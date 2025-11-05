Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

MATO GROSSO DO SUL

Pesquisa confirma reeleição de Riedel no primeiro turno

O levantamento foi realizado no período de 20 a 31 de outubro, com 1.720 eleitores, distribuídos em 54 cidades

Daniel Pedra

Daniel Pedra

05/11/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A terceira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre intenções de votos para governador nas eleições do próximo ano confirmou que o atual chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel (PP), está virtualmente reeleito para o cargo.

De acordo com o levantamento estimulado, quando são apresentadas opções com nomes aos eleitores, se as eleições fossem hoje, Riedel seria reeleito no primeiro turno, com 56,94% da preferência dos entrevistados.

Depois, muito atrás, aparecem o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 16,66%, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 15,23%, e, por último, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD), com 11,17%. Os porcentuais levam em consideração apenas os votos válidos.

Na estratificação dos dados, também considerando apenas os votos válidos, em Campo Grande, Riedel alcançou 49,05%, enquanto no interior chegou a 60,54%. Pollon obteve 17,26% na Capital e 16,39% no interior, Fábio Trad chegou a 22,20% na Capital e a 12,05% no interior e Delcídio teve 11,50% na Capital e 11,03% no interior.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, Riedel também lidera, com 9,23%, seguido pelo ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 0,60%, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), com 0,56%, e o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,50%.

Logo em seguida aparecem Fábio Trad, com 0,32%, o ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), com 0,32%, Pollon, com 0,28%, o deputado estadual Zeca do PT, com 0,22%, Delcídio, com 0,12%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,11%. Dos entrevistados, 0,73% citou outros nomes e 87,01% não sabem ou não opinaram.

Na estratificação dos dados, em Campo Grande, Riedel obteve 6,31% e 10,63% no interior, enquanto Capitão Contar fez 0,23% na Capital e 0,77% no interior, seguidos por Azambuja, com 0,23% na Capital e 0,72% no interior, e Puccinelli, com 1,08% na Capital e 0,23% no interior.

Já Fábio Trad teve 0,47% em Campo Grande e 0,26% no interior, tendo logo atrás Guerreiro, com 0% na Capital e 0,47% no interior, Pollon, com 0% na Capital e 0,42% no interior, e Zeca do PT, com 0,23% na Capital e 0,21% no interior.

MAIS ATRÁS

Também aparecem Delcídio, com 0,38% na Capital e 0% no interior, Rose, com 0,21% na Capital e 0,07% no interior, o deputado estadual Junior Mochi (MDB), com 0% na Capital e 0,15% no interior, e o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 0% na Capital e 0,14% no interior.

Ainda mais atrás temos a ministra Simone Tebet (MDB), com 0% na Capital e 0,14% no interior, o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 0,28% na Capital e 0% no interior, e o deputado federal Vander Loubet (PT), com 0% na Capital e 0,10% no interior.

Por fim, aparecem Lúcio Carmo, com 0% na Capital e 0,08% no interior, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), com 0% na Capital e 0,07% no interior, o ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PL), com 0% na Capital e 0,07% no interior, a senadora Tereza Cristina (PP), com 0% na Capital e 0,05% no interior, e o senador Nelsinho Trad (PSD), com 0% na Capital e 0,02% no interior.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para governador de Mato Grosso do Sul, e o ex-senador Delcídio do Amaral está na frente, com 78,54% de rejeição dos entrevistados, seguido pelo deputado federal Marcos Pollon, com 76,52%, o ex-deputado federal Fábio Trad, com 73,64%, e o atual governador Eduardo Riedel, com 39,89%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ouviu 1.720 eleitores, distribuídos por 54 municípios, no período de 20 a 31 de outubro, tendo grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, reforçou que a pesquisa, tanto espontânea quanto estimulada, aponta a reeleição do governador Eduardo Riedel.

“Na pesquisa espontânea, nós temos em torno de 87,01% de indecisos, mas isso é normal, afinal, ainda falta muito tempo para as eleições do próximo ano e o pleito não está na agenda do eleitor”, analisou.

Ele completou que, por isso, os indecisos ainda estão nesse patamar elevadíssimo. “Mesmo assim, Riedel alcançou 9,23% de intenções de votos, dos quais 6,31% são na Capital contra 10,63% no interior”, pontuou.

Com relação à pesquisa estimulada para governador, Lauredi Sandim explicou que foram incluídos quatro nomes e o governador alcançou 56,94% da preferência dos entrevistados, sendo seguido por Marcos Pollon, com 16,66%, Fábio Trad, com 15,23% e, por último, Delcídio, com 11,17%. “Com esse porcentual, Riedel está reeleito no primeiro turno”, assegurou.

Já em relação à rejeição, o diretor do Ipems estranhou o fato de o ex-senador Delcídio ser o mais rejeitado, com 78,54%. “Ou seja, a maioria dos eleitores que conhecem ele não votariam nele para governador”, comentou.

Logo em seguida, conforme Lauredi Sandim, aparecem Marcos Pollon, com 76,52%, Fábio Trad, com 73,64%, e Riedel, com 39,89%. 

“No caso do atual governador, a maior rejeição a ele se encontra na Capital, sendo em torno de 45,58%, contra 27,03% no interior”, concluiu o diretor do Ipems.

