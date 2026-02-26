Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Declaração

Presidente do PL quer Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro

Senadora diz que é cedo para discutir composição de chapa e reforça que decisão cabe ao candidato e aos partidos da coligação

Alison Silva

Alison Silva

26/02/2026 - 13h45
"As mulheres são muito melhores do que os homens. E a Tereza Cristina tem um carisma que ninguém tem", destacou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, frisando que a senadora sul-mato-grossense possui lastro para ser vice de Flávio Bolsonaro no pleito deste ano. 

"Não tenho dúvida de como ela pode ajudar a fazer um bom governo, caso seja pré-candidata a vice-presidente", destacou em seu perfil das redes socias. 

Na última quarta-feira (25), a senadora afirmou que ainda é cedo para tratar da possibilidade de integrar como vice uma eventual chapa presidencial encabeçada pelo senador Flávio.

Apesar de ser apontada como uma das principais cotadas por Valdemar Costa Neto, a parlamentar negou ter recebido convite até o momento.

“Lá na frente, se isso estiver à mesa [ser vice], nós vamos sentar e examinar com muito bons olhos”, declarou a senadora em entrevista ao Valor Econômico nesta semana.

Questionada após o lançamento do Instituto Diálogos, em Brasília, grupo idealizado por ela e que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para discutir propostas de desenvolvimento, Tereza Cristina reforçou que a definição de vice é uma das últimas etapas na construção de uma candidatura.

“Eu já cansei até de dizer esse assunto. Vice não é candidato, é uma escolha do candidato, e é uma das últimas escolhas. Faz parte dos partidos que vão coligar. Tem uma série de fatores que são colocados à mesa para a escolha, mas eu tenho certeza de que o Flávio vai escolher o melhor vice, para que ele tenha sucesso nas eleições”, destacou. 

Tereza também destacou que a discussão precisa passar pelo seu partido, o PP, antes de qualquer definição. Segundo ela, a associação de seu nome à possível chapa se deve ao perfil político e à proximidade com o grupo bolsonarista.

“Nunca foi convidada (para compor a chapa). Eu tenho isso na imprensa porque, talvez, sendo mulher, sendo uma pessoa do agro, eu tenho proximidade, fui ministra do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso o meu nome vem aí na mesa. Mas nunca fui convidada”, afirmou.

Na segunda-feira (23), durante evento do Grupo Esfera, em São Paulo, Valdemar Costa Neto elogiou Tereza Cristina publicamente e disse que ela seria uma boa opção para a vice. Outro nome citado nos bastidores é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O dirigente do PL também mencionou levantamento da AtlasIntel em parceria com a Bloomberg que aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, com 46,3% e 46,2% das intenções de voto, respectivamente.

“O Flávio sozinho já mostrou que tem musculatura, né? Já está mostrando a que veio. Olha só a pesquisa de hoje”, frisou.

Cabe destacar que Tereza e Valdemar se reuniram em setembro último em evento de filiação de Reinaldo Azambuja ao PL, realizado em Campo Grande. 

CONVOCADOS

CPI do Crime Organizado aprova convite a Toffoli e Moraes e convoca Vorcaro por caso Master

O comparecimento dos magistrados não é obrigatório, já a ida do banqueiro, sim.

25/02/2026 22h00

Ministro Dias Tofolli deixou relatoria do Banco Master

Ministro Dias Tofolli deixou relatoria do Banco Master Foto: Divulgação

A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira, 25, convite aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para prestar depoimento na comissão. Também convocou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O comparecimento dos magistrados não é obrigatório, já a ida do banqueiro, sim.

O presidente do colegiado, senador Fabiano Contarato (PT-ES), propôs votação simbólica de todos os convites e requerimentos de informação que não envolviam dados financeiros, como relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Com exceção da convocação de Vorcaro, todos foram aprovados de uma vez só.

Também foram aprovados convite à mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. O conjunto de medidas inclui ainda fornecimento de informações sobre registro de entrada de Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do Banco Master, no Senado.

José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos de Dias Toffoli, foram convocados. Houve ainda aprovação de pedido de quebra de sigilo fiscal Maridt Participações, empresa registrada em nome deles, mas que tinha como dono verdadeiro o próprio ministro.

A base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu aprovar as convocações do ex-ministro da Economia Paulo Guedes e do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. A ida deles não é facultativa. Os autores dos requerimentos são o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), e líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), respectivamente.

