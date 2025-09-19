Pollon paga o pato e deve pegar maior suspensão após motim na Câmara

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Câmara dos Deputados deve punir 14 deputados que organizaram o motim e invadiram o plenário da Casa de Leis para impedir o funcionamento da sessão. Dentre eles o sul-mato-grossense Marcos Pollon (PL), que ficou sentado na cadeira do presidente Hugo Motta (REP - PB) enquanto este tentava retomar os trabalhos.

O protesto ocorreu em agosto e tentava forçar a votação de anistia para os nomes que seriam condenados por golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, Pollon deu declarações sobre a altura de Motta e teria xingado o presidente da Câmara, de acordo com o relatório do corregedor Diego Coronel obtido pela coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo:

“A anistia está na conta da p… do Motta. Nós queremos colocar o povo para enfrentar o Alexandre de Moraes, mas nós não podemos peitar o bosta do Hugo Motta, um baixinho de 1,60m”. A ironia é que o presidente da Câmara tem 1,80m.

Deputado federal Marcos Pollon

As duas representações de Pollon totalizam 120 dias de punição por dois fatos: Ofender a presidência da Câmara (Motta) e obstruir a mesa diretora (sentar-se na cadeira de Motta). Segundo outros parlamentares que presenciaram as decisões e informaram pedindo anonimato, o pedido para a punição maior ao deputado de MS foi pedido de Hugo Motta.

Em nota, a Corregedoria informou que:

“O parecer do corregedor é opinativo e já foi encaminhado à Mesa Diretora, com sugestão de análise pelo Conselho de Ética da conduta de três deputados cujos comportamentos foram considerados mais graves e censura escrita para todos envolvidos na ocupação do Plenário:

• Recomendação de processo para suspensão do mandato por 90 dias para o deputado Marcos Pollon, cuja conduta se estendeu a declarações difamatórias contra a presidência da Câmara. Também foi encaminhada recomendação de suspensão por 30 dias para este deputado pela obstrução à cadeira da Presidência da Câmara.”

Pollon disse que não foi notificado e ainda não sabe do teor da recomendação. “Não tive acesso ainda. Na segunda vou tomar pé da situação”.

De acordo com o gabinete do deputado Diego Coronel, o Código de Ética da Câmara dos Deputados prevê uma série de medidas disciplinares de acordo com a gravidade da conduta. “Da censura verbal à perda de mandato. A censura verbal seria, no caso, uma advertência e a perda de mandato a expulsão”.

Ao todo, 14 deputados de três partidos diferentes podem ser punidos. Entre eles, nomes de destaque como o líder da bancada, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG), Júlia Zanatta (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF) e Carlos Jordy (PL-RJ), todos com censura escrita. Já Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SP) serão suspensos por um mês.

A deputada federal Camila Jara (PT), que envolveu-se em um incidente com Nikolas Ferreira (PL-MG), não foi citada no relatório.

Pollon, insatisfeito no PL, ainda não diz se irá à filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja no partido, agendada para o próximo domingo (21).

“O papel da Corregedoria é institucional. Atuamos com imparcialidade, analisamos cada conduta de forma individual e cumprimos o nosso compromisso de agilidade, entregando nosso relatório passados 22 dias úteis da representação, ou seja, metade do prazo. Agora, cabe à Mesa decidir sobre as recomendações apresentadas”, destacou o corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA).

A censura escrita poderá ser aplicada pela Mesa Diretora. As demais representações dependem de análise pelo Conselho de Ética e pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

