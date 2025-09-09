PF deflagra Operação Assédio contra stalking a Soraya Thronicke

Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Assédio contra crimes de stalking e violência política de gênero contra a senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (Podemos), uma deputada federal e outras mulheres.
A parlamentar tem sido alvo de mensagens de cunho sexual, perseguição e ameaça de morte. O caso reflete atitudes sexistas e criminosas contra mulheres em cargos públicos.
A PF cumpriu mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias (RJ). O investigado carioca, acusado de perturbar a senadora, está proibido de acessar a internet, contatar as vítimas e deixar a região metropolitana do Rio de Janeiro sem autorização judicial.
De acordo com a assessoria de imprensa da senadora, Soraya confia no trabalho investigativo da PF, mas ressalta que o enfrentamento a esses crimes não é responsabilidade apenas da polícia, mas também do Legislativo.
STALKING
Stalking, também conhecido como perseguição, é o ato de perseguir alguém de forma persistente, seja virtualmente (internet, celular ou redes sociais) ou presencialmente (casa, trabalho, escola, universidade, shopping ou qualquer outro lugar).
Isso ocorre quando uma pessoa cria obsessão por outra e passa a persegui-la repetidamente, com envio mensagens excessivas, monitoramento de redes sociais e até mesmo aparecer em locais que a vítima frequenta.
O perseguidor (stalker) passa a monitorar constantemente a vida da pessoa, coletando todas as informações sobre ela, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua liberdade de locomoção ou invadindo sua privacidade.
Como se proteger?
- Colete todas as provas. Tire print de todas as mensagens, e-mail e ligações.
- Avise seus conhecidos - é importante não se sentir sozinha nessas situações.
- Caso o autor esteja te seguindo, tente fotografar, filmar ou obter testemunhas que possam atestar a situação e chame por ajuda.
- Denuncie o stalking, dirija-se a uma delegacia de polícia munida das provas que possuir e registre um boletim de ocorrência.
- Procure orientação de um advogado, que poderá auxiliar com um pedido de medidas protetivas de urgência.
- Bloqueie o contato do stalker em suas redes sociais e o denuncie no próprio serviço.