Segundo o Randolfe, Guedes precisa explicar o que políticas de desregulamentação de sua gestão que teriam, na visão do parlamentar, facilitado ilícitos cometidos pelo Master.

Ministros do STF são alvos de questionamentos

Os ministros do STF têm sido alvo de questionamentos por vínculos com a instituição financeira. O escritório da mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, firmou contrato de R$ 129 milhões com o Master.

Já Toffoli, que era relator das investigações da Operação Compliance Zero no STF, é sócio anônimo da empresa Maridt, que é dirigida por dois irmãos dele e tinha participação em dois resorts da rede Tayayá. A empresa vendeu sua fatia no negócio de hospedagem no Paraná a fundo de investimento que tinham como acionista o pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro.

O autor do convite aos magistrados é o senador Eduardo Girão (Novo-CE). "Além dos vínculos societários e econômicos indiretos já descritos, a condução do inquérito envolvendo o Banco Master pelo ministro Dias Toffoli foi marcada por decisões processuais e administrativas pouco usuais em investigações criminais de alta complexidade. Entre elas, destacam-se a avocação excepcional do procedimento para o Supremo Tribunal Federal, a imposição de grau máximo de sigilo e a centralização de atos relevantes sob a relatoria", diz trecho do requerimento apresentado pelo parlamentar para o convite a Toffoli.

Já na justificativa para o convite a Moraes, o senador cita a possível atuação do ministro em benefício de interesses privados "Trata-se de medida necessária, proporcional e institucionalmente responsável, voltada a esclarecer: a natureza das interlocuções realizadas; os limites entre atuação institucional e interesses privados; e a eventual existência de sobreposição indevida entre funções públicas e relações privadas relevantes."

TH Joias falta a depoimento

A CPI ouviria, na mesma sessão em que os requerimentos foram votados, o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso em setembro do ano passado pela Polícia Federal por suspeita de ligação com o Comando Vermelho. O comparecimento dele dependia de autorização judicial, que ainda não havia sido proferida até a data da sessão.

Com isso, Contarato pautou convites, convocações e quebras de sigilo e encerrou a reunião. O requerimento que convocou TH Joias era de autoria de Alessandro Vieira.

Mato Grosso do Sul

Senado: Gianni Nogueira e Pollon pedem milhões para desistir, indicam anotações de Flávio Bolsonaro

Esposa de Rodolfo Nogueira teria pedido R$ 5 milhões e Marcos Pollon, R$ 15 milhões; para Flávio, Contar é favorito

25/02/2026 15h54

Marcos Pollon, Rodolfo e Gianni Nogueira

Marcos Pollon, Rodolfo e Gianni Nogueira Acervo Pessoal/Fotomontagem

Gianni Nogueira, a mulher do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) e o deputado federal Marcos Pollon (PL) estariam pedindo alguns milhões de reais para desistirem de suas candidaturas ao Senado. Os valores constam em um mapa dos estados fotografado pela reporter fotográfica da Folha de S.Paulo, Carolina Linhares, em poder do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

As anotações, registradas em documento intitulado “Situação nos Estados”, foram apresentadas em reunião do Partido Liberal. No tópico referente a Mato Grosso do Sul, a chapa mostra o panorama local.

No caso específico de Gianni Nogueira, vice-prefeita de Dourados e esposa de Rodolfo Nogueira, o “Gordinho do Bolsonaro”, a pedida para que ela desista da candidatura seria de R$ 5 milhões.

Já Marcos Pollon, que também se coloca como pré-candidato ao Senado, pediria R$ 15 milhões para “mudar de ideia”, segundo as anotações atribuídas a Flávio Bolsonaro.

Pollon tem perdido espaço no PL desde que Azambuja assumiu o comando do partido e deve migrar para o Novo no mês que vem, quando se abre a janela partidária.

Eduardo Riedel (PP), atual governador e que deve disputar a reeleição, será apoiado pelo PL. O Partido Liberal ainda terá dois candidatos ao Senado: o ex-governador Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

No caso de Contar, Flávio foi categórico: “recall, melhor nas pesquisas”, anotou o pré-candidato à Presidência da República e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde o ano passado e condenado por tentativa de golpe de Estado.

Marcos Pollon, Rodolfo e Gianni NogueiraAnotações atribuídas a Flávio Bolsonaro em reunião do PL/Reprodução

