encargos provocados pela inadimplência da própria legenda, como juros, multas de mora e atualização monetária. Esses valores devem ser pagos com recursos próprios do partido. 

Na prática, o entendimento é de que recursos públicos destinados ao funcionamento das legendas não devem suportar custos adicionais gerados pelo atraso no cumprimento de obrigações financeiras do próprio partido.

Por esse motivo, o TRE-MS manteve a irregularidade e determinou a devolução dos R$ 818,63 ao Tesouro Nacional. Mesmo com o problema identificado, a Corte entendeu que a falha não comprometeu a integralidade da prestação de contas, permitindo a aprovação com ressalvas. 

Decisão foi unânime

O julgamento ocorreu em 3 de agosto e teve como relator o juiz Fernando Bonfim Duque Estrada. Os integrantes do TRE-MS acompanharam o parecer ministerial e aprovaram, por unanimidade, as contas do diretório estadual do PSB referentes a 2024, mantendo a obrigação de ressarcimento do valor considerado irregular. 

A decisão reforça que, mesmo quando as demais despesas são devidamente comprovadas durante a análise das contas, valores do Fundo Partidário empregados no pagamento de juros e multas decorrentes de atraso devem retornar aos cofres públicos.

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