Política

HABITAÇÃO

Prefeitura de Campo Grande recebe prêmio nacional por Vila dos Idosos e Homex

A prefeita Adriane Lopes (PP) agradece o reconhecimento nacional da política habitacional do município

Daniel Pedra

Daniel Pedra

19/09/2025 - 16h30
Durante o 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), realizado em João Pessoa (PB), a Prefeitura de Campo Grande foi reconhecida com o “Selo Mérito 2025”, nas categorias Atendimento Habitacional de Grupos Sociais com Necessidades Específicas e Regularização Fundiária e Edilícia. 

A honraria é considerada uma das mais importantes do Brasil neste segmento e foi entregue à prefeita Adriane Lopes (PP), que destacou o reconhecimento nacional aos projetos coordenados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha). 

Um desses projetos é o Condomínio Vila da Melhor Idade, primeiro empreendimento de Campo Grande construído no modelo de locação social voltado à população idosa de baixa renda, e a regularização fundiária da Comunidade Homex, considerada a maior já realizada em Mato Grosso do Sul, que garantiu segurança jurídica e dignidade a mais de 1,3 mil famílias da Capital.

Com essas iniciativas, a Emha é premiada pelo quinto ano consecutivo, reafirmando sua referência em habitação de interesse social. “Nós temos trabalhado na gestão por eixos e segmentos. Um deles, e de grande relevância são as políticas de habitação social, no qual somos referência”, disse Adriane Lopes.

Ela acrescentou que sua administração vai procurar ampliar o acesso das famílias que sonham com a casa própria no município. “Costumo dizer que o sonho de toda família é ter um CEP [Código de Endereçamento Postal]. E esse reconhecimento nacional, pela quinta vez consecutiva, reafirma que estamos no caminho certo, proporcionando mudança de vida nas famílias da nossa Capital, dando dignidade às pessoas”, comentou.

Sobre a Vila da Melhor Idade, a gestora ressaltou que é um marco porque assegura um lar digno para quem dedicou a vida inteira à cidade. “E a regularização da Homex levou justiça e segurança jurídica a milhares de famílias que conquistaram o direito de ter sua casa reconhecida legalmente”, pontuou.

O Selo de Mérito ABC/FNSHDU é concedido anualmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). O objetivo é reconhecer e divulgar projetos habitacionais de interesse social que contribuam para enfrentar problemas históricos como a irregularidade fundiária, o déficit habitacional e a falta de infraestrutura.

Para o diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, receber o Selo fortalece o trabalho de Habitação em Campo Grande. “A Vila da Melhor Idade e a regularização da Homex são projetos que garantem mais dignidade e qualidade de vida para as famílias. Essa conquista é fruto do trabalho da nossa equipe, mas também das famílias que já vivenciam as melhorias da regularização e das que serão beneficiadas com moradias na Vila da Melhor Idade”, destacou.

Dignidade

O Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, na Vila Carvalho, é pioneiro em Campo Grande ao adotar o modelo de locação social. São 40 apartamentos adaptados às normas de acessibilidade, voltados para idosos de baixa renda, com preços subsidiados.

O empreendimento foi planejado para oferecer segurança, inclusão e qualidade de vida, contando com áreas de convivência, salão multiuso, capela, elevador, corredores amplos e salões comerciais que auxiliam na manutenção do condomínio. O projeto também recebeu suporte internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reforçando sua relevância e inovação.

Marco

Outro projeto reconhecido foi a regularização fundiária da Comunidade Homex, uma das ocupações mais antigas e simbólicas de Campo Grande. Após quase uma década de luta, a comunidade, localizada no parcelamento Varandas do Campo II, no Bairro Centro-Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho, teve seus imóveis regularizados, beneficiando mais de 4 mil pessoas.

A Emha conduziu todo o processo, desde o cadastramento e selagem das moradias até estudos técnicos de georreferenciamento, topografia e documentação. A regularização possibilitou que os moradores passassem a contar com infraestrutura básica como energia elétrica regular e o abastecimento de água tratada, promovendo cidadania e dignidade.

Mudança?

De mala rumo ao PL, "Mais louco do Brasil" pode deixar prefeitura por vaga na Câmara

Juliano Ferro se colocou à disposição de Reinaldo Azambuja para disputar cadeira de deputado

19/09/2025 16h45

Foto: Divulgação / Redes Sociais

De mala rumo ao PL, o prefeito de Ivinhema Juliano Ferro, autointitulado "Mais Louco do Brasil" pode deixar a prefeitura para atender um chamado do ex-governador Reinaldo Azambuja e disputar uma das oito vagas de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados em 2026. Em suas redes sociais, Ferro falou sobre um eventual chamado. 

"Se Reinaldo precisar de mim para deputado federal, estou à disposição", postou no Instagram. Ele será um dos 19 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL, seguindo Reinaldo Azambuja, filiação que acontece neste domingo (21). 

Em alta por suas recentes declarações, na última quarta-feira (10), o prefeito com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais anunciou uma série de cortes na administração municipal em virtude de uma crise econômica que suspendeu todos os eventos oficiais até dezembro, além do corte de salários do líder do executivo e  de seus secretarios, além de desfazer o tradicional Rodeio de Ivinhema, que tinha como atração principal a sertaneja Ana Castela.

Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que os cortes já estão em curso, contudo, a redução salarial de secretários e de seu próprio salário só ocorrerá após um novo Projeto de Lei, que deve ser encaminhado à Câmara Municipal ainda nesta semana. Caso deixe a prefeitura, quem assume a vaga é a vice-prefeita Angela Casarotti Cardoso (PP). 

