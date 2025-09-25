Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Petroleiros marcam ato nacional contra mudanças na PBio no aniversário da Petrobras

Federação Única dos Petroleiros informou que os sindicatos ligados à entidade vão realizar atos nas bases do Sistema Petrobras em todo País, contra o que consideram ser a privatização da Petrobras

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/09/2025 - 21h00
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que os sindicatos ligados à entidade vão realizar atos nas bases do Sistema Petrobras em todo País, contra o que consideram ser a privatização da Petrobras Biocombustível (PBio). O protesto será no próximo dia 3 de outubro, dia do aniversário de 72 anos da estatal.

"As mobilizações visam deter o avanço do modelo de parcerias e terceirizações que a gestão da Petrobras está implementando, com precarização do trabalho e à revelia dos sindicatos", disse a FUP em nota.

Os atos terão como principais focos as usinas da PBio em Montes Claros (MG) e Candeias (BA), onde, segundo a FUP, os trabalhadores foram informados pela diretoria da empresa que os postos de trabalho serão terceirizados, "em um processo que abre caminho para a privatização parcial da PBio", destacou a entidade sindical.

Sem a participação dos sindicatos, e como parte de um projeto de parcerias, o plano prevê a criação de uma nova empresa com controle majoritário do setor privado para assumir a operação das unidades, retirando a PBio da gestão direta. Ou seja, a PBio deixaria de operar as unidades, que seriam, na prática, privatizadas.

"O que está em curso na PBio é o aprofundamento de um modelo de negócio de parcerias e de terceirização de atividades fins, que a atual gestão da Petrobras está implementando nos contratos de Operação e Manutenção (O&M) das fábricas de fertilizantes (Fafens) da Bahia e Sergipe, e que ameaça também o Polo Bahia e a Termobahia", avaliou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Segundo ele, além de precarizar as relações de trabalho, esse modelo de negócio pavimenta o caminho para privatizações futuras, "na contramão da soberania nacional e do que os trabalhadores defendem para uma transição energética justa", destacou. Bacelar ressaltou o fato da PBio ser um ativo estratégico para a transição energética justa e que precisa ser fortalecida, não desmontada.

"No passado, (a PBio) fomentou a agricultura familiar e a economia solidária, garantindo renda a milhares de famílias na Bahia e em Minas Gerais. É preciso garantir que esse patrimônio continue servindo ao povo brasileiro e à construção de um futuro sustentável", acrescentou Bacelar, cobrando posicionamento da diretoria de Transição Energética da Petrobras.

A PBio produz e comercializa biodiesel B100, além de outros derivados da sua produção a partir de óleos vegetais e animais. O biodiesel B100 é um biocombustível puro, utilizado em motores diesel adaptados para reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, em até 99% em comparação com o diesel fóssil.

Penalização

Deputado propõe projeto que prevê pena de 2 anos para quem destruir símbolos religiosos

Se o objeto atacado for uma hóstia consagrada, a pena será automaticamente dobrada, prevê texto

25/09/2025 12h15

Procissão de Corpus Christi, em Campo Grande

Procissão de Corpus Christi, em Campo Grande Foto: Arquivo Correio do Estado - tratamento Marcelo Victor

O deputado federal Marcos Pollon (PL) apresentou à Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que propõe alterações no Código Penal para tipificar de forma mais específica e rígida a profanação de símbolos religiosos. A proposta prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa, para quem atacar, vilipendiar ou destruir objetos sagrados com o objetivo de debochar ou menosprezar a fé professada por grupos religiosos.

O texto amplia o artigo 208 do Código Penal, que já trata do ultraje a culto e impedimento ou perturbação de cerimônias religiosas. A nova proposta busca suprir uma lacuna legal ao especificar como crime autônomo a profanação da Eucaristia e de símbolos sagrados, como crucifixos, cálices, livros religiosos e outros objetos consagrados ao culto.

De acordo com o projeto, a pena será agravada em determinadas situações. Caso o ato de profanação ocorra dentro de um templo religioso ou durante a realização de uma cerimônia litúrgica, a punição poderá ser aumentada em até 50%. Além disso, se o objeto atacado for uma hóstia consagrada, elemento central da fé cristã, a pena será automaticamente dobrada.

O deputado argumenta que, embora o ordenamento jurídico brasileiro já contemple crimes contra o sentimento religioso, casos de profanação explícita de símbolos sagrados têm se tornado mais frequentes, especialmente em contextos de escárnio público e manifestações de ódio religioso. Segundo ele, esses atos não afetam apenas os objetos, mas representam ataques diretos à identidade, à dignidade e à tradição de comunidades religiosas inteiras.

