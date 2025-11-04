Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Plenário na ALEMS tem bate-boca entre esquerda e direita sobre operação no RJ

O deputado Pedro Kemp soltou que "os tubarões do crime estão em mansões de luxo", enquanto o deputado Coronel David afirmou que "a esquerda gosta de bandido"

Karina Varjão

Karina Varjão

04/11/2025 - 16h45
Parte da sessão plenária desta terça-feira (4) foi voltada a uma discussão entre deputados sobre a operação policial ocorrida na semana passada nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 100 mortes. 

Quem começou a discussão foi o deputado Pedro Kemp (PT), que abriu o tema afirmando que o debate sobre o assunto merece atenção da sociedade, mas de forma responsável.

Kemp criticou a operação, que resultou na morte de 121 pessoas, sendo 4 policiais, argumentando que ações como essa não resolvem o problema do crime organizado e da violência urbana. 

“Precisamos ir além do que se fala: ‘bandido bom é bandido morto’. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um filme que já vimos antes. Resolveu o problema do crime organizado? Resolveu o problema das milícias ou do tráfico? Não. O crime organizado deve ser enfrentado com planejamento, inteligência e articulação das polícias. É preciso atacar o cerne: as finanças do crime. Os tubarões não estão nos morros, estão em mansões luxuosas”, afirmou.

Para o deputado, o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado se faz com “planejamento, inteligência e articulação integração das polícias”. 

Kemp também criticou a reunião feita pelos governadores que alegaram que estão sem apoio do Governo Federal para o combate ao crime organizado. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve presente na reunião.

Para o deputado, o encontro configura um discurso político em cima de uma situação grave, já que nenhum gesto concreto foi feito em busca de uma solução em conjunto com o governo federal. 

“O governador do Rio está fazendo política e tentando jogar a responsabilidade no colo do presidente Lula. Por que os governadores da direita não apoiam o projeto que cria o Sistema Nacional de Segurança Pública? O governador do Rio foi o primeiro a ser contra. Depois vai à TV dizer que os estados estão sozinhos? Eles não querem uma solução para o crime organizado, querem fazer política. Começou a campanha eleitoral em cima de um tema muito sensível à população: a segurança pública”, denunciou.

Enquanto isso, segundo o parlamentar, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, proposta pelo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, segue sem nenhuma movimentação por parte dos governadores. 

A medida, segundo Kemp, poderia enfraquecer o crime organizado, oferecer melhores condições de trabalho aos policiais e garantir à população dos morros acesso a políticas públicas básicas, como água, luz, saneamento e segurança.

Kemp comparou com a operação feita na Avenida Faria Lima, em São Paulo (SP), em que mais de R$ 40 bilhões em desvios e lavagem de dinheiro foram desarticulados.

“Quantos tiros aconteceram? Nenhum. Quantas mortes? Nenhuma. Agora, uma operação daquela que aconteceu no RJ resolveu o problema? Não, hoje eles estão se reorganizando. Então o que a gente questiona é até que ponto não foi uma operação midiática. A aprovação do governador do RJ subiu, porque ele sabe que uma parte da população aprova isso”, lamentou o deputado.

Após as declarações, o deputado Coronel David (PL), que já comandou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul defendeu a operação no Rio de Janeiro, alegando que ela foi planejada por mais de um ano, tendo apoio e acompanhamento do Ministério Público e Justiça, com o cumprimento de mandados. Já a ação na Faria Lima, teria sido para tratar a Segurança Pública como uma “conversa de esquina”. 

“A esquerda gosta é de bandido. A operação foi totalmente diferente, o morro é um ambiente hostil, com facção altamente armada. Cumpriram mandados de busca e apreensão. Na Faria Lima ninguém estava escondido com fuzil. Ou faz operações como essa, que teve a grande maioria apoiando, ou vamos perder para o crime organizado. E o governador do Rio de Janeiro teve coragem de fazer isso. Outra coisa é que ninguém do PT votou a favor da CPI contra o crime organizado no Congresso Nacional. Quanto à integração das polícias é retirar poder dos governadores e isso ninguém vai aceitar”, detalhou o Coronel David.

