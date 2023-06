PSB de MS reafirma a pré-candidatura de Carlão para a prefeitura da Capital

O presidente do PSB no Estado, Paulo Duarte, e o presidente da Câmara Municipal, Carlão - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

O presidente do diretório do PSB em Mato Grosso do Sul, Paulo Duarte, reforçou ao Correio do Estado que o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, é o pré-candidato do partido para disputar a prefeitura da Capital nas eleições municipais do próximo ano.

No entanto, o líder partidário não fechou as portas para uma eventual aliança com o PSDB para o pleito de 2024 em Campo Grande, tendo Carlão como o candidato a vice na chapa tucana, que, a princípio, será encabeçada pelo deputado federal Beto Pereira.

“Conversei na manhã de quinta-feira [22] com o Carlão lá na Câmara Municipal e reforcei que o PSB conta com a pré-candidatura para disputar a Prefeitura de Campo Grande no próximo ano, em razão do excelente trabalho que ele desempenha à frente da presidência da Casa de Leis, bem como por conta da força que tem nos bairros da periferia da Capital”, declarou Paulo Duarte.

Sobre a possibilidade de o pré-candidato do PSB ser o vice na chapa encabeçada pelo pré-candidato do PSDB, Duarte ressaltou que ninguém antecipa pré-candidatura para vice-prefeito, mas que é, sim, uma possibilidade.

“O nosso relacionamento com o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul, e com o governador Eduardo Riedel é muito bom, tanto que na semana passada tive uma reunião com o Reinaldo. Além disso, o Carlão também é muito próximo do ex-governador, reforçando essa boa relação entre as duas legendas”, explicou o presidente estadual do PSB.

No entanto, Duarte fez questão de reforçar que, no momento, o nome de Carlão é para ser o pré-candidato do partido para disputar a Prefeitura de Campo Grande e ter uma chapa forte de candidatos a vereador.

“Inclusive, na visita que fiz à Casa de Leis, já acertei com o vereador Tabosa a filiação dele ao PSB na janela partidária do próximo ano”, informou, referindo-se ao parlamentar do PDT.



CONFIANTE

Procurado pelo Correio do Estado, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande mostrou-se confiante com a pré-candidatura a prefeito da Capital nas eleições municipais de 2024.

“Eu acredito que pela primeira vez o partido vai dar essa oportunidade para que o diretório municipal de Campo Grande dispute a eleição majoritária. Então, como soldado da legenda, vou aceitar o desafio”, avisou Carlão.

Entretanto, de acordo com ele, até a realização das convenções para oficializar essa pré-candidatura, vai continuar trabalhando para garantir sua reeleição como vereador.

“Mas, se lá na frente o partido precisar de mim para sair candidato a prefeito, eu estou pronto, pois, na minha opinião, no primeiro turno, o povo precisa ter várias opções de candidatos para escolher o melhor”, argumentou.

Carlão voltou a reforçar que, se o seu nome for aprovado nas convenções do PSB, com certeza absoluta vai para a disputa. “Ganhar ou perder faz parte do jogo, né? Porém, o mais importante é você disputar e mostrar novas propostas administrativas para Campo Grande, regionalizar os serviços de manutenção da cidade, pois, hoje, uma região recebe manutenção, enquanto outra fica três, quatro anos sem nada”, reclamou.

Outro ponto colocado pelo vereador como importante, caso saia candidato a prefeito de Campo Grande, é melhorar a questão da saúde e da habitação. “Espero contar com o apoio do servidor público concursado para diminuir os gastos supérfluos”, assegurou.

Ele disse acreditar que a administração do município tem de ser setorial, e afirmou que é por isso que o PSB quer ganhar a eleição. “Para fazer uma gestão diferente para atender as pessoas, porque o concreto é necessário, mas não sente frio, não sente fome, não sente necessidades”, ressaltou.

Carlão frisou que o administrador municipal precisa ter esse foco, e que o PSB pensa assim. “Nós somos o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e é por isso que digo que estou pronto. Se o partido precisar de mim, vamos para a disputa, sim”, avisou.



ALIANÇA

Questionado pela reportagem se aceitaria ser o pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal Beto Pereira, ele reforçou que seu foco é para ser candidato a prefeito.

“Porém, no momento preciso manter o foco no meu mandato de vereador, porque, para ser prefeito, você tem de estar de bem com a população, você tem de andar pelos bairros e tem de participar dos eventos que envolvem a população”, declarou.

No entanto, Carlão completou que o mais importante é que, se o partido lhe der esse apoio, vai sair candidato a prefeito com certeza. “Agora, você não pode tirar o foco de estar presente nos eventos que envolvem o município e continuar visitando os bairros, até para sentir como está a real necessidade de cada região de Campo Grande”, finalizou.