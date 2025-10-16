Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DIA D

Pesquisas que definirão colega de chapa de Azambuja ao Senado só em fevereiro

No momento, estão no páreo pela segunda vaga Gerson Claro, Gianni Nogueira, Dr. Luiz Ovando e Capitão Contar

Daniel Pedra

Daniel Pedra

16/10/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os pré-candidatos à segunda vaga na chapa que será encabeçada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado nas eleições gerais de 2026 terão de viabilizar os próprios nomes até o fim de fevereiro do próximo ano.

Conforme apuração do Correio do Estado, as pesquisas quantitativas e qualitativas que apontarão quem fará a “dobradinha” com Azambuja serão as publicadas no segundo mês de 2026 e, portanto, os interessados terão os próximos quatro meses para parecerem o mais viável possível. 

Atualmente, estão no páreo o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB).

No entanto, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, no caso do Capitão Contar, ele precisará migrar do PRTB para o PL ou para o PP se quiser ser o segundo na chapa de centro-direita para o Senado.

Além disso, o nome do senador Nelsinho Trad (PSD) está descartado pelas lideranças do PL e PP em decorrência dos irmãos dele, Fábio Trad (PT) e Marquinhos Trad (PDT), estarem em partidos da esquerda, o que vai frontalmente contra a estratégia do arco de aliança de centro-direita no Estado para 2026.

Outro agravante é que o ex-deputado federal Fábio Trad tem ainda a possibilidade de sair candidato a governador pelo PT, batendo de frente com a candidatura de reeleição de Riedel, portanto, Nelsinho terá de viabilizar a candidatura de reeleição ao Senado de forma independente.

REUNIÃO

No dia 5 deste mês, reunião entre o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja já tinha tratado sobre o nome do segundo pré-candidato a senador na chapa de centro-direita no pleito do próximo ano.

O Correio do Estado apurou com interlocutores das três principais figuras políticas sul-mato-grossenses que o nome da aliança para fazer “dobradinha” com Azambuja na disputa pelas duas vagas para senadores da República nas eleições de 2026 no Estado ainda não estava definido, porém, os mais cotados foram os quatro citados anteriormente. 

Ainda nessa ocasião, tinha sido definido que o escolhido será o que melhor performar nas pesquisas qualitativas e quantitativas que serão encomendas pelas lideranças dos dois partidos, entretanto, a data para o martelo ser batido estava em aberto, porém, agora ficou acertado que será mesmo em fevereiro de 2026.

Ou seja, próximo da janela partidária e também do prazo para quem desejar trocar de partido ou renunciar a algum cargo eletivo ou público para concorrer nas eleições gerais de outubro de 2026, dando tempo para entrar de cabeça na campanha eleitoral.

A definição por meio de pesquisas foi a forma encontrada para que evitar que alguém force a barra para impor um segundo nome ao Senado que não tenha chances reais de ser eleito em outubro de 2026. 

Azambuja, Tereza e Riedel teriam combinado que pressão nenhuma vai desviá-los do objetivo, que é eleger dois senadores da direita, considerando que as últimas movimentações da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), deixaram claro que ela será candidata a senadora e com a bênção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Mato Grosso do Sul.

O trio reconhece que ela será uma adversária muito forte e, por isso, terão de redobrar os esforços para cumprir o que foi combinado com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) de eleger dois senadores da direita no Estado. 

Na reunião, os três caciques do PP e do PL discutiram as formas para tornar realidade essa possibilidade, mas eles entendem que, para isso, a direita precisará estar unida. 

Nesse sentido, eles acreditam que, com o apoio de quase a totalidade dos 79 prefeitos do Estado, bem como de mais de 700 vereadores de Mato Grosso do Sul, terão grandes chances de atingir esse objetivo.

500 mil votos válidos

Essa será a quantidade mínima necessária de votos válidos para eleger um senador da República no Estado nas eleições gerais do próximo ano, conforme análise do diretor do Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems), Lauredi Sandim.

Política

Kid Preto do núcleo 3 do golpe pede a Moraes liberação para fazer pós-graduação na prisão

Diante do pedido, Moraes encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República e deu prazo de cinco dias para que o órgão se manifeste

15/10/2025 21h00

Compartilhar
Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes

Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes Divulgação/ Agência Brasil

Continue Lendo...

Hélio Ferreira Lima, integrante das Forças Especiais do Exército, cujos membros são conhecidos como "Kids Pretos", e réu no núcleo 3 da trama golpista solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para realizar uma pós-graduação em personal training, na modalidade ensino à distância (EAD).

Diante do pedido, Moraes encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) e deu prazo de cinco dias para que o órgão se manifeste.

