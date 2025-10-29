Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

NOVO ADIAMENTO

Presidente do TSE retira de pauta julgamento que pode cassar mandato de Lucas de Lima

Autor do pedido vistas no processo, o ministro André Mendonça faltou à sessão e, dessa forma, a análise da desfiliação do deputado continua parada

Daniel Pedra

Daniel Pedra

29/10/2025 - 15h11
Por indicação da ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitora (TSE), foi retirado da pauta na noite de ontem (28) o julgamento do agravo regimental interposto pelo deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) para justificar sua desfiliação do PDT e, dessa forma, manter o mandato parlamentar.

A retirada foi motivada em razão da ausência justificada do ministro André Mendonça, autor do pedido de vista do processo na sessão anterior, que foi virtual e realizada no período de 27 de junho a 4 de agosto deste ano.

Ele pediu vistas, interrompendo o julgamento quando o relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, tinha negado provimento ao agravo para que, em última análise, fosse julgado improcedente o pedido formulado na ação. 

Agora, a análise do agravo regimental será novamente pautada pelo TSE em data ainda não definida. Quando o julgamento retornar, André Mendonça proferirá o voto e, depois, teremos os votos dos ministros Edilene Lôbo, Vera Lúcia Santana Araújo, Nunes Marques, Isabel Gallotti e Cármen Lúcia.

Único voto

No único voto proferido até o momento, Antonio Carlos Ferreira não vislumbrou a existência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para Lucas de Lima se desfiliar. Na prática, essa decisão do relator abriu caminho para a cassação do parlamentar.

“Concluo, na linha do parecer ministerial, pela inexistência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para o recorrido se desfiliar do PDT. Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente o pedido formulado na ação”, escreveu o relator.

No parecer, ele explicou que Lucas de Lima ajuizou ação declaratória de justa causa para desfiliação, com pedido liminar, contra a direção estadual do PDT de Mato Grosso do Sul para que sua desfiliação partidária não ocasione perda do cargo de deputado estadual.

“De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a justa causa para a desfiliação se configura não só quando há situações claras de desprestígio ou perseguição, mas também quando o mandatário é afastado do convívio da agremiação, quando há marginalização ou supressão de acesso às decisões políticas”, explicou o ministro.

Para concluir, Antonio Carlos Ferreira escreveu em seu parecer que “a prova colhida na instrução não permite afirmar como demonstradas as alegações narradas na inicial, não restando comprovados atos de perseguição, retaliação política ou de desprestígio na legenda ou atos que impossibilitem o exercício das funções parlamentares ou a convivência do requerente na agremiação”. 

“Nesse panorama, necessária a reforma do acórdão regional para julgar improcedente o pedido da ação declaratória de justa causa”, concluiu o magistrado, que, com esse voto, fez com que o julgamento ficasse em um a zero contra o recurso impetrado pelo deputado.

É bom ressaltar que foi o ministro Antonio Carlos Ferreira quem derrubou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que tinha autorizado o parlamentar a se desfiliar do PDT e se filiar ao PL.

Diante disso, o PDT recorreu ao TSE e conseguiu reverter a decisão, obrigando Lucas de Lima a se desfiliar do PL, no entanto, a suplente de deputada estadual Glaucia Iunes (PDT) recorreu ao TRE-MS para solicitar a vaga do então colega de partido.

Portanto, caso o TSE mantenha a decisão de proibir a troca partidária, o TRE-MS julgará o pedido de Glaucia Iunes, que, na eventualidade de Lucas de Lima ser condenado poderá recorrer novamente à instância superior.

Procurado pelo Correio do Estado, Lucas de Lima disse que está confiante em um desfecho positivo para o seu caso. 

“Existe muita especulação, mas o processo ainda não terminou. O julgamento de amanhã [hoje] é apenas uma etapa dentro de um trâmite que ainda pode ter recursos”, disse.

Ele completou que confia na Justiça e nos seus advogados, que estão acompanhando tudo com responsabilidade.

