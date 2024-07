PF tem cinco dias concluir investigações contra Bolsonaro

ELEIÇÕES 2024

Em convenção realizada na noite desta quinta-feira (25), candidato do PSDB afirmou que irá trabalhar para "resgatar Campo Grande" e aliados criticaram lista que pode deixá-lo inelegível

Com o vice ainda indefinido e sem a presença do governador Eduardo Riedel, o deputado federal Beto Pereira lançou, oficialmente, sua candidatura à prefeitura de Campo Grande, pelo PSDB, na noite desta quinta-feira (25), mesmo com a possibilidade de se tornar inelegível por ter as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS)

Ao chegar para a convenção, Beto Pereira adiantou que o objetivo, caso seja eleito, será trabalhar para "resgatar Campo Grande".

"Sabemos o potencial que Campo Grande tem, o quanto Campo Grande pode avançar e o quanto nós estamos atrás daquilo que tem nos inspirado, que é justamente uma gestão que tem inovado, que tem trazido reconhecimento nacional e internacional para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos que aproveitar o momento que o Mato Grosso do Sul vive e fazer que Campo Grande possa viver fatos que possam dar relevância e importância a Campo Grande novamente", disse.

O governador Eduardo Riedel, que é do mesmo partido, não compareceu, mas enviou um vídeo de apoio. Já o presidente estadual da legenda, o ex-governador Reinaldo Azambuja, dividiu o palco com Beto, ambos vestidos de camiseta amarela, em alusão ao apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em sua fala, Azambuja rechaçou a lista do TCE, que reprovou as contas do candidato a prefeito. A lista foi enviada ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a quem caberá a tarefa de declarar ou não a inelegibilidade de gestores e ex-gestores que figuram na relação.

Beto Pereira também criticou a lista em seu discurso e disse que o objetivo é prejudicá-lo.

"Eu não tenho dúvida alguma, todas essas infâmias, essas inverdades estão sendo construídas para tentar, de alguma forma, de no tapetão, tirar a gente e tirar essa eleição da mão grande. O governador Reinaldo disse uma coisa, só tem um jeito da gente aceitar qualquer resultado, é na urna", disse.

Com relação ao vice, Beto disse que ainda não foi definido e, na convenção, apenas houve a homologação da candidatura a prefeito e dos 30 candidatos a vereadores pelo PSDB.

"A candidatura a vice ainda ficará em aberto para um partido aliado indicado", afirmou o candidato.

O Correio do Estado já havia noticiado que o nome não seria divulgado na convenção. Azambuja revelou que o anúncio deve ficar para ao longo da campanha eleitoral de Beto Pereira a prefeito da Capital e que a escolha ficará a cargo do PL, sob a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda segundo reportagem do Correio do Estado, as favoritas para ser a indicada de Bolsonaro são a coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião, ex-subcomandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), e a arquiteta e urbanista Ana Cláudia Portela, presidente municipal do PL e filha do 1º suplente de senador Aparecido Andrade Portela, o “Tenente Portela”, presidente estadual.

Projetos e alianças

Beto Pereira disse que uma das bandeiras a ser levantada é resgatar a autoestima da população de Campo Grande.

"Nós temos que fazer gestão, com planejamento, fazer com que haja, por parte da população, confiança nos serviços públicos essenciais que a Prefeitura deve prestar, saúde, educação, obras de infraestrutura. Nós temos que resgatar Campo Grande. Eu não tenho dúvida alguma do potencial que Campo Grande tem e do serviço que nós teremos que fazer e os enfrentamentos que teremos que tomar para resgatar Campo Grande".

Sobre as alianças, ele disse que oito partidos formam aliança com o PSDB.

O ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli, do MDB, partido que declarou apoio a Beto, esteve presente e também ressaltou que o objetivo é reestruturar e recuperar Campo Grande.

"Nós construímos Campo Grande no passado, entregamos uma Campo Grande que eu chamava de minha filha, uma Campo Grande sem favelas, que tinha investimentos próprios. Agora é necessário reconstruirmos Campo Grande e estou nesta lida junto com o Beto, junto com o governo do Estado, para reconstruirmos Campo Grande", discursou Puccinelli.

O emedebista disse ainda que Beto Pereira não está inelegível, citando também lista divulgada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), onde aparece o nome do deputado.