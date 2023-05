Prefeito de Ribas do Rio Pardo reúne-se com ministros e bancada federal em Brasília

O prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze (PSOL), esteve em Brasília (DF), na semana passada, para tratar conseguir recursos para a habitação popular e a regularização fundiária.

Na Capital Federal, ele encontrou-se com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para conseguir a destinação de unidades habitacionais por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, que foi reimplantado após a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro informou que o orçamento para a habitação – ainda deste ano – será reforçado com mais recursos e que em Brasília os ministros sabem do momento socioeconômico que Ribas do Rio Pardo está passando, sobretudo pelo investimento de R$ 19,3 bilhões pela Suzano para a construção da maior e mais moderna fábrica de celulose do mundo.

Também pelas demandas de construção de novas casas em Ribas do Rio Pardo, o prefeito João Alfredo teve uma reunião com o secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira de Almeida, reforçando a ênfase em recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como com Guilherme Simões, que é secretário nacional de Periferias.

Na sequência, ele reuniu-se com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, buscando a regularização fundiária dos agricultores familiares dos assentamentos Pedreira, Mutum e Avaré.

Outro compromisso do prefeito foi com a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para tratar de Emendas Parlamentares para Ribas do Rio Pardo.

João Alfredo Danieze esteve no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), buscando informações sobre a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) em Ribas do Rio Pardo.

O Encceja é uma prova gratuita e voluntária servindo para conceder periodicamente "certificados de conclusão de ensino fundamental", e de "certificados de conclusão de ensino médio" para quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada para jovens e adultos residentes em liberdade no Brasil e no exterior.

Antes do retorno a Ribas do Rio Pardo, o prefeito ainda se reuniu com Lucimar Dias, diretora de Políticas de Educação Étnico-Racial do Ministério da Educação.

Ele também se reuniu com Andrea Camargo, que é da Equipe do Ministério das Comunicações, para buscar informações aprofundadas sobre a celeridade do Programa Digitaliza Brasil, ou seja, a antena de TV digital para Ribas do Rio Pardo.

“Foram muitas pautas e nossa cidade terá bons resultados após estes encontros, principalmente porque fomos recebidos por dois Ministros e com muitos assuntos que também são prioridades nacionais”, destacou João Alfredo Danieze.

O prefeito disse, ainda, que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-RJ), líder do seu partido na Câmara dos Deputados, participou da articulação dos encontros com os ministros, secretários nacionais e diretores junto aos ministérios das Cidades, Desenvolvimento Agrário, Educação e Comunicação.

“Ribas do Rio Pardo tem visibilidade nacional. Hoje, temos o maior investimento privado de toda a América Latina, justificando um desenvolvimento econômico acelerado e as demandas urgentes”, avaliou.