“Estou tranquilo, com a consciência limpa de quem sempre agiu dentro da lei e com respeito ao voto popular. O mandato que exerço é fruto da vontade do povo de Mato Grosso do Sul e sigo trabalhando normalmente até o fim, com fé e serenidade”, assegurou.

DAIA DO FICO

Após Alckmin abrir portas do PSB, Tebet diz que fica no MDB e permanece em MS

A ministra do Planejamento e Orçamento revelou que nada mudou sobre seu projeto político para as eleições 2026

29/10/2025 08h20

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmar na segunda-feira que seria uma honra receber a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), na legenda, e ainda acrescentar que ela tem “todas as credenciais” para sair candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, o Correio do Estado a procurou e constatou que tudo continua na mesma.

Ou seja, a ministra vai continuar no MDB e permanecer em Mato Grosso do Sul para disputar uma vaga ao Senado no pleito do próximo ano.

“Não mudou nada. Sei que a porta do PSB está aberta, mas não falei sobre esse assunto com o vice-presidente. O prefeito de Recife (PE), João Campos, que é o presidente nacional do PSB, quer falar comigo nos próximos dias e a pauta deve ser esse assunto”, declarou.

No entanto, Simone Tebet reforçou ao Correio do Estado que antes de janeiro de 2026 é impossível tomar qualquer decisão relacionada com as eleições gerais do próximo ano.

“Em novembro, tem a COP30 [30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima] e, em dezembro, preciso tratar do Orçamento da União. Então, só em janeiro vou ter tempo para falar sobre essas questões políticas”, afirmou.

Ela completou que em janeiro também terá em mãos pesquisas de intenções de votos para o Senado, tanto quantitativas quanto qualitativas, para poder tomar a melhor decisão. 

“Porém, neste momento, caso decida mesmo disputar as eleições em 2026, vou fazer isso pelo MDB, que é o partido pelo qual estou filiada, e por Mato Grosso do Sul, que é o estado onde nasci, vivo e tenho domicílio”, argumentou.

CANDIDATURA A VICE

Além de ser cotada para disputar uma cadeira no Senado por São Paulo, a ministra também é citada para ser a candidata a vice-presidente da República na chapa de reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O próprio líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), defendeu, na semana passada, que, caso não seja possível a manutenção da chapa com o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin na eleição presidencial de 2026, o melhor nome seria o de Simone Tebet.

Ele ponderou que, caso Alckmin decida concorrer ao cargo de governador de São Paulo, uma boa opção para a vice seria a ministra do Planejamento e Orçamento.

“Minha opinião é manter a chapa vitoriosa, com Alckmin como vice. Temos que montar o time para enfrentar o adversário que vier”, disse.

Perguntado por um executivo se a ministra Simone Tebet poderia ser uma boa vice na chapa, no cenário em que Alckmin dispute a eleição por São Paulo, Jaques respondeu que seria bastante positivo.

“A chapa com Tebet abre diálogo com segmentos importantes. Lula está com a saúde muito boa aos 80 anos e diria que ele é um player extremamente importante”.

A esse respeito Simone Tebet ouviu de interlocutores do vice-presidente Alckmin que ele não abriria mão de continuar na chapa do presidente Lula para 2026, mas tudo é possível. 

“Se o próprio Jaques Wagner, que é amigo de 40 anos do presidente, cogitou o meu nome, deve ter conversado com Lula sobre isso, então, há muito a ser discutido até janeiro”, comentou.

GERALDO ALCKMIN

As declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a ministra do Planejamento e Orçamento foram dadas durante entrevista ao portal ICL, quando evitou responder de forma direta aos questionamentos sobre as eleições de 2026.

Quando perguntado sobre a possibilidade de que a ministra saia candidata a senadora com seu apoio, o vice-presidente afirmou ser “suspeito para falar”.

