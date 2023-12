Justo no dia do evento que sancionou a Lei do Pantanal, em Campo Grande (MS), nesta segunda-feira (18), professores doutores e pesquisadores de universidades entregaram à ministra Marina Silva (Meio Ambiente), que prestigiou a celebração da Lei do Pantanal, aprovada semana passada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma carta em que propuseram “mais ideias” a serem incluídas na regra criada com intuito de preservar a maior área úmida continental do planeta.

O propósito é mostrar à ministra que o Pantanal seria melhor amparado caso as emendas rejeitadas por parlamentares que abonaram a regra sancionada hoje fossem aceitas.

A entrega do documento ocorreu por meio de uma parceirada que envolveu a deputada federal campo-grandense Camila Jara, do PT, e o Movimento Juristas pela Democracia de Mato Grosso do Sul.

A congressista juntou as emendas renegadas e criou um projeto de lei que deve ser apresentado até sexta-feira (22), na Câmara dos Deputados. Consta no documento entregue à ministra trechos da proposta.

As emendas em questão, recusadas pelos deputados de MS, foram produzidas por movimentos sociais, ambientalistas, pesquisadores e também o Ministério Público Estadual. A parlamentar concordou com a proposta que ancorou seu projeto de lei.

Diz o texto da carta entregue à ministra, logo no início:

“Em que pese a excelente iniciativa de articular com o governo do estado de Mato Grosso do Sul uma lei que regula a exploração ecologicamente sustentável do Pantanal, há algumas questões que merecem a intervenção urgente do Ministério do Meio Ambiente, pois foram objeto de emendas apresentadas pelo Ministério Público Estadual, por professores universitários e pesquisadores, organizações não governamentais e representações dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, mas não foram aprovadas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul”.

A carta pede à ministra a suspensão, por dois anos, das autorizações de desmatamento da vegetação nativa na “AUR (Área de Uso Restrito) – Pantanal, período necessário para que seja efetivado o Fundo Clima Pantanal e implementada no âmbito do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), proposta adequada a fim de que os produtores rurais tenham a opção de ser remunerados com recursos do PSA para preservar a vegetação, como alternativa viável em relação à supressão vegetal para o exercício de outras atividades econômicas”.

Pelo propósito do projeto da deputada federal, “o pagamento por serviços ambientais deverá priorizar a remuneração dos serviços ecossistêmicos prestados pelas comunidades tradicionais ribeirinhas, povos indígenas e quilombolas residentes no Pantanal”.

Diz ainda a carta que “é importante garantir que o Comitê Gestor do Fundo Clima Pantanal seja composto de forma paritária entre representantes dos governos estadual e federal, da sociedade civil organizada, sendo obrigatória a representação dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e não apenas do setor privado pantaneiro”.

Pesquisadores do Pantanal acham também importante “a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos, agroquímicos e pesticidas no Pantanal”.

O pedido entregue à ministra por Giselle Marques, a coordenadora do Movimento Juristas pela Democracia MS, sustenta também que “é importante garantir, ainda, o respeito às políticas públicas federais e os acordos com instituições e Convenções internacionais como UNESCO - Reserva da Biosfera, Convenção Ramsar - Recomendações CNZU e Convenção da Diversidade Biológica - Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade.

A carta assim encerra o assunto:

“No intuito de contemplar essas e outras propostas que foram objeto das emendas aqui mencionadas, estão sendo elas incluídas no projeto de Lei Federal a ser protocolado nesta semana por Camila Jara na Câmara Federal. Pedimos a aprovação da senhora, ministra Marina Silva, que tem sido nossa esperança na conservação ambiental do Pantanal.

Até agora, a ministra ainda não se manifestou sobre o assunto.