Assine o Correio do Estado

Segurança pública

Combate ao crime organizado no Rio vai passar pela região de fronteira

Mato Grosso do Sul é um dos principais corredores de drogas e armas do Brasil; fronteira foi mencionada em reunião do escritório de emergência dos governos federal e do Rio

04/11/2025 17h36

Compartilhar
Integrantes dos governos estadual e federal reuniram-se no Rio de Janeiro

Integrantes dos governos estadual e federal reuniram-se no Rio de Janeiro Divulgação/Governo do Rio

Continue Lendo...

Uma das primeiras ações do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, criado na semana passada após operação policial que resultou em 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), envolverá ações a mais de 1 mil quilômetros da capital fluminense.

Nesta terça-feira (4), após a primeira reunião entre integrantes do governo do Rio e do governo federal, o escritório, que organizará ações integradas e coordenadas entre as forças de segurança estaduais e federais, decidiu agir em duas frentes: reforçando a fiscalização das fronteiras e também os mecanismos de financiamento para futuras operações integradas que estiverem na pauta do encontro.

Na semana passada, três dias após a operação, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), esteve no Rio de Janeiro e demonstrou solidariedade ao governador daquele Estado, Cláudio Castro. Na ocasião, também lembrou da ligação da fronteira com as organizações criminosas.

Em Mato Grosso do Sul, corredor dos tráficos de drogas e armas, há presença das duas maiores organizações criminosas do Brasil: o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo (SP), e o carioca Comando Vermelho.

O encontro desta terça-feira, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Rio, contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, e do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, que alinharam as primeiras diretrizes de funcionamento do escritório.

De acordo com o governo do Rio, outro ponto discutido foi a necessidade de avanço do Plano de Retomada de Território, que busca restabelecer a presença do Estado em áreas dominadas por facções criminosas, além do fortalecimento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que passará a contar com novos analistas para ampliar sua capacidade operacional.

Em Mato Grosso do Sul, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) vem demonstrando bons resultados. A maioria das grandes apreensões de drogas e desmantelamento de quadrilhas de traficantes envolve a atuação integrada das forças federais e estaduais.

Próximos passos

As próximas reuniões do Escritório Emergencial serão de forma virtual, duas vezes por semana. Na quarta-feira (29), o governador Cláudio Castro (PL) e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciaram a criação do órgão para unificar estruturas policiais e administrativas já existentes e reduzir a burocracia nos pedidos de apoio entre forças.

Na prática, a medida deve incorporar a Ficco ao Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), grupo criado para descapitalizar o crime organizado e composto por integrantes de diferentes forças policiais, Ministérios Públicos e secretarias da Fazenda.

De acordo com Mário Sarrubbo, “a entrada de armas no Rio de Janeiro vem de vários pontos do país e do exterior; portanto, é necessário o envolvimento de toda a nação. Vamos chamar o Brasil para este diálogo. Tenho certeza de que teremos respostas eficientes e desestruturantes para a criminalidade”, afirmou. (Com Estadão Conteúdo)

Assine o Correio do Estado

Investigação parlamentar

Senador escolhido para presidir a CPI do Crime Organizado é delegado

Delegado de polícia por 27 anos, ele foi eleito senador pelo Espírito Santo em 2018

04/11/2025 17h05

Compartilhar
Senador e delegado Fabiano Contarato

Senador e delegado Fabiano Contarato Divulgação

Continue Lendo...

O senador petista Fabiano Contarato (ES) foi escolhido para presidir a CPI do Crime Organizado, instalada no Senado nesta terça-feira, 4. Delegado de polícia por 27 anos, ele foi eleito senador pelo Espírito Santo em 2018, pela Rede Sustentabilidade.

Em dezembro de 2021, ele deixou o partido pelo qual venceu o pleito e ingressou no Partido dos Trabalhadores (PT). Entre 2022 e 2023, ele foi líder da sigla de Lula no Senado. Em maio do ano passado, foi único senador do PT que votou a favor da derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no projeto de lei que pôs fim à “saidinha” de presos.

Contarato também ganhou destaque na CPI da Covid, em 2021, quando relatou ter sido alvo de ataque homofóbico durante depoimento do empresário Otávio Fakhoury. O senador, que é o primeiro parlamentar gay assumido da história do Senado, exigiu um pedido de desculpas e cobrou investigação sobre o caso.

Natural de Nova Venécia (ES), Contarato formou-se em Direito pela Universidade Vila Velha, onde também foi professor. É pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e possui especialização em Impactos da Violência na Escola pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Antes da vida política, passou por diversos cargos na administração pública: foi delegado de delitos de trânsito por mais de dez anos, diretor-geral do Detran-ES e corregedor-geral do Estado na Secretaria de Controle e Transparência.

Em 2020, foi indicado pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), para integrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

CPI do Crime Organizado

O colegiado investigará, entre outras coisas, o tráfico, a milícia, o uso de fintechs, bancas de advocacia e criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas. O relator será o senador Alessandro Vieira.

“Assumo a missão de presidir a CPI do Crime Organizado com humildade e com um compromisso inegociável: investigar com independência, transparência e coragem. Será uma comissão para ir até o topo da cadeia criminosa, para identificar e responsabilizar não apenas os executores, mas também os líderes, financiadores e cúmplices que lucram com a violência e a corrupção”, disse Contarato em publicação no X (antigo Twitter)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 1 dia

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

3

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3530, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3530, terça-feira (04/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 28/10/2025

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho