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Política

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra avanço de eleitores nem bolsonaristas nem lulistas no Estado

Levantamento realizado no mês passado mapeou o posicionamento político e o alinhamento do eleitorado sul-mato-grossense

Daniel Pedra e Naiara Camargo

Daniel Pedra e Naiara Camargo

02/07/2026 - 08h00
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Pesquisa de opinião contratada pelo Correio do Estado e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) de 9 e 13 de junho revela que, embora Mato Grosso do Sul mantenha predominância do eleitorado de direita, cresce o contingente de pessoas que não se identificam diretamente nem com o bolsonarismo nem com o lulismo.

O levantamento mostra um cenário em que a polarização nacional convive com um grupo expressivo de eleitores que prefere se declarar independente.

Quando questionados sobre o posicionamento ideológico com o qual mais se identificam, 41,58% dos entrevistados disseram ser de direita e outros 6,38% afirmaram se considerar de centro-direita, juntos, os dois grupos representam 47,96% do eleitorado sul-mato-grossense.

No outro extremo, 15,05% declararam identificação com a esquerda, enquanto 3,06% se posicionaram como centro-esquerda e outros 8,67% afirmaram ser de centro.

A pesquisa também apontou um porcentual significativo de eleitores que não se enquadram em nenhuma dessas classificações.

Ao todo, 25,26% responderam que não sabem ou preferiam não responder à pergunta sobre posicionamento ideológico, indicando um eleitorado distante das definições políticas tradicionais.

O levantamento também procurou medir o grau de identificação dos eleitores com as duas principais correntes políticas que dominam o cenário nacional.

Entre os entrevistados, 19,77% afirmaram ser bolsonaristas, enquanto um porcentual ainda maior, de 27,17%, declarou não se considerar bolsonarista, mas simpatizar mais com as ideias da direita.

O resultado indica que o campo conservador no Estado reúne apoiadores que nem sempre vinculam sua identidade política diretamente ao ex-presidente.

No campo da esquerda, 14,16% disseram ser lulistas, enquanto outros 12,76% afirmaram não se considerar lulistas, mas demonstraram maior afinidade com as ideias defendidas pela esquerda.

O dado que mais chama atenção é o crescimento do grupo dos independentes, pois, conforme a pesquisa, 22,45% dos entrevistados afirmaram não se identificar nem com o bolsonarismo nem com o lulismo.

Somados aos 3,70% que não souberam ou preferiram não responder, eles representam mais de um quarto do eleitorado estadual.

Os números indicam que Mato Grosso do Sul continua apresentando predominância do campo conservador, mas também evidenciam um eleitorado menos disposto a aderir automaticamente às principais lideranças nacionais.

A presença de um contingente expressivo de eleitores independentes sugere que as próximas disputas eleitorais no Estado poderão ser decididas por um segmento que tende a avaliar candidaturas mais pelas propostas e o desempenho administrativo do que pelo alinhamento com os polos da atual polarização política.

DADOS DA PESQUISA

Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado, registrada sob os números BR-00547/2026 e MS-02355/2026, ouviu 784 pessoas com 16 anos ou mais de idade.

Os entrevistados estão distribuídos pelos municípios de Amambai, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Bonito, Jardim, Naviraí, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Chapadão do Sul, Cassilândia, Ponta Porã e Três Lagoas.

Essas 21 localidades representam 68% do total de 1,8 milhão de eleitores sul-mato-grossense, ou seja, 1,2 milhão de eleitores.

Ao ser realizado nesses municípios do Estado, o levantamento cobre a maior parte da capacidade eleitoral de Mato Grosso do Sul, isto é, oferece uma fotografia extremamente fiel do cenário real, já que pequenos municípios têm baixo peso estatístico.

ANÁLISE

Diretor vê protagonismo dos eleitores independentes

O diretor do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, analisou que a pesquisa demonstrou que Mato Grosso do Sul mantém um perfil majoritariamente conservador, mas também aponta uma mudança importante no comportamento do eleitorado: cresce o número de pessoas que não vinculam sua identidade política ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para ele, os números demonstram que o Estado continua oferecendo vantagem eleitoral para candidatos identificados com pautas conservadoras, embora o personalismo político esteja perdendo força com uma parcela crescente de eleitores que prefere manter independência em relação às principais lideranças nacionais.

“Mato Grosso do Sul é um estado conservador, mas isso não significa necessariamente que seja bolsonarista. A pesquisa mostra que existe um eleitorado muito maior identificado com as ideias da direita do que propriamente com a figura de Jair Bolsonaro”, analisou.

