Presidente da OAB-SP pede investigação de ministros do STF que voam de jatinho

Disputa

Decisão ocorre após meses de especulação sobre uma possível saída de Marina da Rede, partido fundado por ela em 2013

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva anunciou neste final de semana que permanecerá filiada à Rede Sustentabilidade, legenda que fundou em 2013, e confirmou que está à disposição para disputar a segunda vaga ao Senado por São Paulo na chapa do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), ao lado da ministra Simone Tebet (PSB), que trocou Mato Grosso do Sul a pedido de Lula.

A decisão ocorre após meses de especulação sobre uma possível saída de Marina da Rede, especialmente depois de perder o comando do partido, em abril do ano passado, para o grupo liderado por Heloísa Helena, sua principal rival interna e opositora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mesmo diante do cenário interno adverso, Marina optou por permanecer na sigla e afirmou que pretende atuar para restaurar os princípios originais do partido, ao mesmo tempo em que reforça sua atuação no campo político alinhado ao governo Lula.

Leia a íntegra da carta de Marina Silva

“Diante do quadro político tão desafiador de nosso país e após cuidadosa e comprometida reflexão, tomei a decisão de continuar trabalhando pela restauração dos princípios e valores da REDE, claramente expressos em seu manifesto, programa e estatuto, quando de sua fundação. Permaneço assim no partido que, com dedicação e afinco, ajudei a fundar, e na federação liderada pelo PSOL, para atuar de forma conjunta, solidária e cooperativa pelo fortalecimento de partidos como PT, PSB, PSOL, REDE, PDT, PV e PCdoB, bem como de outros segmentos políticos e legendas que não se deixaram capturar pelo autoritarismo e pelo negacionismo.

Essa escolha é coerente com a visão que venho defendendo publicamente, segundo a qual o bioma da democracia brasileira, para aumentar sua capacidade de proteger-se dos constantes ataques autoritários, precisa se compor de ecossistemas partidários plurais e fortalecidos.

Decidi permanecer na REDE como uma forma de reafirmar meu compromisso com a construção de um campo democrático plural, diverso e dedicado a criar um novo ciclo de prosperidade, que seja capaz de promover justiça social, respeito à diversidade, à democracia e à sustentabilidade. Mesmo permanecendo na REDE, estarei ao lado de candidaturas do campo democrático popular e sustentabilista nos mais diferentes partidos da frente Lula Presidente e Fernando Haddad governador de São Paulo.

A REDE foi criada com base em princípios e valores democráticos, com o propósito de ser um espaço de pluralidade, diversidade, participação cidadã, inovação política e democracia interna. É com esse espírito que seguirei atuando, trabalhando para resgatar esses princípios e valores que lastreiam sua fundação, mas que vêm, de forma antidemocrática, sendo ilegitimamente subtraídos. Essa foi uma das razões que levaram lideranças importantes a deixar o partido, como o deputado federal Ricardo Galvão (SP), os deputados estaduais Marina Helou (SP), Ana Paula (MG) e Chió (PB), a vereadora Marina Bragante (SP), e a ex-deputada e ex-presidente da Funai Joenia Wapichana (RR), entre outras.

Assinalo que, diante da obstrução dos canais de autocorreção de posturas e práticas inadequadas ao convívio democrático, razão pela que tenho expressado significativas divergências com a formação política que hoje assumiu a direção da REDE, o segmento partidário Rede Vive, do qual faço parte, tem recorrido à Justiça para assegurar o respeito às regras democráticas internas do Partido. Felizmente a Justiça vem acolhendo os questionamentos realizados, chegando a anular o 5º Congresso Nacional do partido – que deu maioria ao grupo político que está comandando o partido. Continuaremos fazendo o bom combate da democracia e guardando a esperança de que a REDE retome a condição plural e democrática, como um espaço de coexistência legítima entre diferentes correntes de pensamento, que aliás foi a base de nossas relações nos primeiros anos de funcionamento partidário.

No cenário político-eleitoral de São Paulo, também pretendo intensificar ainda mais minha atuação no debate público, contribuindo para a construção de alternativas que assegurem o coeficiente civilizatório do país – um desafio no qual o Estado de São Paulo tem papel decisivo. Coloco, assim, meu nome à disposição do debate dentro do nosso campo político para representar a Federação liderada pelo PSOL, na segunda vaga para o Senado, ao lado de Simone Tebet, do PSB.

Agradeço e me sinto honrada com os convites feitos pelos partidos do campo democrático popular, como PT, PSB, PDT, PV, PCdoB e PSOL, partidos com os quais tenho constante conexão, por fazerem parte do grande campo da democracia, da justiça social, do respeito à diversidade, do enfrentamento da mudança climática, e com os esforços por um mundo mais justo e sustentável. Agradeço especialmente à militância da REDE, disposta a lutar de forma democrática e coletiva pelos valores e princípios do partido, e pela defesa das suas agendas fundantes.

A permanência na REDE, portanto, é uma decisão política que reafirma o compromisso pela reeleição do Presidente Lula e pela vitória importante para São Paulo de Fernando Haddad, e projeta uma atuação cada vez mais ativa no fortalecimento do imprescindível bioma democrático brasileiro”.

Cenário eleitoral em São Paulo

A disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo segue acirrada. Segundo pesquisa Atlas/Estadão, Simone Tebet aparece numericamente à frente, com 22,6% das intenções de voto, seguida por Guilherme Derrite (PP), com 22%.

Marina Silva surge logo atrás, com 19,6%, empatada tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na sequência, aparecem Ricardo Mello Araújo (PL), com 14,8%, e Ricardo Salles, com 11,1%. Outros nomes citados na disputa incluem Mário Frias, Marco Feliciano, Gil Diniz e Paulinho da Força, que registra 0,5%.

A pesquisa também indica 6,7% de votos brancos e nulos, além de 2,8% de eleitores indecisos.

A candidatura de Tebet em São Paulo foi definida após ela abrir mão de disputar em seu estado de origem, Mato Grosso do Sul, diante das dificuldades eleitorais da esquerda na região. A escolha também leva em conta seu desempenho na eleição presidencial de 2022, quando terminou em terceiro lugar.

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