Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

eleições 2026

Possível candidatura de Boulos ao Senado pode trazer Simone de volta ao MS

Para ter mais liberdade de movimentos, a ministra pode migrar para o PSB

Dênis Matos

24/09/2025 - 18h56
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A possível indicação de Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência da República está movimentando o cenário político e pode influenciar o futuro de Simone Tebet (MDB) no Senado. 

Boulos, com status de ministro, é cotado para concorrer ao Senado por São Paulo e não deve buscar a reeleição para a Câmara Federal. Essa conjuntura pode levar o Partido dos Trabalhadores e seus aliados a apoiar uma única candidatura ao Senado em São Paulo, abrindo caminho para a ministra do Planejamento retornar ao Mato Grosso do Sul.

Contudo, para ter mais liberdade de movimentos, ela pode migrar para o PSB. O MDB em MS e em São Paulo tem laços profundos com candidatos da extrema-direita. Aqui com o PL e em São Paulo com o Republicanos, do governador Tarcísio Freitas. 

O ex-governador e deputado estadual Zeca do PT reforçou a validade da possível candidatura de Tebet ao Senado pelo PSB. Em suas palavras, a ministra é um "ótimo quadro" e a mudança partidária seria uma alternativa viável. "Seria uma alternativa para Simone poder concorrer ao Senado, já que o MDB do André Puccinelli já está no colo do Reinaldo Azambuja", comentou.

O também deputado estadual Pedro Kemp (PT) corroborou a informação sobre a possível migração de Tebet para o PSB, destacando que o partido deve caminhar com o PT nacionalmente e em Mato Grosso do Sul.

“A Simone estaria tentando migrar para o PSB, que deve caminhar com o PT nacionalmente, e aqui no MS também estará conosco", explicou.  

O presidente do diretório estadual do PSB em MS, deputado Paulo Duarte, não respondeu até o fechamento da matéria.

A ministra já confirmou ao canal ICL Notícias que planeja concorrer ao Senado, com o apoio do presidente Lula. "Eu falei para o presidente: ‘se o senhor precisar de mim até 31 de dezembro de 2026, eu fico os quatro anos, sou ministra’. Mas ele veio com esse argumento: 'a eleição mais difícil e mais importante é a do Senado e nós precisamos de pessoas democratas no Senado, vamos aguardar pesquisas, mas eu acho que seria interessante você ser candidata’", explicou Tebet. 

“O PT no meu estado já disse que, se eu sair candidata, eu tenho o apoio deles, não seria um problema", disse a ministra.

Dentro do PT em MS, os planos atuais incluem candidaturas ao governo do estado, possivelmente com o ex-deputado Fábio Trad (PT), e ao Senado, com o deputado federal Vander Loubet (PT). No entanto, o nome de Simone Tebet tem ganhado destaque nas pesquisas eleitorais.

A visão da direita

Ainda assim, parlamentares ligados a Reinaldo Azambuja e ao Partido Liberal (PL) expressaram ceticismo quanto à candidatura de Tebet em Mato Grosso do Sul, afirmando que as pesquisas não a favorecem e que o eleitorado local tende para o centro-direita.

"Não tem chance, as pesquisas não apontam o nome dela, o viés do eleitor é de centro-direita", comentou um deles, que não quis se identificar. 

Boulos irá assumir o cargo que cuida da interlocução com movimentos sociais e seu desempenho nas manifestações de domingo chamou atenção do presidente Lula. O momento é visto como de virada de chave entre o eleitor, a partir da PEC da Blindagem e da votação da anistia no Congresso.

Zeca do PT enfatizou a importância de Tebet, juntamente com o ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, na recuperação do governo Lula.

“Eu gosto demais e aprendi a admirar a Simone. Muito da recuperação do governo Lula tem a ver com ela, com o Haddad e com o Alckmin", cita. 

Ele os descreveu como "esteios do momento positivo que o governo do Lula vive" e reiterou que o presidente está em contato direto com Tebet para definir o melhor caminho para ela.

Preterido

Em cabo de guerra entre Pollon e Riedel, presidente do PL elege ex-tucano

Mesmo com candidato dentro da sigla, Costa Netto disse que Riedel seria melhor opção para MS

24/09/2025 15h15

Compartilhar

Foto: Montagem Correio do Estado

Continue Lendo...