Para Barbosa, essa diferença indica que candidatos alinhados ao campo conservador tendem a disputar uma base eleitoral mais ampla, desde que consigam dialogar com eleitores que valorizam determinadas pautas sem necessariamente aderirem ao bolsonarismo.

“Os candidatos que apresentarem propostas alinhadas à direita têm hoje uma fatia maior do eleitorado para conquistar. Mas isso não significa que a identificação pessoal com Bolsonaro seja determinante para obter esse apoio”, afirmou.

Outro aspecto destacado pelo diretor do IPR é o crescimento do eleitorado independente. Na avaliação de Barbosa, esse movimento acompanha uma tendência observada em levantamentos nacionais, nos quais aumenta o número de eleitores que rejeitam a polarização entre os dois principais grupos políticos do País.

“Cada vez mais pessoas deixam de assumir uma identidade ideológica ligada à direita ou à esquerda. Muitos preferem se declarar independentes ou até se posicionar como de centro justamente para não serem rotulados como bolsonaristas ou lulistas”, explicou.

O diretor ressalta que esse grupo tende a ganhar importância nas próximas eleições por reunir eleitores menos fiéis a lideranças nacionais e mais propensos a avaliar candidatos pelas propostas e o desempenho administrativo.

Para ele, o levantamento mostra que, embora Mato Grosso do Sul continue sendo um estado de perfil conservador, o voto está cada vez menos concentrado na lógica da polarização.

Projeto de Lei

Câmara acelera tramitação do projeto que equipara misoginia ao crime de racismo

O placar final da votação terminou com 293 votos sim e 158 votos não

01/07/2026 19h00

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Foto: Câmara dos Deputados

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A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 1º., acelerar a tramitação do projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo. Agora, o texto deixa de ser analisado em comissões para já poder ir diretamente para a apreciação do plenário.

Houve resistência das bancadas evangélica e católica, que orientaram voto contrário. Essas duas frentes parlamentares manifestam receio que o texto possa criar barreiras para a garantia da liberdade religiosa. O placar final da votação terminou com 293 votos sim e 158 votos não.

"Eu tenho mais de 100 deputados. É uma bancada muito eclética. Teria muita dificuldade de votar a favor neste momento", disse Gilberto Nascimento (Podemos-SP), presidente da bancada evangélica, que pediu voto contrário.

A relatora da matéria, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), negocia uma redação que contorne esse problema e procura chegar a um consenso entre os deputados.

O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu apoio dos deputados à aceleração do projeto. "Teremos todo o zelo e cautela ao pautarmos o mérito dessa matéria. Ela (Tabata) nem tem como construir o relatório já que ela não está de fato designada como relatora dessa matéria. E a urgência sendo aprovada, vamos ao lado das lideranças, com muita cautela e respeito poder construir o melhor texto possível", disse.

O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) rejeitou a sugestão de Motta. "Eu não voto texto que não existe. Hoje estamos dando uma carta branca, só que não existe texto final. Não sabemos exatamente o que será votado", afirmou o deputado.

Oposicionistas dizem que o projeto pode afetar a liberdade de expressão e querem que Tabata assegure no texto a garantia de liberdade religiosa. Eles também discutem a inclusão da palavra "ofensa" no texto, por entenderem que poderia ser vago o suficiente e sujeito a interpretação. A deputada ainda não apresentou a nova versão do texto.

"Hoje existe uma verdadeira indústria do ódio, que opera nas redes, que captura meninos muito jovens e os ensina, dia após dia, a enxergar a mulher como inimiga, como objeto, como culpada", disse Tabata, em defesa da proposta. "Chamar isso pelo nome de misoginia é um ato fundamental de proteção que uma sociedade deve oferecer a todas nós, começando pelas pequenas: admitir que essa coisa tem contorno, é concreta, tem uma motivação e deve ser punida."

A proposta até então divulgada tornaria a injúria a uma mulher como um crime com pena de dois a cinco anos de prisão, e multa com agravante do aumento da pena pela metade se o crime for cometido com duas ou mais pessoas ou se cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência.

Em caso de desobediência, diz o texto, o juiz ainda poderia determinar a suspensão temporária da conta ou perfil que veiculou conteúdo misógino. A pena pode ser aumentada até o dobro se o infrator nas redes cometer o crime "com o fim de obter vantagem econômica" ou se o criminoso detiver "expressiva audiência, influência pública ou capacidade ampliada de difusão no conteúdo em meio de comunicação ou plataforma digital".

O texto ainda diz que o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher".

Crimes de calúnia (seis meses a dois anos de prisão e multa), difamação (três meses a um ano de prisão e multa) e injúria (um a seis meses de prisão e multa) podem ter a pena duplicada se o crime for cometido contra a mulher "no contexto de violência doméstica e familiar".