Em seguida, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT (PT) criticou a fala do deputado do PL, chamando-a de “patética, vergonhosa e inoportuna, tanto quanto a reunião dos governadores”. 

“Quero encher meu ouvido de algodão para não escutar tanta baboseira. É a velha história do bandido bom é morto, mas negro e pobre, porque quando é rico eles pedem anistia. Então eu vou falar que vamos entrar com requerimento para mandar para o Tribunal de Contas para saber quem pagou a despesa do governador Eduardo Riedel para ir participar de uma reunião dessas que foi visando a reeleição”. 

A deputada Gleice Jane (PT) também participou da briga, alegando que qualquer pessoa deveria ter o direito de debater o tema da segurança pública, assim como a saúde e a educação. 

Os ânimos foram acalmados logo após a fala da deputada e a discussão de encerrou. 

Politização 

Como noticiou o Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel alegou que este não é o momento de politizar o tema da segurança pública, que, conforme destacou, virou palanque para 2026 - tanto pela direita quanto à esquerda. 

O governador afirmou que, a curto prazo, o mais importante é que exista integração entre as inteligências de segurança dos estados, em parceria com o Governo Federal.

“Eu não tenho problema nenhum com a PEC, e aí a gente não pode politizar essa discussão. Ela virou palanque para 2026, de um lado e de outro, e, na verdade, a gente tem um problema de segurança pública seríssimo no país”, disse Riedel.

Após a reunião com o governador do Rio de Janeiro, Riedel pontuou que a questão das facções não deve ser tratada como um problema distante, e frisou que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são uma realidade no Estado.

“E [o Estado] é rota de ilícitos, como drogas e armas, então a conexão é direta. No Presídio Federal há membros de facções, e estão vindo mais. Então, não adianta a gente ficar preso nessa discussão tão somente legislativa e não avançar naquilo que a lei já permite, mas que muitas vezes não é feito. Precisamos aumentar a integração, ampliar a inteligência e apertar o cerco.”


*Colaborou Laura Brasil

Investigação parlamentar

Senador escolhido para presidir a CPI do Crime Organizado é delegado

Delegado de polícia por 27 anos, ele foi eleito senador pelo Espírito Santo em 2018

04/11/2025 17h05

Senador e delegado Fabiano Contarato

Senador e delegado Fabiano Contarato Divulgação

Continue Lendo...

O senador petista Fabiano Contarato (ES) foi escolhido para presidir a CPI do Crime Organizado, instalada no Senado nesta terça-feira, 4. Delegado de polícia por 27 anos, ele foi eleito senador pelo Espírito Santo em 2018, pela Rede Sustentabilidade.

Em dezembro de 2021, ele deixou o partido pelo qual venceu o pleito e ingressou no Partido dos Trabalhadores (PT). Entre 2022 e 2023, ele foi líder da sigla de Lula no Senado. Em maio do ano passado, foi único senador do PT que votou a favor da derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no projeto de lei que pôs fim à “saidinha” de presos.

Contarato também ganhou destaque na CPI da Covid, em 2021, quando relatou ter sido alvo de ataque homofóbico durante depoimento do empresário Otávio Fakhoury. O senador, que é o primeiro parlamentar gay assumido da história do Senado, exigiu um pedido de desculpas e cobrou investigação sobre o caso.

Natural de Nova Venécia (ES), Contarato formou-se em Direito pela Universidade Vila Velha, onde também foi professor. É pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e possui especialização em Impactos da Violência na Escola pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Antes da vida política, passou por diversos cargos na administração pública: foi delegado de delitos de trânsito por mais de dez anos, diretor-geral do Detran-ES e corregedor-geral do Estado na Secretaria de Controle e Transparência.

Em 2020, foi indicado pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), para integrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

CPI do Crime Organizado

O colegiado investigará, entre outras coisas, o tráfico, a milícia, o uso de fintechs, bancas de advocacia e criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas. O relator será o senador Alessandro Vieira.

