Prefeito de Terenos é preso em operação do Gaeco

Informações preliminares indicam que Henrique Wancura (PSDB) é acusado de fraude em licitação

Tamires Santana

Tamires Santana

09/09/2025 - 09h36
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), confirmou preliminarmente, que na manhã desta segunda-feira (9), o prefeito de Terenos, Henrique Wancura (PSDB), foi preso durante uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - (Gaeco).

De acordo com informações preliminares, a operação mira fraude em licitações, e também estão sendo cumpridos mandados de prisão em Campo Grande.

Henrique tem 37 anos, é casado e foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

A reportagem do Correio do Estado aguarda mais informações sobre a operação para a atualização da matéria.

Cidade já é alvo de investigação

No ano passado, Ministério Público Estadual, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Velatus, que apurou a existência de um esquema de corrupção na atividade administrativa do município de Terenos destinado à obtenção de vantagens ilícitas por meio de fraudes em licitações.

Segundo a investigação, o grupo criminoso, que contava com a participação de servidores públicos municipais, utilizando-se de pessoas jurídicas existentes, bem como criando CNPJS sem qualquer tipo de experiência, estrutura e capacidade financeira, desviou dinheiro público reservado para execução dos contratos celebrados.

A operacionalização da busca e apreensão contou com o auxílio do Gaeco, que cumpriu 9 mandados na cidade de Terenos, 5 na cidade de Campo Grande e 1 na cidade de Santa Fé do Sul, no Estado de São Paulo. Além de um mandado de prisão preventiva na Capital do Estado do Mato Grosso do Sul.

ATO POLÍTICO

Azambuja define novo local para filiação e espera a vinda do governador Tarcísio

O ex-governador vai assinar a ficha de ingresso no PL no dia 21 deste mês, às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande

09/09/2025 08h30

Ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto/ Arquivo

O ex-governador Reinaldo Azambuja definiu ontem o novo local onde vai assinar oficialmente a ficha de filiação ao PL, no dia 21 deste mês, e informou ao Correio do Estado que convidou pessoalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para comparecer ao ato político que marcará o fim de quase 30 anos no ninho tucano.

A cerimônia será às 9h no Ondara Buffet Palace, que fica na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.464, no Jardim Veraneio, em Campo Grande, e nos próximos dias deve ser confirmada a presença de Tarcísio, que é o principal nome da direita para ser o candidato a presidente da República, caso seja mantida a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu fiz o convite pessoalmente para o Tarcísio vir me prestigiar no ato de filiação, que também terá a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, bem como do secretário-geral da legenda no Brasil, senador Rogério Marinho (RN)”, declarou ao Correio do Estado.

Ao todo, são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político de filiação do ex-governador ao PL, incluindo, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar, por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. 

“Vou receber prefeitos, lideranças aqui de Mato Grosso do Sul e lideranças nacionais que também virão prestigiar. É um orgulho poder receber a todos e também a população da Capital para esse ato de filiação”, assegurou. 

NOVO PARTIDO

Sobre a troca do PSDB pelo PL, Azambuja disse que não podia recusar um convite feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, pelo senador Rogério Marinho (RN) e pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (AL), que é o líder da legenda na Câmara dos Deputados.

“Me deu muito orgulho o convite porque completo neste ano 30 anos no PSDB, quem abonou minha ficha foi Lúdio Coelho (ex-senador), e cumprimos uma missão ali no PSDB, estruturando o partido. E, agora, nessa nova missão, o convite me envaideceu muito, ser convidado por essas lideranças. Eu respeito muito a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que é um líder nato da direita hoje, pois fez um bom governo”, garantiu.

Ele recordou ainda que, quando era governador de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro estava na Presidência da República e passaram por vários desafios nos respectivos cargos públicos.

“Os avanços que nós tivemos na economia, no desenvolvimento, no lucro que as empresas estatais davam e, agora, ele está sendo extremamente injustiçado, podendo ser condenado sem provas”, criticou.

