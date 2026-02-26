Presidente do PL quer Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

"As mulheres são muito melhores do que os homens. E a Tereza Cristina tem um carisma que ninguém tem", destacou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, frisando que a senadora sul-mato-grossense possui lastro para ser vice de Flávio Bolsonaro no pleito deste ano.

"Não tenho dúvida de como ela pode ajudar a fazer um bom governo, caso seja pré-candidata a vice-presidente", destacou em seu perfil das redes socias.

Na última quarta-feira (25), a senadora afirmou que ainda é cedo para tratar da possibilidade de integrar como vice uma eventual chapa presidencial encabeçada pelo senador Flávio.

Apesar de ser apontada como uma das principais cotadas por Valdemar Costa Neto, a parlamentar negou ter recebido convite até o momento.

“Lá na frente, se isso estiver à mesa [ser vice], nós vamos sentar e examinar com muito bons olhos”, declarou a senadora em entrevista ao Valor Econômico nesta semana.

Questionada após o lançamento do Instituto Diálogos, em Brasília, grupo idealizado por ela e que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para discutir propostas de desenvolvimento, Tereza Cristina reforçou que a definição de vice é uma das últimas etapas na construção de uma candidatura.

“Eu já cansei até de dizer esse assunto. Vice não é candidato, é uma escolha do candidato, e é uma das últimas escolhas. Faz parte dos partidos que vão coligar. Tem uma série de fatores que são colocados à mesa para a escolha, mas eu tenho certeza de que o Flávio vai escolher o melhor vice, para que ele tenha sucesso nas eleições”, destacou.

Tereza também destacou que a discussão precisa passar pelo seu partido, o PP, antes de qualquer definição. Segundo ela, a associação de seu nome à possível chapa se deve ao perfil político e à proximidade com o grupo bolsonarista.

“Nunca foi convidada (para compor a chapa). Eu tenho isso na imprensa porque, talvez, sendo mulher, sendo uma pessoa do agro, eu tenho proximidade, fui ministra do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso o meu nome vem aí na mesa. Mas nunca fui convidada”, afirmou.

Na segunda-feira (23), durante evento do Grupo Esfera, em São Paulo, Valdemar Costa Neto elogiou Tereza Cristina publicamente e disse que ela seria uma boa opção para a vice. Outro nome citado nos bastidores é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O dirigente do PL também mencionou levantamento da AtlasIntel em parceria com a Bloomberg que aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, com 46,3% e 46,2% das intenções de voto, respectivamente.

“O Flávio sozinho já mostrou que tem musculatura, né? Já está mostrando a que veio. Olha só a pesquisa de hoje”, frisou.

Cabe destacar que Tereza e Valdemar se reuniram em setembro último em evento de filiação de Reinaldo Azambuja ao PL, realizado em Campo Grande.