“Assumo a missão de presidir a CPI do Crime Organizado com humildade e com um compromisso inegociável: investigar com independência, transparência e coragem. Será uma comissão para ir até o topo da cadeia criminosa, para identificar e responsabilizar não apenas os executores, mas também os líderes, financiadores e cúmplices que lucram com a violência e a corrupção”, disse Contarato em publicação no X (antigo Twitter)

ELEIÇÕES 2026

Valdemar e Marinho terão reunião com Capitão Contar para tratar do Senado

O presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, confirmou que o encontro acontecerá no dia 12, em Brasília (DF)

04/11/2025 08h20

Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho e Capitão Contar vão se reunir na próxima semana no DF

Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho e Capitão Contar vão se reunir na próxima semana no DF Montagem

Continue Lendo...

Em pleno debate para saber quem fará “dobradinha” com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) na disputa pelas duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) foi convidado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para uma reunião em Brasília (DF), no dia 12, para tratar de uma possível filiação dele ao partido e, consequentemente, sua provável candidatura.

O Correio do Estado confirmou com Valdemar Costa Neto a reunião na próxima semana com Capitão Contar, que também terá a presença do secretário-geral nacional do PL, senador Rogério Marinho (RN), entretanto, ele não quis comentar qual será a pauta do encontro político.

Porém, ficou subentendido que o assunto será mesmo o convite para o ex-deputado estadual se filiar ao partido e, provavelmente, fazer a desejada “dobradinha” com Azambuja ao Senado.

O ex-governador também disse à reportagem que o encontro entre os três está agendado para a próxima semana.

“O Valdemar me disse que vai ter uma reunião com o Contar no dia 12 de novembro, em Brasília”, declarou, sem confirmar se estará ou não presente na reunião entre Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho e Capitão Contar.

Procurado pelo Correio do Estado, o ex-deputado estadual informou que as duas lideranças nacionais do PL marcaram a reunião e que ela não contará com a presença de Azambuja, que é o presidente do partido em Mato Grosso do Sul. “O encontro está marcado com o Valdemar e com o Rogério Marinho”, afirmou.

Indagado sobre a pauta da reunião, Capitão Contar disse que “os cenários continuam se desenhando em Mato Grosso do Sul, e me preocupa muito a falta de um nome competitivo em consenso para a Presidência da República em 2026”.

“O tempo urge. Será vital a direita ocupar espaços nas Câmaras Alta [Senado] e Baixa [Câmara dos Deputados] em Brasília, pois, se Lula [presidente da República pelo PT] for reeleito, somente um Congresso Nacional forte salvará o País de um caos ainda maior”, afirmou.

No entendimento do ex-parlamentar, para isso acontecer, será necessário organização e estratégia dos partidos nos estados brasileiros. “Direita isolada é um risco, por isso, entendo a preocupação de partidos como o PL em tentar fazer dois senadores para consolidar esse fortalecimento do Congresso Nacional”, comentou.

Capitão Contar explicou que em Mato Grosso do Sul é muito provável que sejam eleitos dois senadores da direita. “Se o PL está considerando meu nome para fortalecer isso, estou pronto para dialogar”, assegurou.

Para ele, os eleitores mais conservadores terão de entender a importância dessa estratégia e talvez aceitar que a direita isolada pode abrir brechas para a esquerda crescer.

“No meu caso, mudar de partido não muda quem sou. Apenas abre uma enorme possibilidade de consolidar essa estratégia. Contrariando o imperador romano Júlio César, não é hora de dividir para conquistar. É hora de ocupar espaços e vencer. O Brasil não vai aguentar mais quatro anos de PT”, argumentou.

Caso o ex-deputado estadual se filie ao PL e faça “dobradinha” com Azambuja na corrida ao Senado, acaba de vez com os planos do senador Nelsinho Trad (PSD), do deputado estadual Gerson Claro (PP) e da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), de compor com o ex-governador de Mato Grosso do Sul.

