PP e MDB disputarão posto de "segundo maior" em aliança comandada pelo PSDB

Advocacia pública

Além de Fabíola Marquetti, nova vice-presidente, Anape terá mais dois representantes de MS

A Procuradora do Estado Fabíola Marquetti Sanches Rahim, que atualmente ocupa a Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, foi eleita vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal (Anape).

Ela e mais dois procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul serão empossados na nova direção da Anape, que continua com o procurador do Ceará Vicente Braga, no próximo dia 1º.

A chegada dos três sul-mato-grossenses ao posto ocorre no momento em que o protagonismo da advocacia aumenta no Congresso Nacional. No mês passado, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública no Congresso Nacional, agrupamento de deputados e senadores, de partidos de esquerda e de direita, que também atua em defesa das pautas da classe.

Além de Fabíola, os procuradores de Mato Grosso do Sul, Wagner Moreira Garcia (vice-presidente para o Centro-Oeste) e Arlethe Maria de Souza (conselheira fiscal) também integrarão a nova gestão.

“Os gestores mais do que nunca querem suas procuradorias próximas, atuando de maneira a dar caminhos legais para que a política pública se concretize. E quando falo de política pública, falo no seu sentido mais amplo, que abrange desde execução do Orçamento, política fiscal, como também saúde, segurança, educação e os programas sociais”, disse Fabíola sobre os desafios de ser uma das líderes da classe em todo o Brasil.

“Fazer parte do corpo diretivo desta relevante instituição é ser mais um profissional nesse processo de fortalecimento da advocacia pública. Vamos buscar as parcerias necessárias com os representantes do Congresso Nacional, em especial da bancada de deputados federais e senadores do MS para agir de maneira pontual e eficiente, visando dar o tratamento constitucional adequado aos Procuradores de Estado em todo o Brasil”, afirmou Wagner Garcia.





