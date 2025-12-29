Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ANÁLISE

Pesquisas indicam que em MS tendência é de a centro-direita levar as vagas ao Senado

Conservadores caminham para ser a maioria absoluta no plenário e na presidência da Casa de Leis a partir de 2027

Daniel Pedra

Daniel Pedra

29/12/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pelas pesquisas de intenções de votos para o Senado em Mato Grosso do Sul e nas demais unidades da Federação, o plano dos partidos de centro-direita para dominar a Casa a partir de 2027 está cada vez mais próximo de ser concretizado.

Para tanto, basta os partidos de centro-direita elegerem no pleito do ano que vem 16 senadores, o que lhes garantiria a maioria absoluta no plenário e a presidência da Casa de Leis, abrindo caminho para ter em mãos poderes exclusivos do Senado, como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na eleição de 2022, a direita levou 14 das 27 cadeiras em disputa e, como os mandatos de senador são de oito anos, os eleitos há quatro anos seguem no posto até 2030. Portanto, para chegar aos 41 senadores – a maioria absoluta do Senado, que têm 81 membros –, essa vertente política terá de vencer 27 das 54 cadeiras disponíveis em 2026.

Como vai tentar a reeleição em 11 delas, precisará conquistar 16 que ainda não tem, mas onde estão essas vagas e qual é o caminho possível para chegar lá? Esse plano passa por ganhar as duas vagas ao Senado em todos os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, onde a direita já têm 5 das 22 cadeiras que estarão em jogo em 2026.

No Centro-Oeste, há oito vagas em disputa e, pelas últimas pesquisas, todas devem ser conquistadas pela direita. No caso de Mato Grosso do Sul, os mais cotados para abocanhar as vagas são o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o senador Nelsinho Trad (PSD), o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL) e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

Segundo o diretor do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, as pesquisas mais recentes mostram uma tendência de que dois candidatos alinhados à centro-direita fiquem com as duas vagas ao Senado em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026, mais pela quantidade de candidatos que essa vertente política tem do que pelas opções oferecidas.

“Isso porque, dos quatro nomes de pré-candidatos postos até agora no Estado com chances reais de vitória, apenas o da ministra do Planejamento e Orçamento é ligado à esquerda. Então, é uma falta de opções de nomes de centro-esquerda para os eleitores sul-mato-grossenses desse posicionamento político votarem no próximo pleito”, analisou.

Na opinião dele, um dos dois eleitos ao Senado vai ser da direita, independentemente de quem seja, enquanto o segundo também tem grandes probabilidades de ser da direita.

“Porém, não é porque ele está na direita, mas é pela quantidade de candidatos que tem a direita. As opções da esquerda, por enquanto, estão muito reduzidas. E aí, realmente, para fazer dois senadores por Mato Grosso do Sul, terá muitas dificuldades”, pontuou.

Em nível nacional, conforme Aruaque Barbosa, as pesquisas mostram que o País é de direita e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um ponto fora da curva.

“O nosso estado ainda é mais à direita do que o resto do Brasil, entretanto, vem crescendo uma onda que fala que é de centro ou não tem preferência por direita ou esquerda. Por isso, se surgir um pré-candidato que consiga captar esse sentimento antipolarização, ou seja, de quem não quer votar nem em Lula nem em Bolsonaro ou alguém da família dele, ele pode ser eleito o próximo presidente”, projetou.

Para o cientista político Tércio Albuquerque, considerando as pesquisas mais recentes com relação aos pré-candidatos ao Senado em Mato Grosso do Sul, a tendência é de que as duas vagas sejam mesmo preenchidas pelos de centro-direita.

“O senador Nelsinho Trad, por incrível que pareça, já está aparecendo à frente de Reinaldo Azambuja praticamente em todos os cenários, quando, até o meio deste ano, Reinaldo era o primeiro colocado, aparecendo até como virtualmente eleito senador e ainda tendo a possibilidade de ser o mais votado no Estado”, recordou.

Neste momento, de acordo com Albuquerque, o quadro atual no Estado reflete o cenário político nacional, ou seja, há uma dificuldade dos partidos de esquerda e de centro-esquerda de definirem pré-candidaturas e já colocá-las com pré-candidatos definidos, melhor dizendo, já colocá-las para conhecimento do eleitor.

