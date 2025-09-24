Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência

Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/09/2025 - 21h00
O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo" e defendeu que países desenvolvidos assumam a dianteira na redução das emissões globais. Em discurso na Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), ele destacou que, apesar de "alguns países irem contra a corrente", a comunidade internacional deve manter ação contínua e esforços firmes para avançar na governança climática.

Xi reforçou que a transição ecológica precisa ser conduzida com justiça. Nesse sentido, o líder chinês cobrou que nações ricas cumpram "a obrigação de reduzir emissões primeiro" e ofereçam maior apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento. Ele também pediu mais cooperação em inovação e indústria, a fim de "garantir a livre circulação global de produtos verdes de qualidade" e ampliar a capacidade produtiva sustentável.

O presidente da potência asiática anunciou ainda novas metas nacionais: até 2035, a China pretende cortar em 7% a 10% suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em relação ao pico, elevar a fatia de energias não fósseis a mais de 30% do consumo, multiplicar por seis a capacidade instalada de eólica e solar em relação a 2020 e tornar os carros elétricos predominantes entre os novos veículos vendidos. O plano prevê também expandir a cobertura do mercado de carbono e elevar o volume de florestas.
 

PEC DA BLINDAGEM

Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ

Comissão do Senado considerou proposta inconstitucional

24/09/2025 17h30

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), arquivou nesta quarta-feira (24) a proposta de emenda à Constituição que determinava que deputados e senadores só poderiam ser processados após autorização prévia da Câmara ou do Senado, a chamada PEC da Blindagem. 

O arquivamento ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ter rejeitado, por unanimidade, o texto.

Como a comissão considerou o texto inconstitucional, Alcolumbre afirmou que a proposta não deve ser votada pelo plenário e determinou o arquivamento definitivo. 

"Esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de Plenário", disse Alcolumbre, conforme a Agência Senado.

Ele ainda elogiou a atuação do presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), e do relator da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

PEC da Blindagem

A proposta previa uma mudança na Constituição para que os deputados e senadores não fossem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou do Senado, respectivamente. A votação seria por meio de voto secreto dos parlamentares.

A PEC foi aprovada pela maioria da Câmara, a partir de uma articulação feita pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Defensores da medida dizem que a proposta é uma reação ao que chamam de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal (STF) e que as medidas restabelecem prerrogativas originais previstas na Constituição de 1988, mas que foram alteradas posteriormente.

No último domingo (21), manifestações contrárias à proposta foram realizadas em todo o país. 

Para especialistas e entidades que atuam no combate à corrupção, a PEC poderia barrar ações penais contra corrupção no uso de emendas parlamentares.

Política

Deputada do PT quer anticoncepcional de longa duração em postos de saúde de MS

Após o Ministério da Saúde adquirir 100 mil unidades, a parlamentar pediu prioridade na distribuição pelo SUS no Estado

24/09/2025 16h33

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) entregou um ofício ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, solicitando, como prioridade em Mato Grosso do Sul, a distribuição do contraceptivo Implanon, que tem duração de até três anos.

O Ministério da Saúde anunciou, na última sexta-feira (19), a aquisição de 100 mil unidades do anticoncepcional, que é colocado sob a pele, na parte superior do braço.

Na rede privada, o Implanon pode chegar a R$ 4 mil, valor inacessível para grande parte das mulheres brasileiras, especialmente aquelas que vivem em territórios periféricos, rurais e indígenas.

A deputada destacou que o acesso ao contraceptivo para mulheres em situação de vulnerabilidade é essencial para a diminuição das desigualdades regionais e sociais.

“É imprescindível que o acesso ao Implanon chegue à ponta, às Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família, que são a porta de entrada da maioria absoluta da população sul-mato-grossense. Sem essa garantia, corremos o risco de manter afastadas justamente as mulheres que mais precisam”, afirmou a deputada.

Além disso, no ofício entregue, a deputada solicita que os profissionais da Atenção Primária passem por capacitação imediata, para que estejam habilitados a realizar a inserção e remoção do implante de forma segura e humanizada.

Camila também solicitou que sejam realizadas campanhas educativas que informem às mulheres sobre seus direitos, como funciona esse modelo de anticoncepcional e onde procurar para ter acesso.

Como funciona?

Com duração de três anos, o Implanon é apontado como um dos métodos mais eficazes para prevenção da gravidez, além de auxiliar no tratamento da endometriose e contribuir para a redução da mortalidade materna no Brasil.

“O Implanon não é apenas um insumo de saúde. Ele é um instrumento de emancipação, autonomia e redução das desigualdades para as mulheres. Ele abre horizontes para que milhares possam planejar seu futuro com mais dignidade e liberdade”, ressaltou a deputada Camila Jara.

A previsão do Ministério da Saúde é distribuir 1,8 milhão de implantes até 2026.

