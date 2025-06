Prefeita Adriane define prioridades para aniversário de 126 anos de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A prefeita de Campo Grane, Adriane Lopes (PP), reuniu-se, nesta quarta-feira (4), no Paço Municipal, com o secretariado para definir as prioridades para a celebração dos 126 anos de Campo Grande no próximo dia 26 de agosto.

Após quase duras horas, ficou acerto que entre as prioridades para a data está a reabertura da Morada dos Baís, o retorno da “Noite da Seresta”, a reinauguração do Teatro do Paço Municipal José Octávio Guizzo, revitalização do CRAS Guanandi, inauguração do CRAS Dom Antônio Barbosa e revitalização de mais de 100 praças públicas.

“Reunimos nossa equipe de secretários para alinhar e acompanha as metas do contrato de gestão. Também discutimos os detalhes das comemorações do aniversário da nossa cidade”, detalhou.

Adriane Lopes completou que o aniversário de 126 anos de Campo Grande é mais do que uma data festiva, mas um momento de prestar contas da gestão à população.

“Teremos retomada de projetos e ações tradicionais que vão impactar diretamente a vida das pessoas. São investimentos nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, lazer e mobilidade”, destacou a prefeita.

Ela ainda lembrou que Campo Grande chega aos 126 anos em pleno crescimento econômico e social, mas sem perder a sua principal característica, que é a conexão com a natureza e com a qualidade de vida.

“Somos uma metrópole vibrante, que abre os braços e recebe com afeto todos que aqui chegam para somar e construir. Capital brasileira com menor índice de desocupação, o progresso acontece em cada esquina, transformando sonhos em concreta realidade”, pontuou.

Teatro do Paço

A ordem de serviço para a reforma do Teatro do Paço Municipal José Octávio Guizzo foi assinada pela prefeita Adriane Lopes em março de 2023 e foi executada pela empresa Tascon Engenharia Ltda. O projeto contempla revisão e substituição de instalações elétricas, hidráulicas, adequação das escadas e rampas para garantir acessibilidade, assim como novo sistema de refrigeração e instalação de forro.

O auditório, com capacidade para 190 lugares, receberá novas poltronas e haverá substituição do carpete. O anexo será reformado e adequado para se tornar um espaço de múltiplo uso, podendo receber exposições de fotografia, artes plásticas, sediar lançamento literários.

Durante o ato de assinatura, a prefeita Adriane Lopes afirmou que a devolução do teatro à população campo-grandense é uma de suas prioridades. “Quando assumimos a gestão, há um ano, busquei entender o que era prioridade para a nossa cidade em todos os seus segmentos. E, conversando com alguns dos nossos secretários, chegamos à conclusão que esta era uma das nossas obras prioritárias. Foram 40 anos sem uma reforma grande, 20 anos fechado e agora, enquanto não estiver pronto, nós não vamos descansar. A cultura da nossa Capital merece esse presente”, finalizou.

A reforma do local, que está há quase 30 anos fechado para as atividades culturais, só se viabilizou com a liberação de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta, com contrapartida do município.

Projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho, construído em 1971 na gestão do então prefeito Antônio Mendes Canale, o local foi palco de grandes espetáculos. Embora tenha sido criado como anfiteatro, a partir de agosto de 1990, com sua reinauguração, o local recebeu o nome de Teatro José Octávio Guizzo.