“Então, a gente vê o caso de Simone Tebet, que realmente é a representante do MDB e também do PT em Mato Grosso do Sul, mas, em função da indefinição quanto a qual estado vai disputar uma vaga ao Senado, acaba colaborando com esse cenário que está sendo colocado agora, de que os eleitores sul-mato-grossenses façam dois senadores de centro-direita”, assegurou.

Por isso, para Tércio Albuquerque, hoje é possível arriscar que as duas vagas ao Senado fiquem com Nelsinho Trad e Reinaldo Azambuja, enquanto Capitão Contar deve tomar o terceiro lugar de Simone Tebet.

Assine o Correio do Estado

Política

Procedimento não garante fim das crises de soluço de Bolsonaro, diz médico

A intervenção médica durou entre 40 minutos e 1 hora, e tinha como objetivo curar crise de soluço do ex-presidente

27/12/2025 21h00

Compartilhar
Ex-presidente Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Continue Lendo...

A equipe médica que trata o ex-presidente Jair Bolsonaro informou neste sábado, 27, que o procedimento realizado na tarde deste sábado, 27, busca solucionar as recorrentes crises de soluço dele, mas que não há garantia da efetividade. O ex-presidente foi internado na quarta-feira, 24, para passar por uma cirurgia de hérnia inguinal.

Em coletiva de imprensa no Hospital DF Star, em Brasília, o médico Cláudio Birolini explicou que Bolsonaro evoluiu bem depois da cirurgia, mas a equipe decidiu realizar o novo procedimento após o ex-presidente apresentar uma prolongada crise de soluço.

A intervenção médica durou entre 40 minutos e 1 hora, segundo os médicos. Antes, a medicação contra os soluços teve que ser dobrada. "Ontem ele teve uma crise de soluço prolongada, que o incomodou profundamente, e hoje acordou abatido", disse o médico Brasil Caiado.

Neste sábado, os médicos conduziram um bloqueio anestésico do nervo frênico direito de Bolsonaro. Se for eficaz, o procedimento deve ser repetido na próxima segunda-feira, 29, no lado oposto. A previsão ainda é que o ex-presidente tenha alta médica em 31 de dezembro.

O médico Matheus Saldanha afirmou que o procedimento tem efetividade de até três meses, mas não representa uma cirurgia. A equipe médica estuda alternativas para solucionar as crises de soluço do ex-presidente.

Política

Bolsonaro passa por novo procedimento para tratar soluços, diz Michelle

Trata-se de um bloqueio anestésico do nervo frênico, que não é um procedimento comum para curar soluços, mas foi escolhido como uma opção pela equipe médica do ex-presidente

27/12/2025 16h00

Compartilhar
Bolsonaro passa por novo procedimento médico neste sábado (27)

Bolsonaro passa por novo procedimento médico neste sábado (27) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Continue Lendo...

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um novo procedimento, neste sábado, 27, para tratar a crise de soluços, dois dias após ser submetido a uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido no hospital, Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico, voltado a interromper a crise de soluços pela qual o paciente passa.

A equipe médica do ex-presidente dará coletiva de imprensa às 17 horas (horário de Brasília) deste sábado, 27, para atualizar as informações sobre o quadro de saúde.

Na quinta-feira, 25, Bolsonaro passou pela oitava cirurgia desde que vítima de um atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2018. A intervenção cirúrgica foi realizada para tratar uma hérnia inguinal.

O novo procedimento estava previsto inicialmente para a próxima segunda-feira, 29, mas foi realizado neste sábado, segundo Michelle.

Trata-se de um bloqueio anestésico do nervo frênico, que não é um procedimento comum para curar soluços, mas foi escolhido como uma opção pela equipe médica de Bolsonaro.

"Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários", escreveu a ex-primeira-dama no Instagram.

Nas redes sociais, o filho Carlos Bolsonaro também comentou sobre o procedimento. "Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente", escreveu o ex-vereador. "Meu irmão, @bolsonaro__jr (Jair Renan Bolsonaro) está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!"

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio

2

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS

3

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)

5

Vereador que destruiu isopor de vendedor ambulante diz que "perdeu a cabeça"
Cidades

/ 19 horas

Vereador que destruiu isopor de vendedor ambulante diz que "perdeu a cabeça"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)