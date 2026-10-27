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Prefeito de Tacuru repreende servidores por fala sobre veneno e proíbe ida a aldeias

Áudio que circulou após o resultado da eleição

Mayara Bueno

27/10/2026 - 12h30
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Após a circulação de áudios de conversa entre dois servidores que sugerem colocar veneno na água, o prefeito de Tacuru, município na região sul de Mato Grosso do Sul, Rogério Torquetti admitiu que os dois participaram da conversa e afirmou que os repreendeu, determinando que não fossem às comunidades.

“No dia da eleição, por volta das 21h, os dois, meio eufóricos, alcoolizados, falaram isso. Conversei com os dois, os repreendi. Ambos trabalham na cidade e, mesmo assim, estão proibidos de ir até as comunidades indígenas”, afirmou o prefeito. 

No áudio, os dois lamentam o resultado das urnas e reclamam que as pessoas se “matam” de ajudar esses “capetas”, enquanto os “cães” fazem isso, se referindo ao resultado da eleição.“Mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Eu já falei, tem que ‘ponhar’ veneno na água, matar essas pragas na água”, diz um dos trechos do áudio.

Confira o a conversa:

Segundo o prefeito, um dos servidores trabalha na coleta seletiva na Secretaria de Meio Ambiente e o outro atua no caminhão de caçamba, na Secretaria de Infraestrutura.

Rogério também afirmou que conversou com os indígenas na tentativa de apaziguar os ânimos. Em suas redes sociais, publicou vídeos ao lado de uma pessoa que identifica como “Zuleine”, na Aldeia Sassoró, e destacou que, apesar das divergências de opiniões políticas, eles convivem sem conflitos. O prefeito também afirmou que o ocorrido foi um mal-entendido. Em Tacuru, além da Sassoró, existe a comunidade indígena Jaguapiré. 

Na eleição do segundo turno, realizada no domingo (25), o presidente reeleito Lula (PT) recebeu 3.189 votos, o equivalente a 62,19%. Já o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) obteve 1.939 votos, o que representa 37,81% da preferência do eleitorado.

MISTÉRIO

Imprensa argentina diz que Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil

Veículos de imprensa argentina afirmaram que o senador teria viajado do Brasil à cidade fronteiriça de Puerto Iguaçu, de onde iria para os EUA

27/10/2026 11h47

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Na segunda-feira o senador divulgou vídeo nas redes sociais negando que tivesse intenção de sair do Brasil

Na segunda-feira o senador divulgou vídeo nas redes sociais negando que tivesse intenção de sair do Brasil

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Aliados e integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro não souberam informar onde está o senador nesta terça-feira, 27. Até o momento, a reportagem do Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) não registrou movimentação na casa de Flávio em Brasília. Segundo um funcionário do condomínio, tentativas de ligações pelo interforne foram malsucedidas.

Veículos de imprensa argentina afirmaram que o senador teria viajado do Brasil à cidade fronteiriça de Puerto Iguaçu, na região de Foz do Iguaçu. O coordenador político de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), nega que ele tenha deixado o País.

A PF acionou autoridades argentinas para obter informações sobre se Flávio teria entrado no país e investiga se ele saiu do Brasil.

Ontem, a Polícia Federal o intimou para que entregasse seus passaportes até o fim da manhã desta segunda-feira, 26, o que o senador disse que faria. Até o momento, não houve confirmação se os documentos foram enviados.

O "Zero Um" divulgou um vídeo ontem, 26, em que negou a intenção de deixar o Brasil."Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os passaportes e também estou proibido de deixar o País", declarou, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Segundo Flávio, o motivo teria sido uma declaração de seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que teria sugerido que Flávio deixasse o Brasil caso perdesse a eleição. Flávio é investigado em dois inquéritos.

"Nunca disse isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte?", questionou.

Flávio afirmou tratar-se de uma decisão política e disse que pretende ficar no Brasil. "Nunca pensei em sair do País. Vou entregar meus passaportes e vou me defender dessa aberração. Mas ninguém vai me calar".

INDÍCIOS

Nesta madrugada, o site argentino Infobae, o maior de notícias da Argentina, publicou que o senador teria cruzado a fronteira com seu documento nacional de identidade. Desde Porto Iguaçu, ele pegaria um avião Gulfstream rumo aos EUA.

O avião indicado pelo site de fato decolou de Buenos Aires às 22h14 na noite de segunda (26) e pousou em Puerto Iguazu às 23h45. Sites de rastreamento da aeronave mostram que ele segue no aeroporto da cidade.

O noticiário da Argentina aponta que Flávio Bolsonaro teria ingressado a pé em território argentino para alcançar o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, mas teria desistido de embarcar na aeronave fretada com destino aos Estados Unidos.

A última conversa relatada entre o núcleo político mais próximo de Flávio ocorreu às 8h desta terça-feira (27/10). O senador manteve contato com o coordenador de campanha, Rogério Marinho, e disse ao aliado que estava “esfriando a cabeça”. Mas, ao ser questionado se estaria no Brasil, ele não respondeu.

