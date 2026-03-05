Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

segue na papudinha

Por unanimidade, STF nega prisão domiciliar a Bolsonaro

Ex-presidente seguirá cumprindo pena na Papudinha, em Brasília

agência brasil

05/03/2026 - 18h16
Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (5) negar novo pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O colegiado validou a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que, na segunda-feira (2), manteve Bolsonaro preso na Papudinha, em Brasília.

Além do relator, os votos foram proferidos pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O julgamento foi realizado em sessão virtual.

Novo pedido

A prisão domiciliar foi solicitada ao STF pelos advogados do ex-presidente. A defesa alegou que as instalações da prisão não estão aptas para dar tratamento médico adequado a Bolsonaro, que passou recentemente por uma cirurgia de hérnia inguinal e tem diversas comorbidades em decorrência da facada desferida contra ele na campanha eleitoral de 2018.

Na decisão, Moares disse que as instalações da Papudinha oferecem atendimento médico adequado. Além disso, o ministro afirmou que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida no ano passado, também é um óbice ao deferimento do pedido.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista. Ele cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

ELEIÇÕES 2026

Em Brasília, Flávio Bolsonaro reafirma acordo com Azambuja e Riedel em MS

Reunião na sede do PL não teve a participação do deputado federal Marcos Pollon, apesar da presença dele no diretório nacional

05/03/2026 08h00

Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Reinaldo Azambuja, Riedel e Rodrigo Perez

Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Reinaldo Azambuja, Riedel e Rodrigo Perez Divulgação

Na tarde de ontem, após reunião na sede da executiva nacional do PL, em Brasília (DF), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reafirmou o acordo feito pelo seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e com o governador Eduardo Riedel (PP) para as eleições gerais deste ano em Mato Grosso do Sul.

Ou seja, o PL vai apoiar a reeleição de Riedel ao cargo de governador e terá dois candidatos ao Senado, os quais serão escolhidos levando em conta a viabilidade política dos postulantes, que no momento são Azambuja, o ex-deputado estadual Capitão Contar, o deputado federal Marcos Pollon e a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira.

Em vídeo postado nas redes sociais, o pré-candidato à Presidência da República ressaltou a importância do encontro com as lideranças políticas de Mato Grosso do Sul.

“É uma grande honra estar aqui com esse quadro tão qualificado de políticos, formando pelo presidente Valdemar Costa Neto, pelo governador Riedel, pelo Reinaldo Azambuja e pelo senador Rogério Marinho”, disse.

Flávio prosseguiu dizendo que está feliz, porque a cada dia tem conversado mais sobre a estratégia nacional do PL para o pleito deste ano.

“Tenho certeza que em Mato Grosso do Sul essa unidade está mantida. Eu confio muito no governador Riedel, que faz um trabalho excepcional em Mato Grosso do Sul. Também temos o Azambuja, que é um craque e está aqui para encorajar o nosso time, sendo o presidente do partido no Estado”, destacou.

Flávio Bolsonaro reforçou que está muito confiante em que Mato Grosso do Sul será o estado que “vai nos ajudar muito na reconstrução e na retomada do nosso Brasil, com o time unido, pronto para o combate”.

“Então a gente não vai titubear. Vamos estar aqui juntos, unidos, porque Mato Grosso do Sul não tem espaço para a esquerda. Vamos com a gente, estamos juntos”, concluiu o senador Flávio Bolsonaro.

Após a reunião, Azambuja conversou com o Correio do Estado e completou que a reunião foi muito produtiva e transcorreu de forma tranquila.

“O Flávio reforçou a manutenção da união da direita em Mato Grosso do Sul e o nosso projeto de reeleger o Riedel como governador e conquistar as duas cadeiras no Senado Federal. Ele também assegurou que o acordo firmado em 2024 com o presidente Bolsonaro está mantido”, garantiu.

As declarações de Flávio Bolsonaro e Reinaldo Azambuja foram reforçadas pelo governador Eduardo Riedel.

“Nosso time é um só e trabalha unido por Mato Grosso do Sul e pelo Brasil”, declarou, pondo fim ao clima que foi criado no sábado passado após ser divulgada uma carta do ex-presidente Bolsonaro informando que seu candidato a senador pelo PL no Estado é o deputado federal Marcos Pollon.

O fato provocou um alvoroço na direita, pois, desde o ano passado o PL de Mato Grosso do Sul trabalha com a ideia de que os dois escolhidos para concorrer ao Senado pela legenda serão aqueles que apresentarem a melhor performance nas pesquisas qualitativas e quantitativas de intenções de votos, o que, até o momento, qualifica Azambuja e Capitão Contar.

A reportagem apurou que Marcos Pollon estava presente no prédio da executiva nacional do PL em Brasília, mas não foi convidado para participar da reunião de Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho com o governador Eduardo Riedel e com o ex-governador Reinaldo Azambuja, demostrando que o deputado federal não tem o mesmo prestígio que as duas lideranças políticas sul-mato-grossenses têm com a cúpula nacional do da legenda.

Guerra

Ministro da Defesa do Israel ameaça matar quem for escolhido como líder supremo do Irã

No sábado, 28, o ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel matou o aiatolá Ali Khamenei

04/03/2026 23h00

Foto: Divulgação

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz (foto), ameaçou nesta quarta-feira (4) matar o próximo líder supremo do Irã, independentemente de quem seja escolhido para o cargo.

"Qualquer líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para dar continuidade e comandar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos e o mundo livre e os países da região e reprimir o povo iraniano será um alvo para eliminação", disse Katz, em publicação no X.

No sábado, 28, o ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel matou o aiatolá Ali Khamenei, que até então era o líder supremo do Irã. Na terça-feira, 3, as forças israelenses bombardearam um prédio que costuma abrigar reuniões da Assembleia de Especialistas, responsável pela escolha do novo líder supremo.

O regime iraniano informou, no entanto, que o imóvel estava vazio e que a reunião dos 88 aiatolás que fazem parte da Assembleia de Especialistas seria realizada virtualmente. Fonte: Associated Press.

