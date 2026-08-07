Riedel reduz R$ 4,5 milhões em bens, enquanto Trad aumentou R$ 1,3 mi

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do site DivulgaCand, apresentou informações detalhadas sobre o patrimônio dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Na relação dos que pediram registro à Justiça Eleitoral, aparecem apenas Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT) e Lucien Rezende (PSOL).

De acordo com o TSE, o candidato Eduardo Riedel teve uma redução de R$ 4.596.439,08 em seu patrimônio declarado para a eleição de 2026. Seus bens totais estão avaliados em R$ 16.147.849,34. Quando foi eleito governador em 2022, ele havia declarado um patrimônio de R$ 20.744.288,42 ao tribunal.

Ao contrário de Riedel, Fábio Trad (PT) teve um aumento considerável em relação a última Eleição a qual participou, em 2022, quando concorreu ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito. Na época, ele tinha um patrimônio de R$ 2.363.367,45, e que passou ao valor de R$ 3.670.880,45 em 2026. A elevação dos bens totais está em torno de R$ 1,3 milhão.

O terceiro candidato ao governo que aparece no DivulgaCand é Lucien Rezende (PSOL). Ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 500 mil, composto por duas casas avaliadas em R$ 250 mil cada. Em 2024, última vez que concorreu a um cargo político, no caso para prefeitura de Ribas do Rio Pardo, ele havia declarado R$ 135.520,10. O aumento dos seus bens totais foi de R$ 364.479,90.

Os outros candidatos ao governo do Estado, no caso Daniel Lemes (PCO), Jefferson Bezerra (Agir), João Henrique Catan (Novo) e Renato Gomes (DC), ainda não aparecem na plataforma do TSE. Confira abaixo os bens declarados por cada político.

Bens totais

Eduardo Riedel (PP)

2026

Total em bens: R$ 16.147.849,34

Ford Edge Ano 2011 - R$ 96.000,00

Quota capital Sicredi União MS/TO - R$ 2.937,56

Quota capital Sicredi Centro Sul MS/BA - R$ 95.545,04

Quota capital Coamo - R$ 6.534,69

Crédito a receber - R$ 624.344,36

Quotas cooperativa agrícola mista Serra de Maracauju - R$ 3.500,00

Moto Honda Ano 2019 - R$ 15.800,00

Quota capital APE Participações - R$ 3.000,00

Quota capital cooperativa agrícola sulmatogrossense - R$ 3.276,79

Moto BMW ANO 2026 - R$ 113.900,00

Quota capital cooperativa Plantadores de cana São Paulo - R$ 60.793,92

521 cabeças de bovinos (até o dia 31 de dezembro de 2025) - R$ 2.084.000,00

Ford Ranger ano 2024 - R$ 321.890,00

Bens relacionados ao exercício da atividade rural - R$ 12.250.222,42

Moto Yamaha Ano 2017 - R$ 18.000

Quota capital cooperativa agrícola mista de Adamantina - R$ 8.379,88

Depósitos em conta corrente, poupança e investimento bancários (saldo em 31/12/2025) - R$ 439.724,68

Em 2022, quando possuía um patrimônio maior, avaliado em R$ 20.744.288,42, ele tinha em seu nome:

Chácara Maracaju - R$ 37.227,84

Motocicleta Yamaha ER250 2017 - R$ 18.000,00

Poupança 1 - R$ 155,75

Sicredi (caderneta de poupança) - R$ 20,62

VGBL Brasilprev - R$ 119.398,04

VGBL Bradesco - R$ 90.245,74

Aumento capital - Adiantamento - Angraju empreendimentos - R$ 132.900,00

Quotas Cooperativa Mista Serra - R$ 3.500,00

Quotas Angraju - R$ 865.920,00

Apartamento Residencial - R$ 95.433,16

Apartamento no Rio de Janeiro - R$ 1.768.436,18

Construção Casa Beirute - R$ 2.303.679,53

Chevrolet Trailblazer 2019 - R$ 325.837,39

Quotas Sapé Agropastoril - R$ 3.855.075,00

Quotas CCPI Pantanal - R$ 35.755,04

Bens da atividade Rural - R$ 10.747.931,21

Aplicação de renda fixa RDB/CDB - R$ 215.439,70

Outras aplicações e Investimentos - R$ 797,73

Ford Edge - R$ 96.000,00

Motocicleta Honda CRF 250 2019 - R$ 15.800,00

Aplicação Bradesco - R$ 16.735,49

Fábio Trad (PT)

2026

Total em bens: R$ 3.670.880,45

Ações na Vale- R$ 1.464,66

Casa em Campo Grande - R$ 220.000,00

Hyundai Creta - R$ 122.590,00

Quinhão de sítio localizado em São Gabriel do Oeste - R$ 249.975,00

Operações estruturadas - R$ 323.000,00

Aplicação bancária - R$ 20.745,11

Terreno em São Gabriel do Oeste - R$ 31.343,90

Ações na Axia 7 - R$ 14.040,96

Ações na Axia /ADM Banco Safra - R$ 4.866,12

Ações na Petrobras - R$ 1.703,38

Investimento no fundo SAF CAPMKT - R$ 41.096,58

Investimento VGBL - R$ 3.814,69

Título de captalização - R$ 2.834,19

Ações IT NOW IBOV - R$ 19.861,87

Ações Petrobras - R$ 1.896,00

Valor recebido (espólio) - R$ 174.374,26

HYUNDAI HB20 - R$ 80.490,00

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 47.757,15

Ações IT NOW IBOV - R$ 2.624,40

Quotas de capital FABIO TRAD ADVOGADOS E ASSOCIADOS - R$ 18.000,00

Ações IT NOW IBOV - R$ 1.950,52

Investimentos na SAF SOB MAX - R$ 39.135,68

Apartamento com alienação fiduciária em Campo Grande - R$ 1.000.000,00

Ações na AXIA 3 - R$ 47.505,92

SVN Fundo de investimento renda fixa - R$ 134.592,55

Ações na Vale - R$ 1.460,00

PREVIDÊNCIA - SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA - R$ 751.050,26

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 150.000,00

Outras ações - R$ 131.363,35

Em 2022

Total em Bens:R$ 2.363.367,45