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, descartou qualquer possibilidade de recuo no apoio da sigla à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP), em 2026, e afirmou que a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL representa “a melhor coisa que aconteceu ao partido no Brasil”. A declaração dada durante à filiação de Azambuja no último final de semana, freia, ao menos por ora, a expectativa interna criada pelo deputado federal Marcos Pollon (PL), pré-candidato ao Governo do Estado e preterido por Netto. 

Questionado pela reportagem sobre a chance de alteração da estratégia, Valdemar foi taxativo ao considerar o apoio a Riedel como “óbvio”, reforçando que a aliança já está consolidada. O dirigente ainda rebateu resistências internas à chegada de Reinaldo, assegurando que o ex-tucano fortalece o partido e amplia as perspectivas eleitorais no Estado.

Cabe destacar que após 30 anos no PSDB, Azambuja oficializou sua filiação ao PL no último domingo (21), em evento que reuniu lideranças nacionais e estaduais. O ex-governador destacou gratidão ao antigo partido, mas disse buscar novos desafios com a meta de fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul e preparar terreno para as eleições de 2026. O ingresso de Reinaldo foi acompanhado por figuras de peso, como o senador Rogério Marinho (PL-RS), secretário-geral da sigla, e a senadora Tereza Cristina (PP), além de dirigentes de outras legendas.

Ao Correio do Estado, Pollon lembrou de Magalhães Pinto para ilustrar a situação vivida dentro do partido ao qual é filiado desde 2005. "Como dizia Magalhães Pinto: Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou.", disse.

Sobre a filiação de Azambuja, Pollon foi incisivo. “O PL, pelo próprio Valdemar da Costa Neto, formalizou a filiação de Reinaldo Azambuja, entregando o partido no Mato Grosso do Sul ao grupo do ex-governador e deixando claro que a vaga ao Senado já foi dada a ele. Nunca escondi que disputar o Senado era meu desejo, mas não vivo de ilusões. O que o estado precisa são lideranças de direita com coragem, preparo e alinhadas ao bolsonarismo, sem rabo preso com o sistema", falou. 

Nos bastidores, o movimento costurado por Valdemar envolve conceder a Reinaldo a missão de articular um amplo arco de alianças no Estado, reunindo partidos de centro-direita como PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSD e até o MDB, que em Mato Grosso do Sul mantém inclinação conservadora. A operação reforça o isolamento de Pollon dentro da legenda, que, apesar de defender candidatura própria, encontra barreiras diante da estratégia nacional de manter alinhamento com Riedel e preservar a coalizão no Estado.

Com o gesto, o PL sinaliza que sua prioridade é consolidar espaço no bloco de direita, assegurando protagonismo para Reinaldo Azambuja na condução das articulações locais, em detrimento de vozes dissonantes como a de Pollon, que tentam emplacar alternativa. A disputa interna, portanto, ganha contornos de um cabo-de-guerra, mas, até o momento, com sinal claro de que o ex-tucano foi o escolhido para liderar o projeto. O deputado não esteve presente na filiação de Azambuja por questões de agenda. 

Assine o Correio do Estado

Política

CCJ do Senado "enterra" PEC da Blindagem por unanimidade

Relator disse que texto abriria portas do Congresso para crime organizado; A aprovação da PEC na Câmara teve ampla rejeição popular

24/09/2025 14h30

Compartilhar
PEC foi rejeita na CCJ do Senado

PEC foi rejeita na CCJ do Senado Geraldo Magela / Agência Senado

Continue Lendo...

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou em votação unânime nesta quarta-feira, 24, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que impede o andamento de processos criminais contra parlamentares, sem autorização do Congresso.

O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), e o relator da PEC, Alessandro Vieira (MDB-SE), trabalharam para “enterrar” a proposição.

O placar terminou com 26 votos favoráveis ao parecer e nenhum contra. Mesmo sem precisar votar por ser o presidente do colegiado, Otto também se manifestou contrário à PEC.

“Eu quero esclarecer que o presidente só vota em caso de empate. Mas eu voto ‘sim’ ao relatório do senador Alessandro Vieira”, disse.

O texto deve ir a plenário ainda nesta quarta. Otto afirmou que há um compromisso do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), com objetivo de mostrar a rejeição à proposta.

“O compromisso com o presidente Davi Alcolumbre é levar ao plenário hoje. Foi isso que ele combinou comigo. Uma matéria dessa precisa ser levada ao plenário. Somos 81 senadores e todos querem se manifestar”, disse Otto, após a CCJ votar pela rejeição do texto.

