Política

Política

Pollon terá que "engolir" Azambuja no comando do PL

Com Reinaldo na liderança do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul, o presidente nacional da sigla, Valdemar, espera que o deputado "deixe de bobagens"

Laura Brasil e Felipe Machado

21/09/2025 - 12h43
Após ter se manifestado contrário à ida dos tucanos ao Partido Liberal, durante o ato político “Reaja Brasil”, em que o deputado federal Marcos Pollon (PP-MS) chegou a afirmar que “ninguém engoliu”, ele terá que se sujeitar ao comando do seu agora colega de partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, durante coletiva do evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, no final da manhã deste domingo (21), tentou esfriar os ânimos e disse que espera que o deputado consiga chegar a um consenso.

“Espero que o Pollon acerte isso aí para frente e deixe essas bobagens de lado, porque nós queremos caminhar juntos sossegados; não queremos ter problemas”, pontuou Valdemar.

Ainda sobre o posicionamento de Pollon, relacionado a um eventual obstáculo para que o ex-governador conquiste votos do eleitor de Bolsonaro, Valdemar foi enfático ao pontuar que “Azambuja é um fenômeno”.

“Quem é dono dos votos aqui é o Azambuja; tem a maior parte dos prefeitos, é muito querido.”

Críticas a Bolsonaro e Valdemar

Durante o ato no dia 3 de agosto, o deputado Marcos Pollon fez duras críticas e acusou as lideranças nacionais do partido, leia-se o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, de entregarem a legenda para o ex-governador Reinaldo Azambuja, que agora comanda o PL.

Em cima do caminhão de som utilizado pela organização do ato político para discursos das lideranças da direita, principalmente as ligadas ao PL, o parlamentar criticou Bolsonaro e Valdemar pela aliança com Azambuja no Estado.

“Quem aqui engoliu o PSDB ter engolido o PL? Palmas para quem engoliu esse teatro absurdo, porque eu não engoli! Eu vim aqui pedir para subir (no caminhão de som), porque eu não ia falar hoje, eu não ia subir hoje. Só que o Rodolfo (deputado federal do PL) falou que quem não subir é covarde!”, declarou no microfone.

Pollon prosseguiu, completando que não era covarde: “Pois então, eis aqui o covarde que pediu para subir e não deixaram, justamente para denunciar aqueles - Bolsonaro e Valdemar - que entregaram o PL para a porcaria do PSDB. Canalhas, e eu falo na cara; eu quero que se fo..., tá? Pollon, você acabou de enterrar sua carreira política; fo...-se! Eu não vou entregar meu país, po...! Canalhas, canalhas, canalhas”, concluiu.

ENCONTRO

Governo brasileiro indica possível reunião de Lula com Zelensky em Nova York

Presidentes já conversaram por telefone e reuniram-se uma vez, em 2023, também nos Estados Unidos

21/09/2025 07h23

Lula e Zelensky durante encontro recente

Lula e Zelensky durante encontro recente Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governo brasileiro indicou que exista a possibilidade de uma reunião bilateral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, em Nova York na próxima semana, apurou o Estadão/Broadcast.

O pedido da reunião bilateral foi apresentado pelo governo ucraniano, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. O Brasil ainda não deu uma resposta.

Nos últimos dois meses, houve tentativas fracassadas de organizar um telefonema entre ambos, enquanto Donald Trump entabulou negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. A razão, segundo integrantes do governo Lula, foi dificuldades de agenda.

O presidente recebeu dois telefonemas de Putin e foi informado sobre as discussões para um possível acordo de paz. Também discutiu com Putin e os demais líderes do Brics a questão da guerra e as condições russas, em reunião virtual do grupo realizada no início de setembro.

Há alguns entraves para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo O primeiro deles é que Zelensky, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição.

Lula e Zelensky já conversaram por telefone e reuniram-se uma vez, em 2023, também em Nova York. Antes, tiveram desencontros em cúpulas do G-7, ao menos um deles marcado por versões conflitantes sobre as razões, em Osaka, no Japão, e em Kananaskis, no Canadá.

Por outro lado, o Brasil afirma ter recebido cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais. A definição só deve acontecer por parte da equipe de Lula de domingo, dia 21. Há estimativa de que ao menos dez possam ser concretizadas.

Na diplomacia, as confirmações são feitas com pouca antecedência, de modo a evitar constrangimentos com cancelamentos e para deixar uma brecha para avaliar pedidos de última hora que podem ser mais urgentes.

Lula embarca neste domingo para Nova York. A previsão é que chegue na cidade no início da noite. O presidente tem compromissos a partir de segunda-feira, dia 22.

O mais importante é o Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira, dia 23, na qual, por tradição, o presidente brasileiro costuma fazer a abertura.