Campo Grande

Vereadores vão oficializar CPI do Tapa-Buraco na quinta-feira

Com apoio dos 29 parlamentares, comissão investigará a execução do serviço e a aplicação dos recursos públicos

27/10/2026 07h45

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Presidente da Câmara Municipal, Papy anunciou a abertura da CPI para a sessão desta quinta-feira

Presidente da Câmara Municipal, Papy anunciou a abertura da CPI para a sessão desta quinta-feira Foto: Izaias Medeiros/CMCG

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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tapa-Buraco será instaurada na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira. 

A informação foi confirmada ontem com exclusividade ao Correio do Estado pelo presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto (PSDB), o Papy.

Segundo o parlamentar, a Procuradoria Jurídica da Câmara apresentará, na mesma data, parecer favorável ao requerimento de abertura da investigação e, assim que o documento for apresentado, a CPI será imediatamente instaurada.

“A população de Campo Grande merece saber como o dinheiro público está sendo aplicado e por que a cidade continua enfrentando tantos problemas na malha viária. A Câmara não vai se omitir. Vamos investigar com responsabilidade, transparência e independência, doa a quem doer”, reforçou o presidente.

De autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PT), o pedido reúne as assinaturas dos 29 vereadores e prevê a investigação do serviço de tapa-buraco na Capital. 

Atualmente, o requerimento está sob análise jurídica, etapa que antecede a instauração da comissão.

A adesão de todos os parlamentares reúne diferentes partidos em torno da abertura da investigação.
Com esse respaldo, o pedido chega à etapa de análise jurídica com o apoio integral dos integrantes da Casa para apurar as condições de execução do serviço.

CONVOCAÇÃO

Antes da abertura da CPI, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), André de Moura Brandão, foi convocado para prestar esclarecimentos na sessão ordinária de hoje, às 9h. 

Os vereadores querem explicações sobre a execução dos serviços e as medidas adotadas para atender às reclamações dos moradores.

A convocação antecede em dois dias a data anunciada para a instauração da comissão. A sequência concentra nesta semana a cobrança direta ao responsável pela Sisep e a abertura da investigação parlamentar sobre um serviço que tem provocado questionamentos recorrentes no Legislativo.

A convocação foi aprovada em plenário na semana passada, por meio do Requerimento nº 84, de autoria dos vereadores Professor Riverton (PP), Dr. Lívio (União Brasil), Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, e Papy. 

Inicialmente, Brandão prestaria esclarecimentos na sessão do dia 20, mas a Mesa Diretora adiou sua participação por questões de segurança no plenário.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, a mudança de data não altera a validade do requerimento aprovado pelos parlamentares. 

“O requerimento da convocação do secretário aprovado na semana passada ainda é válido, e a Mesa Diretora transferiu a vinda do secretário à tribuna para a próxima terça-feira [hoje], já que no dia em que seriam dados os esclarecimentos à população lamentavelmente não havia um ambiente seguro”, afirmou.

A cobrança ocorre diante das reclamações recorrentes sobre as condições das ruas de Campo Grande. 

De acordo com o presidente da Casa, somente no primeiro semestre deste ano, os vereadores apresentaram mais de 9 mil indicações relacionadas a pedidos de serviço de tapa-buraco.

O total corresponde a uma média superior a 1,5 mil indicações por mês entre janeiro e junho. 

O volume dimensiona a demanda por reparos apresentada pelos vereadores e reforça a cobrança por informações sobre a capacidade de atendimento das equipes e os resultados alcançados pela operação.

AUTORES

Entre os autores da convocação, Professor Riverton defende que o secretário detalhe as ações desenvolvidas pela Sisep e apresente os resultados dos serviços anunciados pela prefeitura. 

O vereador questiona a efetividade do trabalho diante do aumento das reclamações da população.

Dr. Lívio também cobra transparência sobre a operação tapa-buraco. O parlamentar quer esclarecimentos sobre as condições de trabalho das equipes, a disponibilidade de recursos e a capacidade de atendimento às demandas da cidade.

Os questionamentos também colocam em discussão a relação entre os serviços anunciados pela prefeitura e os resultados percebidos pelos moradores. 

Ao cobrar explicações da Sisep, os parlamentares buscam esclarecer por que as intervenções realizadas ainda são acompanhadas de reclamações sobre as condições das ruas e quais medidas podem tornar o atendimento mais efetivo.

A aplicação do dinheiro público também integra a preocupação manifestada por Papy ao defender a investigação. 

Para o presidente da Câmara, a fiscalização deve oferecer respostas à população sobre a execução do tapa-buraco e os problemas que persistem na malha viária, com uma apuração conduzida de forma transparente e independente.

A convocação de Brandão e a abertura da CPI são iniciativas distintas de fiscalização. A primeira busca obter respostas do secretário em plenário, enquanto a comissão investigará as condições em que o serviço vem sendo executado na Capital.

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