Azambuja completou questionando “como podemos acreditar em um delator que claramente mudou cinco vezes a versão”. 
“Ali você vê claramente que tem excesso de mentiras e, infelizmente, está indo para um julgamento, muitas vezes sem nem poder fazer a defesa adequada que seria preconizada pelo bom direito”, argumentou.

Para o ex-governador, o desafio é agregar o PL, fazer da legenda um partido mais forte, mais robusto, com lideranças, respeitando aqueles que estão e agregando novos valores para combater o inimigo comum.

“Quem que é o inimigo comum? Eu sou contra o Lula 4, penso que o Lula 3 já está de bom tamanho. O Brasil tem enormes dificuldades e nós vamos ter que fazer reformas estruturantes no País, que são importantes”, pontuou.

Ele reforçou que o Brasil é um país de oportunidades que estão sendo mal aproveitadas com gastança desenfreada e, aí, a equação não fecha. 

“Você fica com juros extorsivos, você tem baixo desenvolvimento e crescimento em relação a outros países. Um exemplo disso é essa questão do tarifaço, teve pouca habilidade para tratar do comércio exterior”, analisou.

Eleições

Lula tem 35,8% e Tarcísio, 17,1%, no 1º turno de 2026, diz pesquisa CNT/MDA

Lula aparece com 35,8% das intenções de voto. No último levantamento, em junho, ele aparecia com 30%

08/09/2025 20h00

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: CanalGov/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no 1° turno das eleições presidenciais de 2026, se as eleições fossem hoje, mostra pesquisa CNT/MDA publicada nesta segunda-feira, 8, em um dos cenários estimulados - quando os entrevistados recebem lista com os nomes dos candidatos.

Lula aparece com 35,8% das intenções de voto. Já Tarcísio tem 17,1%. No último levantamento, em junho, Lula aparecia com 30% e Tarcísio, com 18%, o que mostra um acréscimo de quase seis pontos porcentuais do petista.

Na sequência, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 11,6% das intenções de voto; os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 10%, de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,2%, e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,6%.

Nesse cenário, foram 12,4% dos entrevistados que disseram votar branco ou nulo, e 5,3% ainda estão indecisos.

A pesquisa também testou o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no lugar do governador paulista. Com essa configuração, Lula ganha com vantagem maior: o presidente tem 37,1% das intenções de voto, enquanto Eduardo aparece com 14,6%

Eduardo mora nos Estados Unidos e é indiciado por interferir no curso do processo penal que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por golpe de Estado. O deputado já afirmou que tem medo de ser preso se retornar ao Brasil e sugeriu concorrer à Presidência do Brasil "virtualmente".

Na sequência, os mesmos nomes configuram a ordem, com porcentuais levemente distintos: Ciro com 12,3%, Ratinho com 10,9% e Caiado com 4,5%. Brancos e nulos são 11,8% e indecisos, 4,6%.

A pesquisa também testou o nome de Bolsonaro, que está inelegível por decisões da Justiça Eleitoral. Réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) e na semana final do julgamento, Bolsonaro também perderia de Lula. O petista é preferência de 36,2% dos entrevistados, contra 29,7% para o ex-presidente.

No levantamento anterior, de junho, Lula aparecia com 31% e Bolsonaro, com 32%.

Rejeição: 58% dizem que não votariam em Bolsonaro e 50%, em Lula

A pesquisa também mostra que Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre cinco nomes listados como possíveis candidatos, com 58% afirmando que não votariam nele se a eleição fosse hoje

Para a mesma pergunta, Lula recebeu 50% de rejeição de voto, Ciro, 40%, Tarcísio, 34% e Ratinho, 33%.

2º turno: Lula derrotaria os seis oponentes

Em um eventual segundo turno da disputa pela Presidência, Lula venceria de todos os seis oponentes. A maior vantagem é contra Bolsonaro, com oito pontos porcentuais. A menor, contra Ciro Gomes, com 3,4 pontos de vantagem para o petista.

A Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA realizou 2.002 entrevistas entre os dias 3 e 6 de setembro, em 140 municípios de todos os Estados. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