“Tenho enorme carinho e admiração pela Simone Tebet, nossa ministra. É uma decisão que ela precisa avaliar e certamente o fará no momento oportuno, mas tem todas as credenciais, espírito público e liderança para estas missões”, disse.

Simone Tebet foi uma espécie de “trunfo” da campanha do presidente Lula em 2022 e hoje é vista como uma candidata coringa no tabuleiro eleitoral de 2026. 

Governistas avaliam que ela seria um bom nome para fortalecer o palanque de Lula em São Paulo.

Se optasse por concorrer a vaga no Senado pelo estado vizinho, uma possibilidade é que ela deixasse o MDB, que apoia o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pode tentar a reeleição em 2026.

Na segunda-feira, Alckmin respondeu a questionamento sobre como a ministra seria recebida pelo PSB se escolhesse o partido como sua nova sigla. “O PSB ficará honrado, mas não deve criar constrangimentos. Vamos deixar que haja aí uma reflexão”, analisou.

De acordo com pesquisa AtlasIntel realizada em setembro, Simone Tebet tem 22,1% das intenções de voto para o Senado por São Paulo.

Ela é seguida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 19,7%, enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vem logo atrás, com 14,8%, e o secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), com 14,4%.

Também compõem o cenário o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), com 7,5%, o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), com 5,5%, a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), com 5,4%, o ex-deputado Robson Tuma (Republicanos), com 0,6%, e o senador Giordano (MDB-SP), com 0,1%.

Já 5,7% dos entrevistados disseram que votariam em outro candidato, e 3%, em branco ou nulo, enquanto 1,9% não soube responder.

O levantamento ouviu 2.059 pessoas, entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro, em todo o estado de São Paulo, com margem de erro de dois pontos porcentuais e nível de confiança de 95%.

Política

PT aciona PGR contra Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas na Câmara

Parlamentar teve 14 presenças nas 51 sessões realizadas no ano legislativo e acumula 72% de faltas

28/10/2025 22h00

Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O líder do PT na Câmara dos Deputados Lindbergh Farias (RJ) protocolou nesta terça-feira, 28, uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No documento, ele alega que Eduardo ultrapassou o limite de faltas permitido e pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) recomende à Mesa Diretora da Casa a abertura do procedimento para declarar a perda de seu mandato.

Segundo Lindbergh, Eduardo Bolsonaro teve 14 presenças nas 51 sessões realizadas no ano legislativo e acumula 72% de faltas.

"Se ele estivesse presente em todas as sessões até o final do ano ele não atingiria os dois terços, então ele já está cassado. Só que tem um ato da Mesa da Câmara que diz que isso só vai ser computado em março", afirma o petista em vídeo no X.

A notícia-crime protocolada por Lindbergh aponta que o salário de Eduardo continua sendo depositado em sua conta, o que configura "dano continuado ao erário". As contas do parlamentar estão bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que apura crimes contra a soberania nacional e coação de processo.

O documento pede o bloqueio cautelar dos pagamentos feitos pela Câmara, a devolução dos valores recebidos durante o período de ausências e a declaração de inconstitucionalidade de ato da Mesa Diretora que adia para março do ano seguinte o encaminhamento de casos de falta excessiva.

"A gente quer fazer com que a justiça aconteça agora. Que a PGR encaminhe ao Supremo e que o Supremo determine à Câmara que afaste imediatamente Eduardo Bolsonaro de seu mandato", defende Lindbergh.

A Constituição brasileira estabelece que deputados que faltarem a um terço das sessões legislativas sem que estejam de licença ou em missão autorizada pela Câmara podem perder o mandato.

Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. Ele pediu uma licença que terminou no mês de julho e, portanto, as faltas desse período não são contabilizadas.

Segundo dados do site da Câmara, o filho "zero três" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um total de 39 dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas.

Na semana passada, o Conselho de Ética da Câmara arquivou uma representação por quebra de decoro contra o deputado. O relator, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), considerou que Eduardo não pode ser responsabilizado por sanções impostas pelo governo de Donald Trump ao Brasil.
 

