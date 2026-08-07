Riedel reduz R$ 4,5 milhões em bens, enquanto Trad aumentou R$ 1,3 mi

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do site DivulgaCand, apresentou informações detalhadas sobre o patrimônio dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Na relação dos que pediram registro à Justiça Eleitoral, aparecem apenas Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT) e Lucien Rezende (PSOL).
De acordo com o TSE, o candidato Eduardo Riedel teve uma redução de R$ 4.596.439,08 em seu patrimônio declarado para a eleição de 2026. Seus bens totais estão avaliados em R$ 16.147.849,34. Quando foi eleito governador em 2022, ele havia declarado um patrimônio de R$ 20.744.288,42 ao tribunal.
Ao contrário de Riedel, Fábio Trad (PT) teve um aumento considerável em relação a última Eleição a qual participou, em 2022, quando concorreu ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito. Na época, ele tinha um patrimônio de R$ 2.363.367,45, e que passou ao valor de R$ 3.670.880,45 em 2026. A elevação dos bens totais está em torno de R$ 1,3 milhão.
O terceiro candidato ao governo que aparece no DivulgaCand é Lucien Rezende (PSOL). Ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 500 mil, composto por duas casas avaliadas em R$ 250 mil cada. Em 2024, última vez que concorreu a um cargo político, no caso para prefeitura de Ribas do Rio Pardo, ele havia declarado R$ 135.520,10. O aumento dos seus bens totais foi de R$ 364.479,90.
Os outros candidatos ao governo do Estado, no caso Daniel Lemes (PCO), Jefferson Bezerra (Agir), João Henrique Catan (Novo) e Renato Gomes (DC), ainda não aparecem na plataforma do TSE. Confira abaixo os bens declarados por cada político.
Bens totais
Eduardo Riedel (PP)
2026
Total em bens: R$ 16.147.849,34
- Ford Edge Ano 2011 - R$ 96.000,00
- Quota capital Sicredi União MS/TO - R$ 2.937,56
- Quota capital Sicredi Centro Sul MS/BA - R$ 95.545,04
- Quota capital Coamo - R$ 6.534,69
- Crédito a receber - R$ 624.344,36
- Quotas cooperativa agrícola mista Serra de Maracauju - R$ 3.500,00
- Moto Honda Ano 2019 - R$ 15.800,00
- Quota capital APE Participações - R$ 3.000,00
- Quota capital cooperativa agrícola sulmatogrossense - R$ 3.276,79
- Moto BMW ANO 2026 - R$ 113.900,00
- Quota capital cooperativa Plantadores de cana São Paulo - R$ 60.793,92
- 521 cabeças de bovinos (até o dia 31 de dezembro de 2025) - R$ 2.084.000,00
- Ford Ranger ano 2024 - R$ 321.890,00
- Bens relacionados ao exercício da atividade rural - R$ 12.250.222,42
- Moto Yamaha Ano 2017 - R$ 18.000
- Quota capital cooperativa agrícola mista de Adamantina - R$ 8.379,88
- Depósitos em conta corrente, poupança e investimento bancários (saldo em 31/12/2025) - R$ 439.724,68
Em 2022, quando possuía um patrimônio maior, avaliado em R$ 20.744.288,42, ele tinha em seu nome:
- Chácara Maracaju - R$ 37.227,84
- Motocicleta Yamaha ER250 2017 - R$ 18.000,00
- Poupança 1 - R$ 155,75
- Sicredi (caderneta de poupança) - R$ 20,62
- VGBL Brasilprev - R$ 119.398,04
- VGBL Bradesco - R$ 90.245,74
- Aumento capital - Adiantamento - Angraju empreendimentos - R$ 132.900,00
- Quotas Cooperativa Mista Serra - R$ 3.500,00
- Quotas Angraju - R$ 865.920,00
- Apartamento Residencial - R$ 95.433,16
- Apartamento no Rio de Janeiro - R$ 1.768.436,18
- Construção Casa Beirute - R$ 2.303.679,53
- Chevrolet Trailblazer 2019 - R$ 325.837,39
- Quotas Sapé Agropastoril - R$ 3.855.075,00
- Quotas CCPI Pantanal - R$ 35.755,04
- Bens da atividade Rural - R$ 10.747.931,21
- Aplicação de renda fixa RDB/CDB - R$ 215.439,70
- Outras aplicações e Investimentos - R$ 797,73
- Ford Edge - R$ 96.000,00
- Motocicleta Honda CRF 250 2019 - R$ 15.800,00
- Aplicação Bradesco - R$ 16.735,49
Fábio Trad (PT)
2026
Total em bens: R$ 3.670.880,45
- Ações na Vale- R$ 1.464,66
- Casa em Campo Grande - R$ 220.000,00
- Hyundai Creta - R$ 122.590,00
- Quinhão de sítio localizado em São Gabriel do Oeste - R$ 249.975,00
- Operações estruturadas - R$ 323.000,00
- Aplicação bancária - R$ 20.745,11
- Terreno em São Gabriel do Oeste - R$ 31.343,90
- Ações na Axia 7 - R$ 14.040,96
- Ações na Axia /ADM Banco Safra - R$ 4.866,12
- Ações na Petrobras - R$ 1.703,38
- Investimento no fundo SAF CAPMKT - R$ 41.096,58
- Investimento VGBL - R$ 3.814,69
- Título de captalização - R$ 2.834,19
- Ações IT NOW IBOV - R$ 19.861,87
- Ações Petrobras - R$ 1.896,00
- Valor recebido (espólio) - R$ 174.374,26
- HYUNDAI HB20 - R$ 80.490,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 47.757,15
- Ações IT NOW IBOV - R$ 2.624,40
- Quotas de capital FABIO TRAD ADVOGADOS E ASSOCIADOS - R$ 18.000,00
- Ações IT NOW IBOV - R$ 1.950,52
- Investimentos na SAF SOB MAX - R$ 39.135,68
- Apartamento com alienação fiduciária em Campo Grande - R$ 1.000.000,00
- Ações na AXIA 3 - R$ 47.505,92
- SVN Fundo de investimento renda fixa - R$ 134.592,55
- Ações na Vale - R$ 1.460,00
- PREVIDÊNCIA - SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA - R$ 751.050,26
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 150.000,00
- Outras ações - R$ 131.363,35
Em 2022
Total em Bens:R$ 2.363.367,45
- Fundo de investimento Caixa - R$ 342.506,25
- Sala comercial no Edifício Evolution Business Center - R$ 269.447,96
- CIVIC 2019/2019 - R$ 110.250,00
- Caderneta de poupança (BRADESCO) - R$ 17,21
- KWID ZEN 2019/2019 - R$ 39.990,00
- HB20 ANO 2016/2017 - R$ 55.500,00
- Terreno e construção na rua Avoante, Carandá Bosque, em Campo Grande - R$ 500.000,00
- Terreno no Alphavile, em Campo Grande - R$ 79.500,00
- Quota capital na sociedade FABIO TRAD ADVOGADOS - R$ 18.000,00
- Saldo em VGBL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - R$ 99.640,00
- Conta corrente Bradesco - R$ 5.840,30
- VGBL no Porto Seguro - R$ 563.580,89
- VGBL na Mapfre - R$ 4.934,61
- Consórcio Rodobens - R$ 13.810,23
- Imóvel na rua Avoante, Carandá Bosque - R$ 220.000,00
- FIAT/MOBI ANO 2018/2018 - R$ 40.350,00