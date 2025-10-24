Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos

Denúncia cita exigência de que docentes afastados por saúde paguem por suas substituições de curta duração

Da redação

Da redação

24/10/2025 - 16h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaporã, instaurou Procedimento Administrativo para investigar a legalidade de uma prática adotada pelo Poder Executivo Municipal.

Conforme despacho assinado em 25 de setembro de 2025 pelo Promotor de Justiça Radamés de Almeida Domingos, o órgão apura a exigência de que professores da rede municipal, tanto concursados quanto contratados, custeiem os salários de seus substitutos em casos de afastamento por motivo de saúde com duração inferior a quatro dias.

A investigação teve origem a partir de uma manifestação registrada na Ouvidoria do Ministério Público. De acordo com os autos, o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Itaporã/MS (SIMTED) também foi ouvido no curso da apuração preliminar e informou à Promotoria que já havia solicitado uma reunião com a administração municipal para tratar do assunto.

No despacho de instauração, o promotor de justiça fundamenta a necessidade da apuração no princípio da autotutela administrativa. A argumentação, segundo o documento, é de que a Administração Pública tem o poder e o dever de anular seus próprios atos quando estes se revelam ilegais, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

Como primeiras diligências, o promotor Radamés de Almeida Domingos determinou a expedição de ofícios ao Prefeito Municipal de Itaporã e ao Secretário Municipal de Educação.

Ao prefeito, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar "subsídios, documentos e arguições atinentes ao objeto desse expediente". Já o secretário de educação foi requisitado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a relação completa de todos os professores que, durante o ano de 2025, tiveram que arcar com os custos de um substituto, detalhando e tecendo explicações sobre cada caso.

Assine o Correio do Estado

Política

Senado aprova projeto que enquadra misoginia como crime de discriminação

Proposta define misoginia como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino

23/10/2025 20h00

Compartilhar
Senado Federal

Senado Federal Reprodução

Continue Lendo...

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 22, projeto de lei que inclui a misoginia entre os crimes de descriminação previstos na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/89). Ele segue para a Câmara dos Deputados a menos que algum senador apresente até a próxima quarta-feira, 29, recurso para que o texto seja votado no plenário.

A proposta da senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA) define misoginia como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. A relatora na CCJ foi a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que apresentou parecer favorável.

Sem a tipificação, as condutas são enquadradas como injúria ou difamação, dependendo da interpretação jurídica adotada - que têm penas menores. A pena para os crimes previstos na Lei nº 7 716 vão de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Se o projeto for sancionado após passagem pela Câmara, o primeiro artigo da lei passará a dizer: "Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia".

A relatora Soraya Thronicke defendeu a proposta original e rejeitou um texto alternativo elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, que tratava o tema como injúria individual. Segundo ela, a misoginia deve ser reconhecida como uma ofensa coletiva, que atinge todas as mulheres, e não apenas casos isolados.

"O desprezo pelas mulheres e sua inferiorização diante do homem são marcas da violência de gênero. Nesse contexto, há utilidade em enquadrar a misoginia como crime de preconceito: por exemplo, negar emprego, proibir entrada em um estabelecimento ou injuriar alguém apenas por ser mulher", explicou a senadora.

"Depois de estudar o tema e viver isso como parlamentar, percebi o quanto a misoginia está enraizada no cotidiano. Muitas vezes, as pessoas acham que podem se sobrepor a nós, mulheres, apenas pelo fato de sermos mulheres. É por isso que esse projeto é tão necessário", completou.

Na CCJ, a proposta foi aprovada por 13 votos a 2. Se posicionaram contra os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Jorge Seif (PL-SC). "Eu procurei refletir se conheço algum homem, independente da orientação sexual, que realmente odiasse uma mulher. Não lembro de ninguém. Já vi discussões e ofensas, mas daí a transformar isso em tipo penal me parece algo gravíssimo", disse Seif.

ELEIÇÕES 2026

Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência para 2026

"'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o criador, 'planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro'"

23/10/2025 17h20

Compartilhar
Ex-deputado federal Cabo Daciolo, anunciou pré-candidatura à Presidência da República para eleições de 2026

Ex-deputado federal Cabo Daciolo, anunciou pré-candidatura à Presidência da República para eleições de 2026 Foto / Reprodução

Continue Lendo...

O ex-deputado federal Cabo Daciolo, ex-bombeiro militar, anunciou nesta quinta-feira, 22, que é pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Nas redes sociais, Daciolo publicou um vídeo acompanhado de uma mensagem em tom religioso. "Vamos transformar a Colônia Brasileira em Nação Brasileira", escreveu o ex-parlamentar.

Na publicação, ele também citou um trecho bíblico. "'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o criador, 'planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei'".

"Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês", escreveu na legenda da postagem.

Daciolo já disputou a Presidência em 2018, quando terminou em sexto lugar, com 1,20% dos votos válidos. Na época, era filiado ao Patriota.

Após a eleição, ele se filiou ao Partido Brasil 35 e, em 2021, anunciou novamente sua pré-candidatura à Presidência para o pleito de 2022.

No entanto, no fim daquele ano, declarou ter recebido um "chamado do Espírito Santo" e desistiu da disputa, passando a apoiar Ciro Gomes, então candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 1 dia

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 1 dia

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.