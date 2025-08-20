Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Investigação

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação e faz buscas contra Silas Malafaia

O relatório da PF que indiciou o ex-presidente e o filho também resultou em medidas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão e de retenção de passaporte

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

20/08/2025 - 20h02
A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira, 20, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do estado democrático de direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido de indiciamento foi enviado ao gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes juntamente com um relatório de 170 páginas no qual os delegados Leandro Almada, Rafael Caldeira e Itawan Pereira descrevem o passo a passo dos crimes cometidos pela família Bolsonaro.

O relatório da PF também resultou em medidas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão e de retenção de passaporte.

“Com base nos elementos probatórios apresentados neste relatório, conclui-se que EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO, com a participação de PAULO FIGUEIREDO e SILAS LIMA MALAFAIA, encontram-se associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da Ação Penal n. 2668 - STF, processo no qual o segundo nominado consta formalmente como réu”, apontou a PF.

Na avaliação dos investigadores, ficou evidenciado que Bolsonaro e Eduardo atuaram “de forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros, em alinhamento previamente condicionado ao atendimento de pretensões externas”.

O lobby do deputado federal junto à Casa Branca colaborou para a aplicação das sanções de 50% do governo Donald Trump ao Brasil e foi decisivo para a utilização da Lei Magnitsky contra a Moraes, que está impedido de utilizar os serviços financeiros de empresas norte-americanas.

Pai e filho usaram contas das esposas para driblar autoridades

A PF analisou as movimentações bancárias de Bolsonaro e Eduardo e identificou um “modus operandi” de pai e filho que consistia em repassar dinheiro para as contas de suas esposas “para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no exterior”.

Segundo os investigadores, o ex-presidente transferiu R$ 2 milhões para a conta da sua esposa, Michelle Bolsonaro, e, no dia seguinte, Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo, recebeu os valores em sua conta.

A avaliação da PF é de que o deputado federal usou em mais de uma oportunidade a conta bancária de sua esposa “como forma de escamotear os valores encaminhados por seu genitor, utilizando como conta de passagem, com a finalidade de evitar possíveis bloqueios em sua própria conta”.

Os investigadores também identificaram uma série de compras de dólar por Bolsonaro. Foram identificadas ao menos seis operações de câmbio realizadas pelo ex-presidente entre janeiro e julho deste ano. As movimentações foram identificadas por meio da quebra do sigilo bancário de Bolsonaro e Eduardo.

Bolsonaro e Braga Netto violaram medida cautelar

Os delegados da PF identificaram uma mensagem de texto enviada pelo ex-ministro Walter Braga Neto a Bolsonaro em fevereiro de 2024, exatamente um dia após Moraes determinar a proibição de contato entre os investigados no inquérito que apurava a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O ex-ministro utilizou um número pré-pago para fazer contato com o aliado porque o seu celular havia sido apreendido na Operação Tempus Veritatis. “Estou com este numero pré pago para qualquer emergência. Não tem zap. Somente face time. Abs Braga Netto”, enviou o ex-ministro a Bolsonaro.

Política

Soraya Thronicke tem projeto para ampliar participação feminina na política barrado no Senado

Parlamentar falou que as propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária

20/08/2025 16h30

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em sessão nesta quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke manifestou forte preocupação com o que classificou como tentativa de retirada de direitos fundamentais das mulheres na política, ressaltou que até mesmo propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária pela Casa. Em discurso, a parlamentar sul-matogrossense falou sobre o fato: 

“Eu, Soraya, gostaria de votar a favor da paridade. Nem esse direito eu tenho. Protocolei uma emenda tratando da paridade 50-50. Um, então, relator, rejeitou sob o argumento de que ela não vai passar. Acolher uma emenda não significa que ela vai passar ou não. Mas não acolher dizendo que ela é meritória, porque já anteviu que não vai passar, aí é algo que nós não podemos aceitar. Pelo menos ter o direito de trabalharmos a pauta”, afirmou.

A senadora disse ainda que seguirá insistindo até o último momento:

“Eu vou insistir até o último minuto, e vai ficar muito feio, presidente, para este Senado uma situação de simplesmente não permitir nem que nós trabalhemos em favor disso.”

Soraya também se posicionou contra a proposta de redução da cota mínima de candidaturas femininas, atualmente fixada em 30%.

“Quanto à perda da garantia de 30% de candidaturas, eu posso dizer com toda tranquilidade: mesmo que passe a garantia de 20 cadeiras femininas e não passe a manutenção dos 30% de candidaturas, não há como isso prevalecer, porque existe a proibição da regressão de um direito fundamental.

Estou jogando muito limpo e muito claro que nós não percamos mais tempo em relação a isso. Não adianta tirar os 30% porque nós vamos ganhar na Justiça”, concluiu.

Polêmica nacional

Proposta quer ampliar lei de proteção a crianças para incluir crimes virtuais em MS

Projeto de lei foi apresentado pelo deputado Pedro Kemp, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa

20/08/2025 15h45

Crimes cibernéticos são os mais registrados no país

Crimes cibernéticos são os mais registrados no país Freepik

Um projeto de lei quer ampliar o regulamento de proteção à crianças incluindo crimes virtuais. A proposta foi do deputado Pedro Kemp (PT), apresentada nesta quarta-feira (20), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Aprovada há 23 anos, a Lei Estadual 2.413/2002, que trata de procedimentos de prevenção e enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes não contempla crimes cometidos no ambiente digital. Para corrigir essa lacuna, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei 216/2025.

“Aprovada há mais de 20 anos, a lei não abordou as situações de crime que hoje ocorrem em ambiente digital e que, devido à ampliação da incidência na última década, é um tema que atualmente está em acalorado debate no Congresso Nacional”, afirmou Kemp na justificativa.

A proposta inclui entre as linhas de ação previstas na legislação a orientação, fiscalização e denúncia de conteúdos digitais que envolvam exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes na internet e redes sociais.

Na discussão, Kemp apresentou dados da Safernet, organização que monitora crimes cibernéticos, onde revela que o Brasil está entre os países que mais denunciam conteúdos abusivos na internet.

A pesquisa ainda mostra que em 2024 foram encaminhadas perto de 53 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças em ambiente digital.

O projeto também faz referência ao vídeo do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que viralizou nas redes sociais ao denunciar conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes na internet.

A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se aprovada, seguirá para avaliação das comissões temáticas e depois para votação em plenário.

 

