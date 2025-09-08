Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Polícia Federal abre inquérito contra candidato por suspeita de ocultar patrimônio

Investigação foi aberta após o MPMS apontar que o patrimônio do candidato é incompatível com seu estilo de vida

da redação

da redação

08/09/2025 - 17h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal instaurou inquérito em Naviraí para investigar o candidato a vereador Marcio Andre Scarlassara, o Márcio Araguaia (PP) por suspeita de ter ocultado bens em sua declaração à Justiça Eleitoral.

A investigação, que apura o crime de falsidade ideológica eleitoral, foi aberta após o Ministério Público Eleitoral (MPE) apontar que o patrimônio declarado pelo candidato é incompatível com seu estilo de vida, que incluiria um imóvel de alto padrão e um veículo de luxo não declarados. Araguaia foi vice-prefeito de 2021 a 2024 e foi eleito vereador no ano passado.

Caso

A investigação teve início quando o MPE representou contra Márcio Araguaia alegando que sua declaração de bens apresentada no registro de candidatura para as eleições de 2024 continha informações falsas por omissão. Oficialmente, o candidato declarou possuir apenas um veículo de R$ 35 mil; R$ 120 mil em espécie e valores irrisórios em investimentos.

No entanto, a Promotoria Eleitoral informou ter indícios de que o candidato reside em um "imóvel de alto padrão localizado na região central da cidade" e utiliza uma "caminhonete de luxo", bens que não foram listados. A omissão deliberada de patrimônio com o objetivo de enganar o eleitorado configura crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

O caso foi encaminhado ao 11º Juízo de Garantias do Núcleo VI do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). A juíza Sabrina Rocha Margarido João determinou o prosseguimento da investigação pela Polícia Federal, com um prazo de 90 dias para a apuração. A PF foi instruída a realizar um levantamento patrimonial detalhado do investigado e de sua esposa, buscando identificar veículos, imóveis e outras propriedades, mesmo que registradas em nome de terceiros. Araguaia é diretor de um frigorífico com várias plantas instaladas pelo Brasil e sempre publica em suas redes sociais inaugurações e ampliações das unidades no Brasil. 

A investigação em Naviraí não é um caso isolado em Mato Grosso do Sul. A omissão de bens em declarações eleitorais é uma prática recorrente e que já levou a condenações e absolvições no estado, dependendo da comprovação da intenção de enganar o eleitor.

Especialistas em direito eleitoral poderiam notar que o ponto central nessas investigações é a prova do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de apresentar uma declaração falsa para fins eleitorais. A jurisprudência do TRE-MS mostra que, quando a intenção de dolo específico, intenção deliberada de apresentar uma declaração falsa para fins eleitorais, é comprovada, as punições são severas, incluindo a perda de direitos políticos.

A instauração do inquérito contra o candidato de Naviraí indica que há indícios suficientes para que a PF aprofunde a investigação sobre essa intenção.

Ao final do inquérito, o relatório da Polícia Federal será enviado ao Ministério Público, que decidirá se há elementos para oferecer uma denúncia formal, transformando o investigado em réu.

7 de setembro

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Segundo Lindbergh, Tarcísio não agiu como governador, "mas como advogado de Bolsonaro".

07/09/2025 20h00

Compartilhar
Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara Divulgação

Continue Lendo...

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou neste domingo, 7, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) "cruzou o Rubicão" ao afirmar, durante ato bolsonarista na avenida Paulista, que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Alexandre de Moraes".

"Cruzar o Rubicão" é uma referência a um rio da Itália e uma expressão idiomática que significa passar por um ponto sem retorno.

"Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas", escreveu no X o governista, que já chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal investigação sobre Tarcísio de Freitas sobre a articulação da anistia.

Segundo Lindbergh, Tarcísio não agiu como governador, "mas como advogado de Bolsonaro".

"Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade: legitima o crime, sabota a Justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia", sustentou.

A reação de Lindbergh se dá ante a declaração dada por Tarcísio diante de milhares de apoiadores bolsonaristas. O governador de São Paulo atacou o ministro do STF logo após os manifestantes entoarem o grito de "Fora Moraes".

"Por que vocês (manifestantes) estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo no País", disse.

A declaração de Tarcísio representa uma subida de tom do governador contra o Supremo Tribunal Federal. Apesar de estar ao lado de Jair Bolsonaro em quase todos os assuntos, o governador normalmente evita conflitos com a Suprema Corte.

É visto em Brasília como um dos bolsonaristas que tem boa interlocução com ministros do STF.

O ataque veio após Tarcísio iniciar uma ofensiva na capital federal em prol da anistia dos réus pelo que a Procuradoria-Geral da República aponta como uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os acusados nessa trama está o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e milhares de pessoas que destruíram as sedes dos Três Poderes clamando por uma intervenção militar em 8 de janeiro de 2023.

Em seu discurso na Avenida Paulista neste domingo, Tarcísio disse que "não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro", repetindo o mantra que se repete entre os bolsonaristas de que há uma ditadura em curso no Brasil."Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. É isso que precisamos fazer, é isso que precisamos defender. Chega do abuso, chega. Novos tempos virão. Vamos celebrar de novo com um líder que vai estar solto", afirmou, referindo-se a Bolsonaro.

"Não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. O bem sempre vence o mal", completou. Não ficou claro a quem Tarcísio se referia como "ditador", mas o ataque a Moraes, que aconteceu poucos minutos depois, indica que tenha sido contra o relator do caso de Bolsonaro no STF.

7 de setembro

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa

A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Jair Bolsonaro e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal.

07/09/2025 19h00

Compartilhar
Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa Divulgação

Continue Lendo...

Num discurso cheio de teor religioso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu neste domingo, 7, o arrependimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que Deus o perdoará se deixar o "pecado de lado".

"Se Alexandre de Moraes se arrepender, deixar a iniquidade e o pecado de lado, o Senhor vai perdoar", declarou, em ato bolsonarista de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo

Ao lado do pastor Silas Malafaia, Michelle declamou o "Pai-Nosso", oração cristã, e pediu preces para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é seu enteado e está nos Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil.

"Silas, vamos fazer um Pai-Nosso. Vamos dar as mãos. Por todos os presos políticos inocentes, pelo meu enteado que está nos Estados Unidos com sua família, por todas as autoridades", solicitou.

A ex-primeira-dama também disse que tem sido perseguida por sua religião e que "Deus vai mostrar quem são os inimigos" do Brasil: "Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Tenho minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas", declarou.

Michelle falou que gostava de fazer cultos religiosos em sua casa, mas que tem sido impedida pelas medidas restritivas impostas pela Justiça. Seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está em prisão domiciliar e só pode receber visitas após autorização judicial.

Ela também reclamou do fato de ser constantemente vigiada por policiais na porta de sua casa e da revista nos carros da família.

Michelle afirmou ainda que Bolsonaro "está sofrendo", mas que acredita na Justiça divina: "Acreditamos no verdadeiro juiz, que está no trono. E vamos vencer, porque estamos com a verdade".

Ao fim do discurso, Michelle reproduziu, diretamente de seu celular, um áudio com a voz de Bolsonaro que diz: "Deus, Pátria e Liberdade", seguido de um grito.

Após o áudio, Michelle disse: "Deixar claro que peguei da internet. Até para não ter problema para meu marido". Bolsonaro está impedido de falar nas redes sociais.

A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Jair Bolsonaro e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ato conta com a participação de nomes como o dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 1 dia

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 13 horas

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?