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso VI, garante a liberdade de crença e protege os locais de culto e suas liturgias. Com base nesse princípio, o parlamentar defende que é dever do Estado proteger não apenas a liberdade de expressão religiosa, mas também os símbolos que representam essas crenças, evitando que sejam alvo de intolerância ou desrespeito.

Pollon ressalta que o projeto não busca privilegiar qualquer religião específica, mas sim assegurar um tratamento igualitário e respeitoso a todas as expressões de fé no país. “A proteção penal aos símbolos religiosos é uma forma de garantir a convivência pacífica, a tolerância e o respeito mútuo, pilares essenciais da ordem social em uma sociedade plural como a brasileira”, afirma o parlamentar.

O projeto agora segue para análise nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados. 

"GAME OVER"

Após críticas, Pollon e Catan são vistos como "cartas fora do baralho" no PL

Os dois deputados têm feito declarações contrárias à filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao partido no Estado

25/09/2025 08h00

O deputado estadual João Henrique Catan e o deputado federal Marcos Pollon terão de sair do PL

O deputado estadual João Henrique Catan e o deputado federal Marcos Pollon terão de sair do PL FOTO: Montagem

Desde a oficialização do ex-governador Reinaldo Azambuja como novo presidente do PL em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Marcos Pollon e o deputado estadual João Henrique Catan não têm poupado críticas à chegada do ex-tucano à legenda do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

Ambos já usaram as redes sociais e até atos políticos públicos para literalmente “detonar” a chegada de Azambuja ao partido, sugerindo que “as lideranças” do PL teriam “vendido” a sigla para o ex-governador, sem, no entanto, citar o nome de Bolsonaro como o principal responsável pela negociação que tirou o político do PSDB após quase 30 anos de filiação.

Sem coragem para envolver o nome do ex-presidente na articulação política e dessa forma escapar da ira dos bolsonaristas sul-mato-grossenses, a dupla de parlamentares da direita procura “culpar” o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pela filiação do ex-governador ao partido.

Com o ato de filiação de Azambuja realizado no domingo passado, Pollon e Catan intensificaram os ataques ao ex-governador e ao presidente Valdemar Costa Neto, fato que, conforme apuração do Correio do Estado, desagradou a cúpula do partido e ambos passaram a ser considerados como cartas fora do baralho do PL para as eleições gerais de 2026.

Essa ala da legenda lembrou que o presidente nacional do PL disse no ato político de filiação de Azambuja que o ex-governador é quem dá as cartas agora no partido em Mato Grosso do Sul, escolhendo quem será ou não candidato no próximo ano e ainda desautorizou qualquer filiado de criticar a chegada do ex-tucano. 

“O Azambuja é um fenômeno. Quem é o dono dos votos aqui é o Azambuja. Ele tem a maior parte dos prefeitos e é muito querido”, declarou Valdemar Costa Neto, mandando um recado direto aos descontentes para que aceitem ou mudem de partido.

Sobre Pollon, o presidente nacional do PL declarou: “espero que o Pollom acerte isso aí [desavença com Azambuja] e deixe essas bobagens do lado, porque nós queremos caminhar juntos, sossegados, não queremos ter problemas”.

Valdemar Costa Neto ainda reforçou que o ex-governador é quem “tem autonomia para tudo aqui em Mato Grosso do Sul” e também comentou sobre as declarações de Pollon dizendo que deseja ser candidato a governador.

“O Riedel é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, então, é melhor não disputar agora contra ele. O Pollon tem de esperar outra época”, aconselhou o presidente nacional do PL.

Diante da intransigência da dupla de parlamentares, a saída defendida para o comando do PL em Mato Grosso do Sul é que os dois deixem a legenda, na janela de março do próximo ano, ou aceitem a liderança de Azambuja, suspendendo os ataques nas redes sociais e também os atos políticos da direita.

O ex-governador chegou a conversar em particular com Pollon e Catan para avisar que estava chegando ao PL para somar e multiplicar, unindo a legenda para as eleições gerais de 2026, entretanto, não obteve sucesso, pelo menos por enquanto.

A radicalização dos dois deputados acontece em um momento delicado, pois, com a filiação de Azambuja ao PL, o partido já iniciou as articulações para a formação das chapas para deputado estadual, que são 25 vagas, e para deputado federal, com nove vagas. 

E, com Pollon e Catan remando contra a correnteza, ambos podem acabar excluídos das duas chapas ou, ainda pior, atrapalhando que sejam incluídos nomes de filiados que estão alinhados com a nova direção do partido.

