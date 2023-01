PGR denuncia mais cinco por atos antidemocráticos de 8 de janeiro

Cara Nova

A professora também é cotada para assumir um cargo no Ministério das Mulheres, em Brasília (DF)

Ex-candidata a deputada estadual pelo PT nas eleições gerais do ano passado, a professora Gleice Jane Barbosa é o nome mais cotado para assumir a Superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) em Mato Grosso do Sul no lugar de Waldemir Moreira Junior, que foi exonerado nesta quarta-feira (18/01) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, Gleice Jane só não assumirá o cargo de superintendente do IBAMA no Estado caso a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a chame para ocupar um cargo na pasta em Brasília (DF).

Feminista declarada, ela é professora com graduação em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em 2005, e foi presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados.

Atualmente é professora da Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, em Dourados (MS), tendo experiência na área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, curso de letras e a universidade, curso de letras e pesquisa.

Além disso, é especialista em Educação e Inclusão pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), atuando principalmente na área de educação e gênero.

Em conversa com o Correio do Estado, pessoas próximas a Gleice Jane confirmaram que ela participou de uma reunião com o PT e que seu nome foi indicado, porém, teria ficado apenas nisso.

Essas mesmas pessoas disseram que há essa expectativa, mas não está nada definido. Além disso, como ela também está sendo contada para um cargo no Ministério das Mulheres, a possibilidade é grande de ir para Brasília.

Afinal, como é feminista, a professora tem interesse de atuar na luta pelas mulheres de Mato Grosso do Sul e, como a pauta do feminismo é muito grande, as possibilidades para ela aumentam exponencialmente. Desde dezembro do ano passado o Diretório do PT em Mato Grosso do Sul tem realizado reuniões para a definição dos nomes para ocupar cargos federais no Estado.

Além da Superintendência do IBAMA, há também cargos de chefia no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Fundação Nacional do Índio (FUNAI), na Polícia Federal (PF), no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na Agricultura (SFA), na Secretaria do Patrimônio União (SPU), na Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), entre outras.

Já o presidente estadual do PT, Vladimir da Silva Ferreira, disse à reportagem que os nomes estão sendo apresentados pelos deputados estaduais e federais para que sejam definidos.

“Nós ainda estamos fazendo essas discussões e já temos alguns nomes definidos, mas só vamos divulgar quando estiver muito bem encaminhado”, afirmou ao Correio do Estado.