Segundo os advogados do militar, a solicitação tem como base o "direito do requerente ao aprimoramento intelectual e profissional, nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal".

O núcleo 3 da trama golpista é formado pelos "kids pretos", acusados de planejar a parte operacional da tentativa de golpe, incluindo o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa ataques contra autoridades como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Hélio está preso preventivamente e tem julgamento marcado para o período entre os dias 11 e 19 de novembro. Ele responde por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

Durante a fase de interrogatórios, o militar afirmou que um documento encontrado pela Polícia Federal, que previa a prisão de ministros do STF, foi produzido no setor de inteligência da 6ª Divisão do Exército, em Porto Alegre (RS). Segundo ele, o conteúdo fazia parte de estudos de cenários sobre o uso do Exército em caso de fraude nas eleições presidenciais.
 

Assine o Correio do Estado

Política

Eduardo Bolsonaro ataca Tereza Cristina após ser escanteado como presidente para 2026

Deputado respondeu ex-ministra por meio de suas redes sociais após ela priorizar Tarcisio de Freitas e Ratinho Júnior

15/10/2025 16h30

Compartilhar
Em publicação nas redes sociais, Eduardo ironizou a fala da ex-ministra e insinuou que ela age conforme interesses de grandes grupos econômicos

Em publicação nas redes sociais, Eduardo ironizou a fala da ex-ministra e insinuou que ela age conforme interesses de grandes grupos econômicos Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu nesta quarta-feira (15) às declarações da senadora Tereza Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura no governo Jair Bolsonaro e atual líder do PP no Senado, que citou Tarcísio de Freitas (SP), Ratinho Júnior (PR) e Michelle Bolsonaro como nomes viáveis da direita para disputar a Presidência da República em 2026.

Em publicação nas redes sociais, Eduardo ironizou a fala da ex-ministra e insinuou que ela age conforme interesses de grandes grupos econômicos.

A reação do deputado ocorreu após Tereza Cristina afirmar, em entrevista ao jornal O Globo, que “não adianta a oposição lançar um candidato sem viabilidade eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva”. A senadora defendeu que a direita tenha “maturidade” para se unir em torno de um nome competitivo e citou os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, como alternativas mais viáveis.

Sem mencionar Eduardo diretamente, Tereza Cristina também evitou criticar o parlamentar por ter articulado, nos Estados Unidos, sanções econômicas ao Brasil e punições a autoridades brasileiras, movimento que gerou desconforto entre políticos de centro-direita.

Segundo ela, “o Congresso fez o papel que tinha que fazer: abrir o canal de conversação e fazer a diplomacia parlamentar”, referindo-se às tentativas de diálogo entre parlamentares brasileiros e o governo norte-americano para pôr fim ao chamado tarifaço imposto sobre produtos brasileiros.

A declaração da senadora, contudo, foi suficiente para irritar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua conta no X (antigo Twitter), Eduardo afirmou que é “interessante” Tereza dizer que Ratinho Júnior é viável eleitoralmente enquanto ele não seria, “mesmo que as pesquisas mostrem o inverso”. O deputado acusou a ex-ministra de utilizar critérios pessoais para definir quem deve representar a direita em 2026.

“Assim, fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais, afinal, sabemos bem que você é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país, mas é o que fica parecendo”, escreveu Eduardo.

Em tom de provocação, o parlamentar ainda sugeriu que Tereza Cristina e outros políticos da base bolsonarista ascenderam na política graças à sua família. “Não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política, graças à minha família, agora se ache no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita”, completou.

A tensão expõe o racha crescente dentro do campo bolsonarista. Enquanto Tereza Cristina, vista como figura mais moderada, prega unidade e defende nomes considerados mais palatáveis ao centro, Eduardo Bolsonaro tem adotado discurso mais ideológico e anunciou que pretende concorrer à Presidência caso o pai, Jair Bolsonaro, permaneça inelegível até 2026.

Durante a entrevista, Tereza Cristina minimizou o debate sobre quem será o vice da chapa - cargo para o qual seu nome também é ventilado — e destacou que ainda é cedo para decisões. Tereza, no entanto, reforçou a necessidade de “maturidade” entre os partidos de direita, afirmando que a divisão interna só favorece o governo Lula.

“O melhor dos mundos é que a direita sente e discuta o nome viável, porque não adianta colocar alguém que não tenha viabilidade”, disse a senadora.

Tereza ainda elogiou as recentes conversas diplomáticas entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim do tarifaço. Segundo ela, “é um avanço nas relações” e representa um “passo importante para distensionar e abrir caminhos comerciais entre os dois países”.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS
Cidades

/ 1 dia

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS

3

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 dia

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

4

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?