"Atribuição do vice é ficar na dele e esperar uma ausência do prefeito , numa morte ou num afastamento, que o prefeito precise afastar, e o próprio prefeito conduz o vice", declarou Ferro. 

Deputado de MS

Pollon paga o pato e deve pegar maior suspensão após motim na Câmara

Corregedor Diego Coronel (PSD-BA) irá pedir quatro meses de suspensão de mandato para Marcos Pollon (PL-MS), outros envolvidos devem ficar no máximo 30 dias afastados

19/09/2025 15h55

Marcos Pollon participou de motim na Câmara

Marcos Pollon participou de motim na Câmara Reprodução

A Câmara dos Deputados deve punir 14 deputados que organizaram o motim e invadiram o plenário da Casa de Leis para impedir o funcionamento da sessão. Dentre eles o sul-mato-grossense Marcos Pollon (PL), que ficou sentado na cadeira do presidente Hugo Motta (REP - PB) enquanto este tentava retomar os trabalhos.

O protesto ocorreu em agosto e tentava forçar a votação de anistia para os nomes que seriam condenados por golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Além disso, Pollon deu declarações sobre a altura de Motta e teria xingado o presidente da Câmara, de acordo com o relatório do corregedor Diego Coronel obtido pela coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo:

“A anistia está na conta da p… do Motta. Nós queremos colocar o povo para enfrentar o Alexandre de Moraes, mas nós não podemos peitar o bosta do Hugo Motta, um baixinho de 1,60m”. A ironia é que o presidente da Câmara tem 1,80m. 

Marcos Pollon participou de motim na CâmaraDeputado federal Marcos Pollon

As duas representações de Pollon totalizam 120 dias de punição por dois fatos: Ofender a presidência da Câmara (Motta) e obstruir a mesa diretora (sentar-se na cadeira de Motta). Segundo outros parlamentares que presenciaram as decisões e informaram pedindo anonimato, o pedido para a punição maior ao deputado de MS foi pedido de Hugo Motta. 

Em nota, a Corregedoria informou que:

“O parecer do corregedor é opinativo e já foi encaminhado à Mesa Diretora, com sugestão de análise pelo Conselho de Ética da conduta de três deputados cujos comportamentos foram considerados mais graves e censura escrita para todos envolvidos na ocupação do Plenário: 

•  Recomendação de processo para suspensão do mandato por 90 dias para o deputado Marcos Pollon, cuja conduta se estendeu a declarações difamatórias contra a presidência da Câmara. Também foi encaminhada recomendação de suspensão por 30 dias para este deputado pela obstrução à cadeira da Presidência da Câmara.”

Pollon disse que não foi notificado e ainda não sabe do teor da recomendação. “Não tive acesso ainda. Na segunda vou tomar pé da situação”. 

De acordo com o gabinete do deputado Diego Coronel, o Código de Ética da Câmara dos Deputados prevê uma série de medidas disciplinares de acordo com a gravidade da conduta. “Da censura verbal à perda de mandato. A censura verbal seria, no caso, uma advertência e a perda de mandato a expulsão”. 

Ao todo, 14 deputados de três partidos diferentes podem ser punidos. Entre eles, nomes de destaque como o líder da bancada, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG), Júlia Zanatta (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF) e Carlos Jordy (PL-RJ), todos com censura escrita. Já Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SP) serão suspensos por um mês.

A deputada federal Camila Jara (PT), que envolveu-se em um incidente com Nikolas Ferreira (PL-MG), não foi citada no relatório. 

Pollon, insatisfeito no PL, ainda não diz se irá à filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja no partido, agendada para o próximo domingo (21).

NOTA À IMPRENSA

A Corregedoria da Câmara dos Deputados informa que concluiu a análise das representações sobre os parlamentares envolvidos na ocupação do Plenário.

O trabalho dos técnicos e do corregedor foi realizado de forma intensiva com análise de documentos, das imagens e das defesas dos representados para cumprir o compromisso de instruir os processos antes do prazo regimental de 45 dias úteis. 

O parecer do corregedor é opinativo e já foi encaminhado à Mesa Diretora, com sugestão de análise pelo Conselho de Ética da conduta de três deputados cujos comportamentos foram considerados mais graves e censura escrita para todos envolvidos na ocupação do Plenário: 

•  Recomendação de processo para suspensão do mandato por 90 dias para o deputado Marcos Pollon, cuja conduta se estendeu a declarações difamatórias contra a presidência da Câmara. Também foi encaminhada recomendação de suspensão por 30 dias para este deputado pela obstrução à cadeira da Presidência da Câmara.

-  Recomendação de processo para suspensão do mandato por 30 dias para os deputados Marcel Van Hattem e Zé Trovão por obstruírem a cadeira da Presidência da Câmara.

•  Censura escrita para todos os deputados envolvidos nas representações: Marcos Pollon, Marcel Van Hattem, Zé Trovão, Allan Garcês, Bia Kicis, Carlos Jordy, Caroline de Toni, Domingos Sávio, Julia Zanatta, Nikolas Ferreira, Paulo Bilynskyj, Pr. Marco Feliciano, Sóstenes Cavalcante, e Zucco.

“O papel da Corregedoria é institucional. Atuamos com imparcialidade, analisamos cada conduta de forma individual e cumprimos o nosso compromisso de agilidade, entregando nosso relatório passados 22 dias úteis da representação, ou seja, metade do prazo. Agora, cabe à Mesa decidir sobre as recomendações apresentadas”, destacou o corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA).

A censura escrita poderá ser aplicada pela Mesa Diretora. As demais representações dependem de análise pelo Conselho de Ética e pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

