Perillo vem à Capital reforçar o nome de Beto, mas sem Fundo Eleitoral definido

Na manhã de hoje, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, estará em Campo Grande para tratar sobre as eleições municipais em Mato Grosso do Sul e, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, reforçou o apoio à pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira a prefeito da Capital, porém, informou que ainda não está definida a cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mais conhecido como Fundo Eleitoral, para a campanha do partido no Estado.

Segundo Marconi Perillo, apesar de o nome de Beto Pereira ainda não ter emplacado na preferência do eleitorado campo-grandense, o PSDB não pretende abrir mão da pré-candidatura do parlamentar. “Essa questão de pesquisa é muito relativa, na medida em que as pesquisas retratam o momento. Lembre-se do caso do ex-governador Reinaldo Azambuja lá atrás, que aparecia com um porcentual pequeno nas pesquisas e venceu, depois foi reeleito de forma extraordinária”, comparou.

Ele também citou o próprio governador Eduardo Riedel, que também começou lá embaixo e venceu a eleição.

“Comigo, em Goiás, aconteceu isso. Em vários outros locais aconteceu também. Eu não tenho dúvidas de que o deputado Beto Pereira é um excelente candidato, tem todas as qualidades que um executivo precisa ter, que um bom político precisa ter, e ele naturalmente terá apoios fortes, muito expressivos, como o do governador Riedel, do ex-governador Azambuja, dos seus colegas deputados federais e estaduais, bem como dos segmentos mais importantes da sociedade campo-grandense”, ressaltou.

O presidente acrescentou que, portanto, vê o deputado Beto Pereira não só como um candidato competitivo e forte, mas também com todas as credenciais para fazer uma excelente administração do Município de Campo Grande.

Questionado sobre a aliança entre PSDB e PP nas eleições passadas e se ela poderia se repetir na Capital caso o nome de Beto não decole, Perillo disse que não conhece bem a realidade do PP local e nem sobre a parceria entre as duas legendas no Estado.

“O que eu posso dizer é que nós todos da executiva nacional estamos muito entusiasmados e esperançosos com a vitória do Beto Pereira nas urnas este ano. Uma parceria dele com o governador Riedel, na minha opinião, será extremamente benéfica para todos os que vivem em Campo Grande”, garantiu.

FUNDO ELEITORAL

O presidente nacional do PSDB também foi questionado sobre a quantidade de recursos que o partido deve destinar do Fundo Eleitoral para a campanha em Mato Grosso do Sul e respondeu que o assunto ainda não está resolvido.

“Eu tenho conversado muito com o ex-governador Azambuja, que é o tesouro nacional do partido, e nós vamos estabelecer critérios daqui para frente, para definirmos os valores para cada estado de acordo com a sua importância”, revelou.

De acordo com Marconi Perillo, “Mato Grosso do Sul hoje tem a maior relevância dentro do partido pelo governador, pelo ex-governador, pelos deputados federais e estaduais e pelos prefeitos, então, tudo o que a gente puder fazer, de acordo com os critérios para prestigiar e beneficiar merecidamente o PSDB de Mato Grosso do Sul, nós faremos”.

Ele comentou ainda sobre a regra criada para estimular mais candidaturas de mulheres e negros nas eleições deste ano, que prevê contagem dobrada de votos a esses candidatos para fins de distribuição de verba pública e que deve realocar R$ 58,9 milhões dos fundos Eleitoral e Partidário em 2024.

“Em muitos estados e municípios, o PSDB lançou candidatas mulheres e candidatos negros em número até superior ao estabelecido por lei. Já chegou o tempo de o PSDB e de todos os partidos apoiarem para valer candidaturas de negros e mulheres. Em Goiânia, por exemplo, nossa chapa de vereadores terá 50% de mulheres. Eu estou estimulando que todos os diretórios adotem essa mesma iniciativa de Goiânia”, disse.

Marconi Perillo acrescentou que essa é uma das estratégias para que o PSDB volte a ocupar o lugar de destaque nacional que perdeu nas últimas eleições.

“Nós ainda não temos uma meta definida, fechada, estamos há pouco mais de dois meses no comando do partido, mas queremos repetir pelo menos o número de vereadores que elegemos nas últimas eleições municipais e o mesmo número de prefeitos. E vamos trabalhar para crescer ainda mais. O meu objetivo é que a gente tenha entre oito e doze candidatos a prefeitos de capitais, além de candidatos de cidades médias e pequenas em todos os cantos do País”, finalizou.