Em caso de desobediência, diz o texto, o juiz ainda poderia determinar a suspensão temporária da conta ou perfil que veiculou conteúdo misógino. A pena pode ser aumentada até o dobro se o infrator nas redes cometer o crime "com o fim de obter vantagem econômica" ou se o criminoso detiver "expressiva audiência, influência pública ou capacidade ampliada de difusão no conteúdo em meio de comunicação ou plataforma digital".

O texto ainda diz que o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher".

Crimes de calúnia (seis meses a dois anos de prisão e multa), difamação (três meses a um ano de prisão e multa) e injúria (um a seis meses de prisão e multa) podem ter a pena duplicada se o crime for cometido contra a mulher "no contexto de violência doméstica e familiar".

DESENVOLVIMENTO

Gerson Claro destaca avanço da bioenergia com nova usina da Atvos em Mato Grosso do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa participou do lançamento da pedra fundamental da nova usina em Nova Alvorada do Sul

01/07/2026 16h31

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O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, participou do lançamento da pedra fundamental da nova usina da Atvos, em Nova Alvorada do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, participou do lançamento da pedra fundamental da nova usina da Atvos, em Nova Alvorada do Sul Luciana Nassar/ALEMS

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O lançamento da pedra fundamental da nova usina integrada de etanol de cana-de-açúcar e milho da Atvos, em Nova Alvorada do Sul, reforçou nesta quarta-feira (1º) o avanço de Mato Grosso do Sul na produção de biocombustíveis e na atração de investimentos para o setor de bioenergia.

Presente na cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), afirmou que o Estado vive um novo ciclo de desenvolvimento baseado na industrialização do agronegócio, na geração de empregos e na produção de energia limpa.

Segundo o parlamentar, Mato Grosso do Sul deixou de ser apenas um fornecedor de matéria-prima para agregar valor à produção agropecuária por meio da industrialização e da expansão da cadeia da bioenergia.

"O Mato Grosso do Sul deixou de ser apenas um grande produtor de matéria-prima para se transformar em um Estado que agrega valor à sua produção, industrializa, gera empregos e atrai investimentos de longo prazo. A bioenergia simboliza exatamente esse novo momento que estamos vivendo: crescimento econômico aliado à sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional. Cada novo investimento fortalece nossa economia e amplia as oportunidades para a população", afirmou.

O empreendimento da Atvos contará com investimento superior a R$ 1 bilhão e será a primeira usina integrada de cana-de-açúcar e milho da empresa em Mato Grosso do Sul. A unidade terá capacidade para processar aproximadamente 642 mil toneladas de milho por ano, produzindo cerca de 273 milhões de litros de etanol, além de coprodutos destinados à nutrição animal e à indústria. Durante a fase de implantação, a expectativa é de geração de cerca de dois mil empregos.

Atualmente, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda colocação nacional na produção de etanol de milho e vem ampliando sua participação no mercado de bioenergia, impulsionado pela chegada de novas indústrias e pela expansão da produção agrícola.

Na avaliação de Gerson Claro, esse ambiente favorável resulta da combinação entre segurança jurídica, responsabilidade ambiental e políticas públicas voltadas à competitividade.

"Temos um Estado preparado para receber investimentos porque construímos um ambiente de confiança. Hoje, quem investe em Mato Grosso do Sul encontra estabilidade, infraestrutura em expansão, capacidade produtiva e uma gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável. Isso explica por que tantas empresas escolhem nosso Estado para ampliar seus negócios", destacou.

O presidente da ALEMS ressaltou ainda que os investimentos no setor sucroenergético produzem impactos diretos nos municípios, estimulando a geração de empregos, o fortalecimento do comércio e da prestação de serviços, além de ampliar a arrecadação local.

"Cada usina representa mais empregos, mais arrecadação para os municípios, fortalecimento do comércio, da prestação de serviços e da cadeia produtiva regional. Estamos falando de um desenvolvimento que chega às pessoas e melhora a qualidade de vida das famílias sul-mato-grossenses. Esse é o modelo de crescimento que queremos continuar incentivando."

Para o deputado, a tendência é que Mato Grosso do Sul consolide sua posição entre os principais polos brasileiros de bioenergia, acompanhando a demanda mundial por fontes renováveis.

"O mundo busca soluções sustentáveis e o Mato Grosso do Sul reúne todas as condições para liderar esse processo no Brasil. Temos vocação agrícola, tecnologia, capacidade industrial e um ambiente institucional sólido. A bioenergia representa o futuro da economia verde, e nosso Estado está preparado para continuar crescendo, gerando oportunidades e sendo referência nacional em desenvolvimento sustentável", concluiu.

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