Câmara dos deputados

"Político não pode ser diferente de cidadão comum", dizem deputados de MS contra PEC da Blindagem

De acordo com Geraldo Resende (PSDB), Camila Jara (PT) e Vander Loubet (PT), o parlamentar não pode estar acima da lei ou ser privilegiado em relação ao cidadão comum

20/09/2025 11h30

Geraldo Resende (PSDB), Camila Jara (PT) e Vander Loubet (PT), deputados federais de MS

Geraldo Resende (PSDB), Camila Jara (PT) e Vander Loubet (PT), deputados federais de MS MONTAGEM

Geraldo Resende (PSDB), Camila Jara (PT) e Vander Loubet (PT) são os deputados federais de Mato Grosso do Sul que se mostraram desfavoráveis a PEC da Blindagem.

O trio votou contra a proposta na última terça-feira, no plenário Ulysses Guimarães – Câmara dos Deputados, na sede do Congresso Nacional, em Brasília.

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, chamada de “PEC das Prerrogativas” pelos parlamentares, dificulta a abertura de processos criminais e prisões contra senadores e deputados.

A proposta retoma a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. A votação do pedido de autorização será secreta.

Segundo Geraldo Resende, o parlamentar não pode estar acima da lei ou ser privilegiado em relação ao cidadão comum.

“O deputado federal não é diferente do cidadão comum, então ele não pode ser um cidadão que não possa ser [impune]. Se ele cometer qualquer crime, estupro, assassinato ou desvio de recursos públicos tem que ser acionado imediatamente pelo Poder Judiciário”, detalhou o deputado, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

De acordo com Loubet, a PEC é uma tentativa de colocar congressistas acima da lei. “Votamos CONTRA a PEC da Blindagem, tentativa absurda de colocar congressistas acima da lei. Não podemos aceitar privilégios ilegítimos, afinal, todos devem responder igualmente perante a justiça”, disse Loubet, em suas redes sociais.

Segundo Camila Jara, o Brasil precisa escolher qual caminho seguir: o da desordem ou da democracia.

"O Brasil precisa decidir qual caminho quer seguir agora: caminho da desordem e da bagunça ou o caminho da democracia, da ordem, do respeito às instituições onde ninguém está acima de ninguém. O caminho da anistia vai levar o nosso país à desordem e ao desrespeito às instituições. O momento exige coragem para fazer a coisa certa", disse a deputada, em suas redes sociais.

Deputados federais Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB), Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) votaram a favor, ou seja, a maioria da bancada federal.

PEC DA BLINDAGEM

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, chamada de “PEC das Prerrogativas” pelos parlamentares, dificulta a abertura de processos criminais e prisões contra senadores e deputados.

A proposta retoma a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. A votação do pedido de autorização será secreta.

A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (16) e ainda passará por votação no Senado Federal.

O autor da proposta é o deputado federal Celso Sabino (União-PA) e o relator é Cláudio Cajado (PP-BA).

Dos 513 deputados, 482 votaram, sendo 314 a favor do voto secreto e 168 contra o voto secreto. Veja como votou cada deputado federal de MS:

A FAVOR

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP)
  • Marcos Pollon (PL)
  • Rodolfo Nogueira (PL)

CONTRA

  • Camila Jara (PT)
  • Vander Loubet (PT)
  • Geraldo Resende (PSDB)

Os senadores de MS, Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) afirmaram que irão votar contra a PEC quando a votação chegar no Senado Federal.

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), se mostrou desfavorável a PEC da Blindagem.

“Sou totalmente contra. Acho que [essa PEC] demorou para cair. Acho que nem deveria ter discussão da maneira como foi, extemporânea, fora de propósito. A decisão é do Congresso mas eu entendo que não cabe de maneira nenhuma como foi colocado o texto da PEC da blindagem”, disse o governador.

Para juristas de Mato Grosso do Sul, a PEC da Blindagem deve ser declarada inconstitucional

Doutor em Direito Constitucional e professor da Faculdade de Direito (Fadir), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Sandro de Oliveira explicou que a exigência de autorização prévia do Congresso para o prosseguimento de ações penais contra parlamentares tende a dificultar ou mesmo impedir investigações e processos, sobretudo em contextos em que haja maioria parlamentar aliada ou conivente. 

Além disso, de acordo com ele, o uso do voto secreto favorece a ocultação de responsabilidades, reduzindo a transparência e impedindo que a sociedade acompanhe de forma clara a postura de seus representantes. 

“Do ponto de vista constitucional, a proposta afronta cláusulas pétreas, como a separação de Poderes, o princípio da igualdade, a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Ao transferir para o Legislativo a decisão sobre a possibilidade de processamento de parlamentares, limita a atuação do Poder Judiciário e enfraquece os mecanismos de freios e contrapesos”, disse.

Manifestação contra a PEC da Blindagem ocorrerá na manhã deste domingo (21), às 8h, na esquina da avenida Afonso Pena com rua 14 de Julho, centro, em Campo Grande.

Parlamentares de Mato Grosso do Sul, especialmente os de esquerda, estão organizando o evento e convidam a população campo-grandense para o ato.

A manifestação pede a queda da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) e o fim da anistia, impunidade e blindagem a senadores e deputados.

