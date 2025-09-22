Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

OPINIÃO PÚBLICA

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4%0 da população do Estado, traz pesquisa

Levantamento IPR/Correio do Estado entrevistou 420 pessoas em 10 municípios na sexta-feira e no sábado

Daniel Pedra

Daniel Pedra

22/09/2025 - 07h40
A aprovação na semana passada pela Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares, a chamada PEC da Blindagem, motivou a realização de manifestações em diversas capitais do País contra a medida, incluindo Campo Grande.

Para saber a percepção da população de Mato Grosso do Sul a respeito da questão, o Correio do Estado, em parceira com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas na Capital e em Aquidauana, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, no sábado e no domingo, quando ouviu 420 pessoas com 16 anos ou mais de idade.

Com margem de confiança de 95% e margem de erro de 4,8 percentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado apontou que 78,43% dos entrevistados discordaram da aprovação por parte dos deputados federais na PEC da Blindagem, enquanto 14,90% concordaram com a aprovação, 3,14% ficaram indiferentes e 3,53% não sabem ou não quiseram responder.

O levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado também quis saber se a população do Estado estava sabendo sobre a PEC da Blindagem e 60,71% falaram que sim, enquanto 38,10% disseram que não, e 1,19% não sabe ou não quis responder.

ANÁLISE

De acordo com diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, conforme o resultado do levantamento, foi possível perceber que a grande maioria da população de Mato Grosso do Sul é totalmente contra a PEC da Blindagem.

“Quase 80% das pessoas que estão sabendo sobre essa PEC é contra pela velocidade com que ela foi conduzida e também por causa dos privilégios que os parlamentares passarão a ter”, assegurou.

No entendimento do diretor do IPR, isso porque a direita vota, entre outras questões, em pessoas para lutar pelo fim dos privilégios políticos e não para aumentar. “Então, a medida virou uma contradição”, analisou.

Aruaque Barbosa completou que, por isso, grande parte da direita também é contra essa PEC da Blindagem para os parlamentares e para os presidentes nacionais de partidos. 

“Em nível nacional, a Quaest fez uma pesquisa também igualzinha sobre a PEC da Blindagem e 83% da população brasileira é contra”, citou.

O diretor do IPR reforçou que, pelo fato de Mato Grosso do Sul ser um Estado mais conservador, o percentual de contrários foi um pouco menor – 78,43%.

“Mesmo assim, é um percentual muito alto e mostra claramente que, tanto na direita, quanto na esquerda, assim como o pessoal do centro, não querem essa PEC da Blindagem”, finalizou, completando que é quase uma unanimidade nacional ser contra a PEC da Blindagem.

Política

Pentágono exige que jornalistas submetam reportagens a sua aprovação

Credenciais serão suspensas se profissionais não atenderem exigência do presidente Donald Trump

21/09/2025 22h00

Presidente Donald Trump

Presidente Donald Trump

Os jornalistas que cobrem o Pentágono, nos Estados Unidos (EUA), terão que assinar um documento se comprometendo a submeter as reportagens aos agentes do Departamento de Defesa do país antes da publicação. Caso contrário, os profissionais terão suas credenciais de acesso ao prédio suspensas.

A medida foi criticada por organizações de jornalistas como um ataque à liberdade à imprensa. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, retrucou afirmando que a “imprensa não comanda o Pentágono”.

O Clube Nacional de Impresa, associação que representa os jornalistas nos EUA, disse que a nova medida é “um ataque direto ao jornalismo independente, exatamente onde o escrutínio independente mais importa: nas Forças Armadas dos EUA”. 

O presidente do Clube, Mike Balsamo, lembrou que, ao longo de várias gerações, repórteres do Pentágono forneceram ao público informações sobre como as guerras são travadas.

“Esse trabalho só foi possível porque os repórteres puderam buscar fatos sem precisar da permissão do governo”, disse Balsamo, acrescentando que, se as notícias precisam ser aprovadas pelo governo, o público não pode mais receber reportagens independentes.

“[O público] está recebendo apenas o que as autoridades querem que ele veja. Isso deveria alarmar todos os americanos. Reportagens independentes sobre as Forças Armadas são essenciais para a democracia. É o que permite aos cidadãos responsabilizar os líderes e garante que as decisões de guerra e paz sejam tomadas à luz do dia”, completou.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, rebateu as críticas, dizendo que quem comanda o Pentágono é o “povo”, não a imprensa. “Use um crachá e siga as regras — ou vá para casa”, disse o chefe do Departamento de Guerra do governo Trump em uma rede social.

Violação à Constitução

A Fundação Liberdade para Imprensa afirmou que essa política é “a mais grave” violação da Primeira Emenda da Constituição dos EUA. “O governo não pode proibir jornalistas de divulgar informações públicas simplesmente alegando que são secretas”, disse a organização.

A nova decisão se soma a outras medidas do governo Trump contra a imprensa. Em maio, o secretário do governo Trump já havia adotado medidas restringindo a circulação de jornalistas pelos corredores do Pentágono, submetendo a entrada em áreas antes permitidas à autorização prévia e escolta.

Na semana passada, o presidente dos EUA ameaçou cancelar licenças de rádios e televisões que criticam o governo. Já a emissora da Disney ABC retirou do ar “indefinidamente” o programa do apresentador Jimmy Kimmel, conhecido crítico de Trump, após pressão da Casa Branca. 

terça-feira

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Presidente também participa de encontros sobre meio ambiente, a Palestina e sobre a democracia

21/09/2025 21h00

Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na terça-feira

Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na terça-feira Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decolou neste domingo para Nova York onde, na próxima terça-feira (23), discursa na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele também participa de encontros sobre meio ambiente, a Palestina e sobre a democracia.

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano.

O norte-americano impôs tarifas comerciais de 50% a parte dos produtos brasileiros exportados para os EUA e tem ameaçado com mais sanções por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Lula é o primeiro a discursar na ONU e, logo depois na tribuna, é a vez de Trump. É possível que ambos se encontrem nos bastidores entre um discurso e outro.

O presidente deve aproveitar a audiência global ONU para dar um recado ao norte-americano em discurso. A ideia é defender a soberania, democracia e multilateralismo.

O tom a ser usado pelo brasileiro deve ser, contudo, mais ameno do que aquele adotado em um palanque eleitoral, evitando ataques diretos ao chefe da Casa Branca, apesar da atual crise entre os dois países. Lula deve defender o reconhecimento do Estado da Palestina, tema recorrente em seus discursos desde o início do conflito na Faixa de Gaza.

Também deverá reiterar a necessidade de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, posicionamento que mantém desde o início do mandato.

Zelensky

O governo brasileiro tem interesse em uma reunião bilateral de Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York na próxima semana, apurou o Broadcast Político.

Há alguns entraves principais para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo - tanto por parte da Ucrânia, que fez o pedido, quanto por parte do Brasil. O primeiro deles é que Zelensky, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição.

Por outro lado, o Brasil afirma ter recebido cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais. A definição só deve ocorrer por parte da equipe de Lula de domingo, 21, para segunda-feira, 22. Por questões que são de praxe da diplomacia, as confirmações são feitas com pouca antecedência, de modo a deixar uma brecha para avaliar pedidos de última hora que podem ser mais urgentes, por exemplo.

