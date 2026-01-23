PSOL lança pré-candidaturas ao Senado e Governo de MS

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lança oficialmente, neste domingo (25), as pré-candidaturas de Lucien Rezende ao Governo de Mato Grosso do Sul e de Jonas Carlos da Conceição, conhecido como "Beto do Movimento Popular", candidato ao Senado, ato que será realizado no Acampamento Zumbi dos Palmares, no Assentamento Estrela, em Campo Grande.
Para o pleito deste ano, o partido aposta em um discurso alinhado às pautas sociais e afirma que as candidaturas surgem como resposta ao que classifica como falta de representação popular no Estado e no Congresso Nacional.
Pré-candidato ao Governo, Lucien Rezende afirmou que a proposta do PSOL é construir uma alternativa política voltada às pessoas que, segundo ele, são historicamente deixadas à margem pelo grupo que ocupa o poder em Mato Grosso do Sul.
"Sabemos que será um grande desafio, mas estamos colocando o nosso coração nessa empreitada, ouvindo as pessoas e construindo uma candidatura baseada no que a população realmente precisa", declarou.
Lucien também reforçou a identidade ideológica do partido e disse que a legenda é de esquerda, forjada nas ruas e nos movimentos sociais, e que levará essa mensagem aos eleitores.
Para o Senado, o partido lançou Beto do Movimento, que destacou a necessidade de uma representação comprometida com os trabalhadores e os setores populares. Segundo ele, Mato Grosso do Sul "está mal representado em Brasília" e carece de senadores que entendam a real necessidade da população.
De acordo com Beto, a prioridade da candidatura será debater e aprovar leis que garantam direitos aos trabalhadores rurais e urbanos, além de ampliar benefícios para quem mais precisa.
Além das pré-candidaturas ao Governo e ao Senado, o PSOL pretende construir chapas competitivas para deputado estadual e deputado federal em Mato Grosso do Sul. Na disputa presidencial, o partido confirmou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Quem são?
Lucien Rezende é pequeno produtor rural, foi secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, atual presidente estadual do PSOL. Beto do Movimento é coordenador nacional do Movimento Popular de Luta, presidente da Associação de Produtores da Agricultura Familiar e assentado em Sidrolândia.
Serviço
O lançamento das candidaturas ocorre às 10h, no Acampamento Zumbi dos Palmares, localizado no Assentamento Estrela, às margens da BR-262, no km 305, saída para Três Lagoas.