O senador afirmou acreditar que haverá unanimidade contra o projeto. Otto disse ainda que toda PEC deve ser pautada em plenário, mesmo quando há unanimidade na CCJ, o que vai contra um entendimento que uma derrota unânime no colegiado dispensa a análise de todos os 81 senadores.

“Ela tem que ser apreciada no plenário. Quando é lei ordinária ou complementar pode ser encerrada aí (na comissão), mas PEC não. É decisivo levar ao plenário”, afirmou.

Em seu voto, Vieira disse que a PEC é inconstitucional. O relator considerou que o texto contém desvio de finalidade por não atender ao interesse público e estabelecer normas que culminariam na impunidade de políticos eleitos por eventuais crimes.

“A PEC que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do Parlamento é na verdade um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos”, justificou.

Na terça-feira da semana passada, 16, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC em dois turnos, com mais de 300 votos.

Mesmo após um revés, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda trabalhou para garantir que qualquer uma das Casas do Congresso Nacional pudesse rejeitar abertura de processo criminal e até uma prisão contra um parlamentar em voto secreto.

O texto da PEC queria resgatar o recurso da licença prévia, mecanismo disposto na Constituição de 1988, posteriormente retirada após a aprovação de uma PEC em 2001, após pressão popular.

O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001, ano em que mudou a regra para dispensar a consulta ao Legislativo. Nenhum pedido da Corte avançou.

“Não à toa, aquele estado de coisas absolutamente inconstitucional exigiu a promulgação de referida emenda à Carta Maior, como medida urgente de moralização. Antes dela, repita-se, a necessidade de licença prévia das Casas funcionava, de fato, como ardil para perpetuar a impunidade de parlamentares, mediante recusas ou meros ‘engavetamentos’ dos pedidos feitos pela Justiça”, disse Vieira.

Senadores da oposição trabalharam para readequar o texto da PEC para que o recurso da licença prévia se limitasse para “crimes contra a honra”. O esforço acabou frustrado pelo relator, que rejeitou a proposta e pela própria convicção dos parlamentares de que o debate “já foi contaminado”.

“Ficou aqui claro que o debate nessa PEC já está contaminado. Não há condições de discutir com serenidade esse tema da imunidade parlamentar material nesse projeto”, disse o senador Sérgio Moro (União-PR).

“O relator não acolheu, não vou insistir na PEC, mas rogo a esta Casa que possamos discutir esse tema com a devida liberdade em outro momento.”

O senador Jorge Seif (PL-SC) chegou a apresentar um voto em separado, mas recuou da ideia após também entender que o debate estava “contaminado”.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) rebateu. “Não tem remédio para essa PEC”, disse. “Não adianta uma emenda, um penduricalho. O que precisamos é sepultar de vez (a proposta) e tentar retomar o mínimo de confiança no Congresso brasileiro.

Líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), saudou o relatório de Vieira, especialmente ao fato do relator ter apontado a inconstitucionalidade da PEC. “Apontando a inconstitucionalidade da matéria, impede qualquer artifício que possa fazer levar essa proposta ser recorrida ao plenário do Senado Federal”, afirmou.

A aprovação da PEC na Câmara teve ampla rejeição popular. No último domingo, 21, brasileiros foram às ruas protestar contra a proposição. Segundo o Monitor do Debate Público da Universidade de São Paulo (USP), 42,4 mil pessoas compareceram à Paulista neste domingo. No ato bolsonarista pró-anistia foram 42,2 mil.

Partido que apoiaram PEC da Câmara mudaram rumo na votação do Senado

Partidos que apoiaram massivamente a PEC da Blindagem na Câmara mudaram o rumo e deram 14 votos contra a proposta durante a votação da CCJ do Senado.

A conta considera os votos de quatro partidos:

  • MDB: 5 votos;
  • PL: 4;
  • União Brasil: 2;
  • PP: 2;
  • Republicanos: 1.

Durante o primeiro turno na Câmara, o PL deu 83 votos para aprová-la. Em seguida, vieram União Brasil (53), PP (46), Republicanos (42) e MDB (35).

Também votaram contra o projeto na comissão quatro senadores do PSD e quatro do PT. PSDB, Novo, PSB e Podemos deram, cada, um voto contra.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 2 dias

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 1 dia

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

4

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 1 dia

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

5

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 5 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 16/09/2025

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro