Política

Leis Trabalhistas

Projeto de deputado de MS transfere FGTS e Imposto de Renda ao trabalhador

Texto prevê que trabalhador arque com fundo de previdência social e Imposto de Renda

Alison Silva

Alison Silva

15/01/2026 - 18h00
Avança na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (894/2025), de autoria do deputado sul-mato-grossense Marcos Polon (PL) que obriga o trabalhador a arcar com o valor bruto do salário, sem os descontos de contribuição previdenciária, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e imposto de renda.

Conforme o texto proposto, o recolhimento desses encargos passaria a ser feito pelo próprio trabalhador, por meio de um documento de arrecadação trabalhista unificado (DATU) a ser emitido mensalmente pela Receita Federal. Conforme Pollon, a simplificação da arrecadação pelo boleto único reduziria a burocracia enfrentada pelas empresas. 

Se aprovada, a proposta irá alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Lei do FGTS e a Lei Orgânica da Seguridade Social.

Marcos Pollon sustentou que a medida busca desobrigar o empregador de “encargos operacionais excessivos” e incentivar a “consciência fiscal” do trabalhador.

“Com a medida, o empregado visualizará de maneira clara todos os encargos que incidem sobre sua remuneração, promovendo maior conscientização e permitindo um planejamento financeiro mais preciso”, argumenta o deputado em sua justificativa. 

O boleto unificado a ser pago pelo trabalhador teria vencimento até o dia 20 do mês subsequente ao pagamento do salário.

Neste momento, a proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho; de Finanças e Tributação, além da Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Política

Moraes determina que Bolsonaro seja transferido para presídio da Papudinha

Ex-presidente vinha se queixando de barulho e acomodações na sala de Estado Maior da Polícia Federal

15/01/2026 17h04

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses Divulgação/UOL

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira, 15, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da sala de Estado Maior que ocupa na Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha.

Moraes fundamentou a decisão sob o argumento de que Bolsonaro terá “condições ainda mais favoráveis” na Papudinha, “igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo”. O ex-presidente vinha se queixando das acomodações na PF, especialmente do barulho do ar-condicionado central da instituição.

No despacho em que determina a transferência, Moraes afirma que o novo local de detenção “permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de “banho de sol” e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo a recomendação médica".

Moraes descreve que as acomodações “incluem cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV”. Como antecipou o Estadão, a cela tem cerca de 24 metros quadrados, mais 12 metros de área de banho.

A decisão ocorreu após a defesa do ex-presidente apresentar um novo pedido de transferência para a prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde. Bolsonaro foi internado recentemente após passar mão e bater a cabeça ao cair na sala que ocupava na PF. Seus advogados sustentam que o seu quadro é instável, apesar do atendimento 24 horas a médico a que tinha direito na Superintendência.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses

Política

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

O embate dos dois começou no domingo, 11, quando Damares afirmou, em entrevista ao SBT News, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema

15/01/2026 15h38

Montagem

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou nesta quarta-feira, 14, uma lista de pastores e igrejas que são alvos de requerimentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A publicação é uma resposta ao pastor evangélico Silas Malafaia, que cobrou os nomes.

O embate dos dois começou no domingo, 11, quando Damares afirmou, em entrevista ao SBT News, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema. "Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: 'Não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes'", disse a senadora.

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada". "Ou a senhora dá os nomes, ou é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria e dá os nomes também dos líderes que lhe pediram para calar a boca", disse o pastor em um vídeo intitulado "Silas Malafaia desafia Damares a provar o que fala".

"Se não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie pelo bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, um absurdo. A liderança evangélica está indignada com sua postura covarde e vergonhosa. Estou esperando os nome", continuou Malafaia.

Pouco depois, Damares divulgou uma lista de requerimentos com pedidos de transferência de sigilo de igrejas e convites para depoimentos de pastores. Na lista, está Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Estadão tenta contato com os citados na lista.

Zettel foi preso nesta quarta, na segunda fase da Operação Compliance Zero. Ele foi solto no mesmo dia. Em nota, a defesa de Fabiano Zettel afirmou que o empresário "tem atividades conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master" e que a viagem se daria "em razão de negócios".

Leia a seguir a lista divulgada pela senadora:

Transferência de sigilo

  • Adoração Church;
  • Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo;
  • Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch);
  • André Machado Valadão;
  • Igreja Evangélica Campo de Anatote.

Convite

  • Cesar Belucci do Nascimento, líder religioso;
  • Péricles Albino Gonçalves, líder religioso;
  • Fabiano Campos Zettel, empresário e líder religioso;
  • André Fernandes, líder religioso.

Convocação

  • André Machado Valadão.

 

