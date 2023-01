Prefeita Adriane Lopes nomeia 2º parente de conselheiros do TCE afastados por corrupção

CAMPO GRANDE

Pretensão de diretor da Agems não teria encontrado guarida dentro do partido, que tem como preferido o deputado Beto Pereira

A confirmação feita pelo deputado federal reeleito Beto Pereira (PSDB) ao Correio do Estado, na quarta-feira (11), de que é pré-candidato a prefeito de Campo Grande nas eleições municipais de 2024, caiu como uma “bomba” nas pretensões do diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Carlos Alberto de Assis, que também é filiado ao PSDB e iniciou, desde o fim do 2º turno das eleições gerais do ano passado, uma campanha feroz nas mídias para viabilizar seu nome dentro da legenda.

Segundo apurou o Correio do Estado, dentro da sigla, no momento, o principal nome para concorrer à prefeitura da Capital é o de Beto Pereira, que já contaria com os apoios do presidente estadual do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, e do governador Eduardo Riedel.

Ainda segundo as fontes ouvidas pela reportagem, a mobilização de Carlos Alberto de Assis não estaria surtindo o efeito esperado, pois, dentro do PSDB, o diretor-presidente da Agems é tido como um importante articulador, um “homem de bastidores” para fazer as “costuras” políticas necessárias para o fortalecimento do partido.

Além disso, o perfil dele não empolgaria os eleitores campo-grandenses em razão da falta de experiência como gestor municipal ou como ocupante de cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, coisa que Beto Pereira tem de sobra, pois já foi prefeito de Terenos por dois mandatos, nos períodos de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, deputado estadual, no período de 2015 a 2018, e deputado federal de 2019 a 2023 e reeleito por mais quatro anos, no período de 2023 a 2027.

Ele ainda comandou a Associação Sul-Mato-Grossense de Municípios (Assomasul), de 2009 a 2010,e foi vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), de 2012 a 2015.

Em razão do extenso currículo político de Beto Pereira, as pretensões políticas de Carlos Alberto de Assis de assumir a Prefeitura de Campo Grande ficaram esvaziadas e, conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, seriam mais “coisa da cabeça” dele do que das lideranças do PSDB.

Dentro do ninho tucano ninguém sustenta tal possibilidade, classificando a pretensão como “sonho” e que o diretor-presidente da Agems estaria sozinho nessa história, sendo aconselhado a continuar no cargo, cujo comando está garantido pelo menos até abril de 2025, podendo ser prorrogado por mais quatro anos, ou seja, até 2029.

Fortalecimento

Enquanto isso, o deputado federal reeleito Beto Pereira segue firme e forte para viabilizar sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande, pretendendo fazer bom uso do cargo eletivo para se consolidar.

Ele chegou a ser contado para assumir a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social (Sedhas), mas recusou, explicando que a decisão de não assumir seria porque ficaria apenas um ano e três meses no cargo, pois teria de renunciar para concorrer à prefeitura da Capital.

Além disso, conforme Beto Pereira, ao deixar de cumprir o mandato para qual foi reeleito, estaria traindo a confiança dos 97.872 eleitores que votaram nele nas eleições gerais do ano passado.

“Acredito que será mais produtivo cumprir o meu mandato, pois poderia contribuir com todos os municípios do Estado. Caso assumisse uma secretaria, teria minhas ações mais limitadas”, disse, referindo-se às articulações necessárias para a viabilização da sua candidatura nas eleições municipais de 2024.

Na quarta-feira (11), durante entrevista ao programa “Rádio Livre”, da FM 104,7 Educativa, Beto Pereira confirmou que o PSDB terá candidato à Prefeitura de Campo Grande.

Ele lembrou que, como detentor da maior bancada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, do maior número de prefeitos e partido do atual governador Eduardo Riedel, o PSDB não pode se furtar do debate de criar uma candidatura viável para a Prefeitura de Campo Grande, mas no momento ideal.

Porém, para o deputado, a missão atual do partido é garantir o equilíbrio e a sensatez dos debates, enriquecendo a discussão política.

Para ele, o PSDB, do qual é vice-líder nacional, tem como prioridades a discussão de propostas de reforma administrativa e tributária, o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), projetos de educação com mais abrangência e qualidade e a questão logística, que, segundo ele, não conta com investimentos na malha ferroviária e aquaviária.

Já no plano estadual, o deputado confirma que a bancada dará suporte à gestão de Eduardo Riedel, que, segundo Pereira, tem muita perspectiva de sucesso pelo conhecimento adquirido em sua participação ativa nos últimos oito anos de governo.

Beto Pereira afirmou, ainda, que reeditará com Riedel uma parceria que aportou recursos, lutou por mais espaço no Orçamento e contribuiu para temas importantes para o desenvolvimento estadual.

