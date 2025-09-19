Prefeito e ex-prefeito de Aquidauana seguem Azambuja e aumentam bancada do PL no Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De olho nas eleições de 2026, Mauro do Atlântico e Odilon Ribeiro, respectivamente prefeito e vice-prefeito de Aquidauana, estão de malas prontas para rumar junto de Reinaldo Azambuja para o PL. Além de deixar o ninho tucano, o ex-governador já havia antecipado ao Correio do Estado que Odilon Ribeiro, e a líder evangélica Elizabeth Félix o seguiriam.

Além de Mauro do Atlântico, outros 18 prefeitos já anunciaram que seguirão o ex-governador para o PL. Entre os nomes estão Marcos Calderan (Maracaju), Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Henrique Ezoe (Rio Negro), Juliano Ferro (Ivinhema), Josmail Rodrigues (Bonito), Rosária de Fátima (Mundo Novo), Juliano Guga Miranda (Jardim), Manoel Aparecido, o Cido (Anastácio), Neco Pagliosa (Caracol), Aldenir Barbosa, (Novo Horizonte do Sul), Weliton Guimarães (Alcinópolis), Wagner Ponsiano (Fátima do Sul), Cláudio Ferreira (Jaraguari), Ivan da Cruz Pereira, o Ivan Xixi (Paraíso das Águas), Arino Jorge (Rochedo), Erlon Fernando (Sete Quedas), Rogério Torqueti (Tacuru) e Clovis José do Nascimento, o Clovis do Banco (Taquarussu).

"Nos elegemos dentro de um grupo político sob a liderança do então prefeito Odilon Ribeiro, Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel. Com a decisão do ex-prefeito de marchar para o PL e o convite do Reinaldo, achamos natural o grupo se manter unido na mesma legenda. Temos compromisso com a reeleição do governador, eleger Reinaldo para o Senado e recolocar um representante de Aquidauana na Assembleia Legislativa, no caso Odilon. Juntos, vamos trabalhar pelo nosso município e o Estado.", destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

Por sua vez, Odilon Ribeiro disse que o alto índice de aprovação enquanto prefeito do município o fez alçar voos maiores. Em 2026, tentará uma vaga na Assembleia Legislativa.

"Deixei a Prefeitura com 93% de aprovação, Aquidauana está sem representante local na Alems e fui convocado pelos prefeitos e lideranças da região para encarar esse desafio. Fico muito à vontade junto com o Reinaldo que implantou o municipalismo de verdade e contribuiu para o fortalecimento das gestões municipais. Filiam-se os prefeitos de Aquidauana e Anastácio o que nos anima e fortalece", declarou.

A movimentação antecede o ato de filiação de Azambuja ao PL, marcado para o próximo dia 21 de setembro em Campo Grande, e reforça a reconfiguração do tabuleiro político em Mato Grosso do Sul.

Rodrigo Sacuno (Naviraí), Murilo Jorge (Pedro Gomes), Rodrigo Basso (Sidrolândia), Maria Lourdes (Caarapó) e Max Antonio Souza Morais, (Guia Lopes da Laguna) já lideram municípios sul-mato-grossenses pela legenda. A debandada deve caracterizar o partido como o maior em líderes municipais.

A cerimônia de filiação de Azambuja está marcada para o dia 21 de setembro, às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande. O ato deve reunir mais de quatro mil pessoas. Lideranças nacionais como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) e, possivelmente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, atual presidente do PL Mulher também são esperados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também foi convidado pessoalmente.

